Les suggestions de lecture du 4 juin 2023

Chrystine Brouillet nous partage ses coups de coeur littéraires du moment.

1- Eiffel

Nicolas D’Estienne D’Orves

Michel Lafon poche

Bordeaux, 1859 : lors de la construction d’une passerelle de métal, Gustave Eiffel se jette à l’eau pour sauver un ouvrier. Tout le monde est témoin de son courage et heureusement qu’il n’en manque pas... car il lui en faudra beaucoup pour mener à bien son prochain projet. Ce projet qui l’a immortalisé : une tour en plein Champ-de-Mars à Paris, une tour inspirée d’une femme aimée.

Nous connaissons tous ce symbole de la France, mais son histoire? Ce récit romancé, adapté d’un film, nous livre une foule de détails sur cette incroyable création, sur la complexité de sa construction et sur tous les obstacles qui auraient pu nous en priver. En prime, une jolie histoire d’amour et l’ambiance de Paris à la veille de l’Exposition universelle.

2- Les brouillards noirs

Patrice Gain

Albin Michel

Raphaël, violoncelliste, n’a pas vu sa fille Maude depuis des années, mais lorsque son ex-femme lui apprend sa disparition lors d’un voyage aux Îles Féroé, il s’embarque illico pour le pays des fjords où la nature comme ses habitants se montrent très hostiles envers lui. Et où il a l’impression que les autorités ne sont pas pressées de découvrir ce qui est arrivé à Maude. Est-ce parce qu’elle faisait partie d’un groupe d’activistes qui dénoncent les massacres des dauphins et des baleines? Quels intérêts a-t-elle menacés? Comment?

Un style concis au service d’une intrigue palpitante où les enjeux environnementaux sont très documentés et où on accompagne le cœur battant d’un père à la recherche désespérée de sa fille.

3- Le droit au pardon

John Grisham

JC Lattès

Stuart Kofer bat sa compagne Josie et terrorise son fils et sa fille. Un soir où, ivre mort, il frappe si violemment Josie que ses enfants la croient morte, Drew s’empare de l’arme de Stuart et lui brûle la cervelle. Arrêté, l’adolescent peine à répondre aux questions des policiers. Des collègues de Stuart pour qui cette enquête est limpide : le gamin a tué un flic, il doit être condamné à mort. Mais il a malgré tout droit à un procès et Jake Brigance est forcé d’accepter de le défendre.

Comme toujours, les compétences juridiques de l’auteur apportent une véracité à ce roman, peut-être un de ses plus réussis : on ne peut que trembler pour le sort de Drew et admirer la détermination de Jake qui risque de tout perdre dans cette histoire qui nous pousse à réfléchir au sens du mot justice...

4- Ocre rouge

Marie-Françoise Taggart

Mains libres

La sergente-détective métisse Joyce Bell est déterminée à découvrir ce qui est arrivé aux filles qui ont disparu dans sa communauté. Que se passe-t-il dans la petite ville si proprette d’Elizabethville où règnent les puissants? Avec l’aide de son adjoint Listerbie, la nouvelle chef du poste de police comprend rapidement qu’elle doit enquêter le plus discrètement possible si elle veut sauver ces jeunes femmes...

On adore la dévouée et tenace Joyce Bell, l’élégante écriture, le ton à la fois ironique et poétique, l’intrigue très élaborée qui nous garde en haleine jusqu’à la dernière page.

5- Sur la dalle

Fred Vargas

Flammarion

Une légende veut que le bruit du pilon du Boiteux martelant les marches du château ou les rues de Louviec annonce une mort violente. Lorsque le garde-chasse Gaël est assassiné dans ce bourg breton, Adamsberg quitte Paris pour épauler Frank Matthieu chargé de l’enquête, qui apprécie tant l’esprit si particulier du commissaire. Ils établiront leur quartier général à l’auberge de Johan, excellent cuisinier, où Adamsberg rencontrera le sosie de l’auteur Châteaubriand. Et où il séjournera plus longtemps que prévu car les meurtres se multiplient...

L’auteure la plus insolite du monde du polar est de retour et on s’en félicite! Son héros qui répète souvent «je ne sais pas», ses observations si précises sur la nature humaine, son érudition, sa fantaisie, tout concourt à nous offrir ce grand bonheur de lecture!

6- Galumpf

Marie Hélène Poitras

Alto

Un animateur de radio prend sa retraite et craint le silence, une fillette qui s’appelle Merveille libère un gros chien, une jeune femme se demande si l’empathie s’apprend, des amants habitent Montréal la nuit, des insulaires se laissent guider par leur colère et un cavalier français s’installe au Québec et son cœur se serre pour Marie qui elle n’a de regard que pour son cheval.

Tendresse, causticité, urbanité, lucidité, poésie, lyrisme : l’écriture de Marie Hélène Poitras est d’un raffinement et d’une intelligence qui me laissent toujours pantoise d’admiration.

7- Une nuit particulière

Grégoire Delacourt

Grasset

Aurore rencontre Simeone un soir de désespoir, lui demande de l’aimer pour une nuit. Ils traversent Paris, elle lui parle d’Olivier, l’homme qui disparaîtra de sa vie après une passion qui a duré des décennies, lui évoque sa mère qui adorait l’opéra. Ils se racontent, puis se désirent, puis disent encore toutes ces choses qu’on ne peut évoquer qu’entre inconnus. Où cette nuit particulière les mènera-t-elle?

Ces deux voix qui murmurent en arpentant le cœur de la Ville Lumière nous entraînent le temps de voir l’aube se lever dans une histoire émouvante et sensuelle.