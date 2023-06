5 meilleures plantes médicinales à cultiver dans le jardin

La nature nous enseigne de belles choses, notamment qu'elle peut prévenir, apaiser et soigner les maux. En cultivant des plantes médicinales dans le jardin, on s'assure d'avoir une pharmacie naturelle, à portée de main!

L'utilisation des plantes médicinales pour traiter les maux ne date pas d'hier, elle remonte plutôt à des millénaires. Certaines plantes, qui possèdent des vertus thérapeutiques, peuvent être plantées dans votre jardin. Vous pourrez alors y avoir accès en toute saison, ce qui vous permettra d'être autosuffisant.

Au moment opportun, vous pourrez récolter les parties nécessaires des plantes pour une utilisation immédiate. Puisque vous serrez le seul responsable de la culture, vous aurez un contrôle total sur vos productions. Cela vous permettra d'avoir des remèdes frais, dont la concentration est maximale. De même, les plantes médicinales peuvent être cueillies pour une utilisation ultérieure, en étant séchées, puis entreposées.

Les meilleures plantes médicinales :

1. Camomille

Nom scientifique : Matricaria chamomilla

La camomille est reconnue pour ses propriétés apaisantes et relaxantes. Souvent utilisée en tisane, elle permet de calmer les maux de tête, l'insomnie, les troubles digestifs et les inflammations cutanées. Vous pouvez récolter les fleurs lorsque les pétales sont ouverts. Il suffit de les sécher à l'ombre pour préserver leurs bienfaits. La camomille peut être plantée au printemps.

Shutterstock

2. Lavande

Nom scientifique : Lavandula angustifolia

La lavande est reconnue pour ses propriétés relaxantes et antiseptiques. Elle favorise le sommeil, soulage le stress et l'anxiété. Elle peut même aider à soulager les piqûres d'insectes. Les fleurs sont généralement récoltées juste avant leur pleine floraison afin d'en conserver le parfum et les bienfaits. Pour tirer tous les bienfaits de cette plante médicinale, il est possible de la consommer sous forme d'infusion ou de l'utiliser sous forme d'huile essentielle. Elle peut être plantée au printemps ou à l'automne.

Shutterstock

3. Pissenlit

Nom scientifique : Taraxacum officinale

Souvent considéré comme une mauvaise herbe, le pissenlit possède toutefois de nombreuses propriétés médicinales. Toutes les parties du pissenlit sont comestibles. Les feuilles du pissenlit sont riches en vitamines et en minéraux, ce qui en fait un excellent tonique pour le foie et les reins. Elles sont également diurétiques, c'est-à-dire qu'elles permettent d'éliminer les toxines du corps. Les racines du pissenlit sont utilisées pour soutenir la digestion et le bien-être général. Si les feuilles peuvent être récoltées tout au long de la saison, les racines sont généralement récoltées à l'automne.

Shutterstock

4. Sauge

Nom scientifique : Salvia officinalis

La sauge, cette fine herbe qu'on a l'habitude de consommer au souper, est aussi reconnue pour ses propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et digestives. Toutes les parties de la sauge sont comestibles, de la tige à la fleur. Fraîchement cueillie ou séchée, elle peut être utilisée pour soulager les maux de gorge, les problèmes digestifs et les symptômes de la ménopause. Elle peut être plantée au printemps ou à l'automne.

Shutterstock

5. La valériane

Nom scientifique : Valeriana officinalis

La valériane est une plante médicinale réputée pour son action calmante et sédative. Tout comme la lavande, elle est souvent utilisée pour traiter l'insomnie, l'anxiété et les troubles du sommeil. Elle peut aussi être utilisée pour calmer les troubles respiratoires, comme l'asthme, la bronchite ou la toux. Ce sont les racines de valériane qui sont utilisées à des fins médicinales. Elles peuvent notamment être consommées en infusion.