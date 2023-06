Le 9h15

Partir en vacances avec son chien

Avec Simon Laferrière, éducateur canin au Centre Canin des Ruisseaux, on se prépare pour les vacances avec le chien! Il y a de plus en plus d’endroit qui accepte les chiens, donc c’est plus facile de voyager avec eux et il nous apporte quelques conseils pour bien s’y préparer.