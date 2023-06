Salade de brocolis et tomates confites

SALADE DE BROCOLI ET TOMATES CONFITES

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

Les tomates confites

1 l (4 tasses) tomates Cerise

60 ml (4 c. à table) huile d’olive extra vierge Maison Orphée

1 gousse d’ail, hachée

5 ml (1 c. à thé) thym sec

Sel et poivre au goût

La salade

1 laitue Gen V, effeuillée

1 tête de brocoli, en sommités

250 ml (1 tasse) fraises, coupées en 4

60 ml (4 c. à table) graines de citrouille salées et grillées

1 oignon rouge, émincé fin

45 ml (3 c. à table) huile d’olive extra vierge au basilic Maison Orphée

45 ml (3 c. à table) huile d’olive extra vierge Maison Orphée

15 ml (1 c. à table) miel

500 ml (2 tasses) croûtons de pain rustique

Sel et poivre au goût

La sauce crémeuse

250 ml (1 tasse) fromage feta

250 ml (1 tasse) fromage cottage

30 ml (2 c. à table) moutarde forte

Sel et poivre au goût

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 160 °C (325 °F).

Étape 2

Dans un bol, mélanger les tomates Cerise, l’huile d’olive, l’ail, le thym, du sel et du poivre.

Étape 3

Dans un plat allant au four, ajouter les tomates et laisser cuire au four, 25 minutes.

Étape 4

Laisser tiédir.

Étape 5

A l’aide du pied mélangeur, mélanger les fromages feta et cottage, la moutarde, du sel et du poivre. Vérifier l’assaisonnement et réserver au frais cette sauce crémeuse.

Étape 6

Dans un bol, mélanger le brocoli, les fraises, les graines de citrouille, l’oignon rouge, les 2 huiles d’olive, le miel, du sel et du poivre. Vérifier l’assaisonnement.

Étape 7

Ajouter les feuilles de laitue et les croûtons de pain.

Étape 8

Dans chaque assiette, répartir la sauce crémeuse préparée, la salade puis ajouter quelques tomates Cerise confites.