Comment nettoyer une douche en verre

Vous rêvez d'avoir une douche en verre qui soit exempte de taches d'eau, de résidus de savon ou de calcaire? Découvrez comment laver efficacement les vitres de douche grâce à ces quelques conseils.

Les douches en verre sont magnifiques et rehaussent instantanément l'élégance d'une salle de bain. Il n'est toutefois pas toujours facile de garder une douche en verre impeccable.

La bonne nouvelle est qu'il existe plusiuers nettoyants pour vitres et solutions naturelles pour obtenir une douche en verre étincelante à souhait!

Des nettoyants naturels pour laver une douche en verre

Débutons avec les options naturelles que vous avez probablement sans doute déjà à la maison.

1. Le vinaigre blanc

Sans pitié pour les taches de calcaire et les résidus de savon, le vinaigre blanc est un indispensable pour faire briller les parois d'une douche en verre.

Il reste encore des résidus après un premier nettoyage? Pas de problème. Chauffez ce nettoyant ménager et déposez-le dans un vaporisateur. Appliquez le vinaigre et laissez agir une trentaine de minutes. Essuyez avec un chiffon en microfibre pour compléter la tâche.

Sinon, mélangez 4 tasses d'eau chaude à 1 tasse de vinaigre blanc tout en y ajoutant une bonne poignée de sel. Trempez un linge en microfibre dans la solution salée et frottez les zones de la douche où se trouve du calcaire en grande quantité.

2. Le bicarbonate de soude

Il suffit de mélanger de la poudre de bicarbonate de soude avec juste assez d’eau pour créer une pâte épaisse. Commencez avec une demi-tasse de bicarbonate de soude pour une porte de douche. Frottez ensuite cette pâte sur la douche avec un chiffon doux et rincez avec du vinaigre*.

Sinon, essayez ce second conseil pour faire briller une douche faite de verre.

Dans un récipient, mélangez du vinaigre blanc à un peu de bicarbonate de soude afin d'obtenir un mélange crémeux. Ce combo fonctionnera à merveille pour dire adieu aux taches de calcaire transformées en tartre. On laisse agir environ 20 minutes, puis on rince abondamment à l'eau tiède.

3. Le savon à vaisselle

Grand oublié lorsque vient le temps de laver la douche, le savon à vaisselle constitue aussi une excellente option à considérer. Il fonctionne à merveille et n'est pas très dispendieux non plus.

Si vous avez des traces de calcaire ou de tartre plus incrustées, tournez-vous le l iquide de rinçage pour lave-vaisselle pour en venir à bout. Versez une cuillère à table dans une tasse d'eau et le tour est joué!

On peut ensuite le transvider dans un vaporisateur, puis l'appliquer sur les taches tenances des parois de la douche. Après avoir laissé agir quelques minutes, on essuie avec un chiffon propre et on savoure ce pur instant de bonheur.

Psssst! Si le calcaire résiste, vous pouvez même utiliser du produit nettoyant à toilette de type Lysol qui est conçu expressément pour éliminer les dépôts de calcaire

4. Le citron

Si vous ne connaissez pas encore l'astuce du citron pour laver la douche, la voici! Elle peut pourtant faire un petit miracle sur les parois de votre douche.

Coupez un citron bien charnu en deux et frottez là où le calcaire se situe. Puis, rincez à l’eau froide et séchez le tout. C'est tout? Absolument!

5. L'alcool à friction

On adore cette solution qu'on possède tous déjà à la maison. Pour nettoyer la douche en verre, il vous faut uniquement une bouteille d’alcool à friction et une bouteille avec un bec vaporisateur.

Première et dernière étapes : vaporiser un peu de cet alcool sur les zones à nettoyer et frotter avec un chiffon en microfibre. Impossible qu'il reste des traces de calcaire même sous les rayons du soleil!

6. Le papier journal

Faites une boule de papier journal (non glacé) et imbibez légèrement ce dernier de vinaigre blanc ménager avant de frotter le verre et le faire briller comme au premier jour.

Le simple papier journal froissé constitue une solution de nettoyage de plus pour laver la douche efficacement. Voilà une belle solution pour les samedis matins de corvées ménagères où on n’a plus de guénille en microfibre...

7. L'ammoniac

Pour bien nettoyer les résidus de savon dans une douche en verre, combinez trois parties d’eau pour une partie d’ammoniaque dans un vaporisateur. Vaporisez le verre et frottez la surface encore humide avec une brosse douce. Rincez abondamment et séchez complètement la surface.

Autrement, si vous soulez obtenir un éclat sans trace sur le verre de la douche, essayez cette deuxième solution. Combinez deux litres d’eau distillée avec deux cuillères à soupe d’ammoniaque. Utilisez de l’eau distillée pour éviter les taches d’eau dure. Vaporisez ce mélange sur le verre et laissez reposer jusqu’à 5 minutes. Essuyez avec un chiffon en microfibre sec.

Pour les deux trucs ci-haut, il vaut mieux aérer la pièce convenablement en ouvrant la porte de la salle de bain ainsi que les fenêtres, si possible. Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc lorsque vous utilisez de l’ammoniaque pour protéger vos mains.

Note importante à considérer : ne mélangez jamais l’ammoniaque avec de l’eau de Javel. Cela peut créer des vapeurs dangereuses.

8. La raclette de douche

Enfin, le meilleur ami de toute douche en verre est sans contredit la fameuse raclette de douche . Prenez l'habitude de la passer après chaque utilisation de la douche pour éliminer toute trace d'eau sur la surface vitrée.

La tâche de nettoyer la douche en verre deviendra alors beaucoup moins fastidieuse... Vous nous remercierez plus tard!

Grâce à ces quelques trucs et astuces, l'entretien de votre douche en verre sera désormais un véritable jeu d'enfant.

*N’utilisez jamais de vinaigre si vous avez de la pierre dans votre douche.