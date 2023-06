Voyage en Espagne, en France et en Italie

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1 - Un impeccable vin blanc nature de la splendide Catalogne !

Xarel-Lo 2022

Lluerna - Els Vinyerons

Penedès - Catalogne - Espagne

Code: 14727243

Prix: 19.55 $

Disponibilités: 240 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 0 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À boire avec :

Une salade d'endives, des sardines grillées, un ceviche de pétoncles...

Ce 100 % xarel-lo est un véritable petit bijou ibérique pour moins de 20 dollars ! Il offre mordant, nervosité, vigueur et tension au gustatif. Son profil salin et quelque peu iodé vous fera effectuer de brillantes harmonisations avec des produits de la mer. Un vin nature sans la moindre trace de sucre résiduel fera un « hit » lors de la période estivale ! N'attendez pas plus de 18 à 24 mois pour consommer la bouteille.

2 - Une rouge entrée de gamme de la vallée du Rhône qui est tout à fait satisfaisant pour sa modeste facture !

Côtes du Rhône 2020

Vidal - Fleury

Rhône - France

Code: 14278855

Prix: 16.85 $

Disponibilités: + de 500 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 2.3 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À boire avec :

Des grillades BBQ à base de bœuf, de porc, d'agneau ou de gros gibiers à poil.

Ne vous attendez pas de trouver la profondeur ou la complexité d'un grand Châteauneuf-du-Pape en dégustant cet assemblage de grenache, de syrah, de mourvèdre et de carignan ! Laissez-vous plutôt séduire par la fraicheur, la simplicité et le charme immédiat de cette jolie cuvée rhodanienne ne coutant même pas 17 dollars. Un rouge facile, efficace, plaisant et sans vice. Ne l'allongez pas plus de 2 ou maximum 3 ans dans votre cellier pour éviter les déceptions.

3 - Un savoureux et complexe cru toscan qui vous fera passer un très beau moment de dégustation à table !

Grognolo 2020

Tenuta Sette Ponti

Toscane - Italie

Code: 11915038

Prix: 29.50 $

Disponibilités: + de 500 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 3.9 grammes

Servir à 17 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins une trentaine de minutes en carafe.

À boire avec :

Un tomahawk de boeuf de la ferme Highland, une assiette surf ans turf...

Ce flacon italien mettra de la saveur et de l'émotion lors de votre souper du samedi soir ! Si vous l'ouvrez en jeunesse, prenez soin de l'oxygéner en carafe avant sa dégustation car il s'agit d'un jeune et fougueux gaillard qui nécessite une bonne aération pour pleinement s'exprimer. C'est mur, généreux, profond et de bonne dimension. Le plus patients oseront l'oublier encore 7-8 ans dans la noirceur et la fraicheur de leur réserve personnelle.