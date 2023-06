Addiction à la nourriture : symptômes, causes et pistes de solution

Il vous est déjà arrivé d'avoir un rapport conflictuel avec la nourriture? Le phénomène de l'addiction alimentaire est plus commun qu'on pourrait le penser. La psychologue Stéphanie Léonard nous aide à mieux comprendre ce qu'est la dépendance à la nourriture, d'où ça vient et comment solutionner ces pertes de contrôle.

Qu'est-ce que la dépendance alimentaire?

La dépendance alimentaire est un concept relativement récent dans le domaine des troubles de l’alimentation et des enjeux liés au poids.

Né en 2009, le concept découle d’une longue lignée d’études scientifiques qui ont permis d’établir qu’il existait des similarités entre la surconsommation de nourriture et la dépendance aux substances (comme l’alcool et les drogues).

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la dépendance alimentaire n'est pas reconnue comme un trouble de santé mentale ni comme un diagnostic par l’Association américaine de psychiatrie.

« Cette dépendance n'a pas les mêmes particularités que la consommation d'alcool ou de drogues, par exemple. À la base, on doit manger pour vivre. L'humain est programmé pour avoir besoin de manger », explique Dre Stéphanie Léonard, titulaire d’un doctorat en psychologie.

Cela dit, il est tout à fait possible de développer une relation malsaine avec la nourriture.

Selon WebMD, des expériences menées sur des animaux et des êtres humains montrent que, chez certaines personnes qui font des compulsions alimentaires, les centres de récompense et de plaisir du cerveau (aussi déclenchés par des drogues addictives comme la cocaïne et l'héroïne) sont également activés par la nourriture, en particulier les aliments très appétissants riches en sucre, en gras et en sel.

Comme les drogues addictives, les aliments très appétissants déclenchent des substances chimiques cérébrales qui procurent une sensation de bien-être, notamment la dopamine. Une fois que vous avez ressenti le plaisir associé à la transmission accrue de dopamine dans la zone de récompense de votre cerveau après avoir ingéré certains aliments, vous pouvez rapidement ressentir le besoin de manger à nouveau.

Les symptômes d'une addiction alimentaire

Parmi les principaux symptômes de la dépendance alimentaire, on retrouve :

Une envie et une consommation excessive d'aliments malsains sans avoir faim; L'absence de contrôle sur son envie de manger; Des désirs fréquents de certains aliments; Continuer à manger même malgré quand on n'a plus faim; Manger au point de ne plus se sentir bien (mal au coeur); Se trouver des excuses pour justifier ses envies; Mentir à ses proches sur la consommation d'aliments malsains; Une sensation de stress et un sentiment d'incapacité à contrôler la consommation d'aliments malsains.

Les causes de la dépendance alimentaire

Mais pourquoi donc les gens vivent-ils ce phénomène telle une dépendance? D'abord, on remarque souvent cette dépendance chez les personnes qui ont suivi, au cours de leur vie, beaucoup de régimes dont certains sont très brutaux.

Celles-ci ont souvent mis leur corps en privatisation et c'est l'une des nombreuses répercussions possibles qui puissent survenir.

« Après de tels régimes, c'est tout à fait normal que les gens aient faim. Il s'agit d'un mécanisme du corps qui soit vraiment adaptatif. Le corps se dit qu'il doit faire des réserves », précise Stéphanie Léonard qui a fondé l'organisme Bien Avec Mon Corps* pour aider les jeunes à se sentir plus en confiance.

Par ailleurs, cette addiction peut parfois être une façon d'auto-réguler ses émotions. Vous vivez de l'anxiété, de la tristesse ou du stress et n'avez aucun moyen adapté ni bienveillant pour vous réguler? Il se peut que vous vous tourniez vers la nourriture alors que d'autres vont pencher vers l'alcool ou l'achat compulsif, par exemple.

« Une personne qui ne se sent pas bien voudra s'apaiser, s'engourdir voire se récompenser », illustre notre experte. Elle ajoute qu'une grande quantité de sucre (sugar rush) peut fournir l'effet engourdissant recherché par certains individus.

Le simple fait de manger de grandes quantités de nourriture peut arriver à calmer le corps. Ce dernier consacrera toute son énergie à digérer ce trop-plein d'aliments.

Ce phénomène peut aussi remonter aussi loin que dans l'enfance selon la dynamique de famille au sein de laquelle vous avez grandi. S'il existe, depuis toujours, un lien entre les émotions et la nourriture, il est fort probable que cela vous suive encore aujourd'hui.

Assurez-vous, comme parent, de demeurer vigilant face à ce rapport entre émotions et alimentation.

« Si à chaque fois que mon enfant vit une émotion, je l'amène manger une crème glacée molle. En tant que parent, je cultive l'idée que tout réconfort se trouve dans la nourriture, ne sachant pas trop comment l’aider à gérer ses émotions. Consommer un aliment qui nous fait plaisir en réaction à une émotion n’a rien de mauvais en soi; l’idée est d’offrir à notre enfant une variété de stratégies », explique la Dre Léonard, affirmant qu'il ne faut pas que ça devienne une façon de s'auto-réguler émotivement.

Enfin, cette tendance peut aussi ressurgir des fameux aliments interdits sous certains toits. L'interdit étant attrayant, cette nourriture parfois démonisée à tort devient alors irrésistible. Une simple boîte de biscuit peut être tellement chargée émotivement étant donné son interdit que la personne finira par la manger au complet, illustre notre collaboratrice.

Comment mettre fin à l'addiction alimentaire

Les experts s'efforcent de comprendre et de trouver des traitements pour l'addiction à la nourriture. Certains pensent que sa guérison est plus compliquée que celle d'autres types d'addictions.

Les alcooliques, par exemple, peuvent finalement s'abstenir de boire de l'alcool. Mais les personnes dépendantes de la nourriture ont et auront toujours besoin de manger.

Avant de changer votre alimentation ou d’adopter un régime miracle, questionnez-vous en profondeur sur votre relation avec la nourriture. N'hésitez pas à réaliser cette réflexion aux côtés d'un·e professionnel·le spécialisé·e dans les troubles alimentaires.

En gros, pour viser un rétablissement, il faudra répondre aux questions suivantes :

Qu'est-ce qui m'amène à manger?

Quelles fonctions la nourriture remplit pour moi?

Quelles émotions ai-je besoin de gérer?

Quels sont les aliments déclencheurs chez moi?

Tout se trouve dans l’équilibre entre la restriction alimentaire et les pertes de contrôle. Le but étant d’arriver à bien répondre à ses besoins physiologiques et de manger ce qui nous fait plaisir.

Demandez l'aide d'un professionnel de la santé si vous vivez avec cette réalité. Un nutritionniste, un psychologue ou un médecin spécialisé dans l'addiction alimentaire peut vous aider à rompre le cycle de la suralimentation compulsive.