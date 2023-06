Salade d’asperges du Québec, vinaigrette à la moutarde, œuf cuit dur et croustille de taro

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Facile (apprenti)

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : (15 minutes)

Temps de cuisson : (12 minutes)

INGRÉDIENTS

Salades d’asperges :

900g d’asperges larges du Québec

Garniture :

2 œufs cuits durs (blancs séparés du jaunes)

7 cm de racine de taro pelée

1⁄4 tasse (60ml) de copeaux de parmesan

Fleurs comestibles

Vinaigrette aux deux moutardes :

1 tasse (250ml) d’huile de canola

2 c. à soupe (30ml) de moutarde de dijon

1 c. à soupe (15ml) de moutarde à l’ancienne

1 c. à soupe (15ml) de sirop d’érable

1⁄4 tasse (60ml) de vinaigre de vin blanc

1 c. à thé (5ml) de feuilles de thym frais effeuillée

1 gousse d’ail haché

2 jaune d’œufs cuits dur

Sel et poivre

PRÉPARATION

Étape 1 : Faire bouillir de l’eau salé (minimum 4 litres) pour les asperges. Pendant ce temps, les casser entre vos doigts pour retirer le pieds de ces dernières. Ensuite, à un centimètre sous la tête des asperges, pelée la tige à l’aide d’un économe.

Étape 2 : Les plonger ensuite dans l’eau bouillante de 60 à 90 secondes puis, dans une bassine d’eau glacée pour aussitôt arrêter la cuisson. Bien les égoutter et les réserver au frais. Cuire ensuite les œufs 12 minutes dans l’eau bouillante et arrêter aussi la cuisson dans l’eau glacée.

Étape 3 : Préchauffer une friteuse à 350F. Ensuite avec une mandoline, tailler de fines tranches (1mm) dans la racine de taro. Les frire de 60 à 90 secondes avant de les retirer sur un papier absorbant. Bien les assaisonner de sel et les réserver.

Étape 4 : Pour les œufs cuits durs, retirer les jaunes et les mettre de côté pour la conception de la vinaigrette. Ensuite, hacher les blancs d’œufs et les assaisonner de sel et poivre. Réserver pour le montage final.

Étape 5 : Par la suite, pour la vinaigrette, disposer tous les ingrédients de cette dernière, dans un contenant à haut rebord. Pulvériser avec un pied mélangeur jusqu’à l’obtention d’une vinaigrette émulsionnée et onctueuse. Bien l’assaisonner de sel et poivre et réserver.

Étape 6 : Tailler ensuite les asperges en tronçons de 4 cm et les disposer dans un grand bol. Les assaisonner de vinaigrette et de sel et poivre. Bien touiller et disposer dans un grand bol de présentation. Garnir la salade de croustilles de taro, de copeaux de parmesan et de blancs d’œuf hacher. Décorer ensuite de fleurs comestibles et servir en accompagnement sur vos tablées estivales.

Bon appétit !