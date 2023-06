Voici les 10 plus belles sandales tendances qu'il vous faut porter cet été [2023]

Qu'elles soient à lanières, à plateformes ou à talons carrés, les sandales sont un indispensable à toute garde-robe estivale qui se respecte. Voici les nouvelles tendances phares en matière de sandales pour femmes et quelques jolis modèles à adopter pour l’été 2023.

L'été approche à grands pas, signe que c'est le moment de sortir vêtements, accessoires et... chaussures de saison!

Chaque année, de nouvelles tendances émergent pour donner un vent de fraîcheur à cette chaussure estivale. Dans cet article, on vous dit tout ce que vous devez savoir sur la sandale cet été.

Les 10 plus belles sandales pour l'été 2023

Les sandales à talons plateformes seront partout cette saison. Elles apportent une touche d’originalité et de hauteur, tout en restant confortables pour votre quotidien.

Vous pouvez aussi les porter avec plusieurs tenues et dans divers contextes.

On craque pour cette sandale compensée chez Aldo qui nous ramène tout droit au début des années 2000.

Prix : 80 $ chez Aldo

Envie d’être vraiment chic? Rien de mieux qu’une jolie paire de sandales à talons avec des lanières fines qui s’enroulent autour de la cheville.

Choisissez un modèle aux multiples lanières en une couleur vive pour un look moderne encore plus impressionnant. Portez avec une robe qui arrive aux genoux ou une minijupe pour un look des plus réussi!

Cette sandale à talon bloc et ses brides délicates feront tourner les têtes sur votre passage cet été.

Prix : 79 $ chez Simons

Préparez-vous, car on en verra encore beaucoup de ces sandales à semelle crantée qu'on a beaucoup vu sur les bottillons à l’automne.

Ces sandales s'agencent parfaitement avec un jean, une robe ou même une jupe! Si vous cherchez des sandales confortables et passe-partout, c'est ce qu'il vous faut.

Prix : 110 $ chez Steve Madden

Les talons carrés persistent et signent encore cette saison. Ce type de sandale est facile à porter et offre un plus grand confort que les talons hauts traditionnels. Cette forme de talon est donc idéale pour affronter les longues journées au bureau suivies des 5 à 7.

Prix : 230 $ chez GEOX

Autre élément essentiel à avoir dans sa garde-robe estivale : les sandales à lanières, celles qui vous permettent de marcher confortablement toute la journée. On les voit dans plusieurs couleurs et styles, des sandales à talons aux sandales plates. Elles peuvent être portées avec une tenue décontractée ou habillée.

Le meilleur atout des sandales à lanières est sans aucun doute leur polyvalence. Vous pouvez les associer à tout, des jeans aux robes, et elles traverseront bien les années.

Faite en Espagne, cette mignonne sandale nouée est disponible en trois différentes nuances estivales : jaune citron, brun pierre, bleu horizon.

Prix : 95 $ chez Simons

Les sandales arborant une touche de jute seront aussi très présentes durant l'été qui s'amène. Ce matériau naturel et brut vient donner un petit je ne sais quoi de boho à n'importe quelle tenue.

Combinant une semelle plateforme en liège et en jute avec de large bandes élastiques, cette sandale offre un look moderne qu'on adore dans cette teinte de blush. Elle est aussi dotée d’un confort et d’un support hors pair que vos pieds vont certainement apprécier!

Prix : 90 $ chez Steve Madden

Qui l'eût cru? Eh oui, nous y sommes. Les sandales de type fisherman sont l'une des tendances phares de la saison.

Tant qu'à l'oser, pourquoi ne pas y aller à fond avec cette sandale de pêcheur en caoutchouc? Cette chaussure estivale devrait rapeller de bons souvenirs à plusieurs d'entre vous...

Prix : 34,90 $ chez Ardene

La fameuse gougounne se hisse elle-aussi au palmarès des sandales les plus en vogue cet été. En nouveauté, on la porte en plateforme et s'apparente presque à une mule.

Malgré tous ses défauts, elle reste pratique pour aller à la plage ou la piscine, mais, de grâce, évitez-la pour le bureau. Vos collègues vous en remercieront!

D'ailleurs, cette teinte brunâtre se mariera parfaitement à tous vos looks estivaux.

Prix : 17,90 $ chez Ardene

Cette sandale est la parfaite option si vous voulez quelque chose d'élégant, mais aussi et surtout confortable. Sa semelle compensée est très à la mode et la forme dentelée rappelle un peu celles crantées.

La bride en velcro permet un bon ajustement, en plus de gagner de précieuses secondes les matins pressés!

Prix : 155 $ chez SOREL

La sandale de type gougounne sera aussi très présente et pas seulement sur le bord des piscines! On la porte pour aller au marché le dimanche ou pour profiter des rayons du soleil dans la cour.

Sa semelle ultra épaisse vous donnera l'impression de marcher sur un nuage, littéralement. Elles sont aussi disponibles dans un large éventail de couleurs éclatées.

Prix : 22,99 $ sur Amazon

Enfin, que vous soyez à la recherche d’une paire de sandales pour le quotidien ou pour une occasion spéciale, vous saurez sans doute adopter une de ces options!