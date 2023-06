Au printemps ou à l'automne, il n'est pas rare que nos maisons soient infestées par de petites coccinelles qu'on n'a pas vraiment invitées. On vous dit, dans cet article, que faire pour s'en débarrasser si vous en avez en quantité et comment prévenir leur arrivée en vue d'une prochaine saison.

Si les coccinelles jouent un rôle clé dans le jardin, elles ne sont pas tout à fait utiles à l'intérieur de la maison.

Peu importe son origine (occidentale ou asiatique), la coccinelle mange plusieurs petits insectes ravageurs dont les pucerons qui autrement feraient beaucoup de mal aux fleurs et aux légumes du potager.

Pourquoi les coccinelles entrent dans les maisons

Au même titre que plusieurs autres insectes et rongeurs, les coccinelles s'activent lorsqu'arrive le printemps et l'automne.

Lorsque les mercures montent au printemps, celles-ci sortent de leur période de dormance hivernale, qu'on appelle diapause . Elles sont alors à la recherche de chaleur et votre foyer devient le lieu tout indiqué où aller se réfugier.

À l'automne, lorsque les températures recommencent à descendre, les coccinelles recommencent leur stratagème et trouvent le moyen d'accéder à la chaleur de la maison.

Si la première ou la deuxième qu'on aperçoit peut sembler mignonne voire divertissante pour les enfants, on ne souhaite pas pour autant les collectionner le long des portes et des fenêtres. N'attendez pas que les premières passent le mot au reste du nid puisqu'elles communiquent entre elles à l'aide de phéromones.

Heureusement, leur présence, bien que désagréable, n'est aucunement dangereuse.

Comment se débarrasser des coccinelles dans la maison

Si elles sont déjà entrées dans la maison, voici les meilleurs trucs pour vous en débarrasser, et vite!

1. Les aspirer avec un aspirateur

Sortez la bonne vieille balayeuse et aspirez-les d'un trait dans chaque recoin de la maison. Une fois atterries dans le sac de l'aspirateur, il y a très peu de chance qu'elles survivent. Pour vous assurer que cela fonctionne, scellez et jetez le sac dans une poubelle qui se trouve à l'extérieur de la propriété.

C'est probablement la façon la plus facile de dire adieu à des centaines, parfois même des milliers de coccinelles qui ont élu domicile dans vos fenêtres. Vous n'aurez jamais autant aimé votre aspirateur!

En alternative, utilisez un balai et un porte-poussière, mais il vous faudra être rusé, car elles sont rapides et peuvent partir à voler n'importe quand.

2. Saupoudrer du dioxyde de silicium

Produit naturel qui agit très bien comme insecticide, le terre de diatomée repoussera les coccinelles un peu trop envahissantes.

Aussi connu sous le nom de dioxyde de silicium, ce produit doit être saupoudré sur le balcon, le bord des fenêtres, des portes et même dans les nids. Les coccinelles n’aiment pas du tout ce produit. L'application de cette poudre pourrait suffir pour les enrayer.

3. Vaporiser de l'huile essentielle

Si vous ne connaissez pas l'huile essentielle de camphre, elle pourrait vous être d'une grande aide dans la lutte aux coccinelles dans la maison.

Il vous suffit de mélanger de l’huile essentielle de camphre qui possède des propriétés repoussantes pour plusieurs insectes, avec de l’eau, puis vaporiser la solution aux endroits où traînent les coccinelles. Il y a fort à parier qu'elles vont déguerpir.

4. Préparer une recette d'insecticide maison

Encore en quête d'une solution miracle pour en finir avec les coccinelles dans la maison? Faites bouillir de l'eau et ajoutez-y 15 ml de poivre de cayenne ainsi qu'une demi-gousse d'ail. On laisse infuser 4-5 minutes, puis on ajoute quelques gouttes de savon à vaisselle.

Cette recette à faire à la maison pourra être aspergée dans leurs endroits préférés de la maison. Selon nous, il y a très peu de chance qu'elles s'invitent à nouveau!

5. Les attirer dans une maison qui leur est destinée

Si vous préférez y aller de façon moins drastique et, qui sait, peut-être leur donner la possibilité d'étirer leur durée de vie ailleurs que sous votre toit, il est possible de les attirer dans une maison conçue pour les coccinelles . Elles seront alors attirées dans un seul et même endroit.

Une fois qu'elles auront emménagées, il ne vous restera qu'à décider du sort que vous leur réserver. Une mort certaine ou une seconde vie à l'extérieur, très loin de chez vous? À vous de choisir!

Comment prévenir les coccinelles dans la maison

La prévention est bien souvent la clé pour éviter les fâcheuses infestations de ces petites bestioles rouges. Voici quelques conseils préventifs pour éviter d'avoir une colonie de coccinelles dans votre maison.

1. Inspecter la structure extérieure

Au même titre que les rongeurs, il suffit d'un minuscule trou pour que les coccinelles se faufilent dans la cuisine ou le sous-sol. Il est conseillé d'inspecter attentivement la structure de la résidence et de remarquer s'il y a des fissures ou des trous, par exemple.

Portez une attention particulière aux cadres des fenêtres et aux cadrages de portes.

2. Réparer les joints près des portes et fenêtres et les trous dans les moustiquaires

En cas de besoin, réparez, calfeutrez ou remplacez ce qui est abimé et cela aidera grandement. Un moustiquaire troué devrait être remplacé pour ne leur laisser aucune chance.

Plus tôt vous le ferez, moins elles auront le temps de se frayer un chemin dans votre intimité. On peut débuter cette étape dès le mois de septembre, en prévision de journées froides qui suivront. L'idéal est vraiment que ce soit fait à temps avant octobre, c'est-à-dire durant leur période de diapause.

3. Isoler les portes

L'installation de coupe-froid est fortement recommandée. Une simple petite jupette en caoutchouc pourrait bloquer le passage aux coccinelles sous la porte de l'entrée principale ou sous la porte du garage, par exemple.

Cela protègera la maison d'une invasion de coccinelles, en plus de garder toute la petite famille bien au chaud, l'hiver venu.

4. Vérifier les conduits

Passez au peigne fin tous les bouches d'aération et conduits de ventilation de la maison qui servent souvent de porte d'entrée à ces insectes au printemps et à l'automne. Conduit de sécheuse, conduit de cheminée ou sortie d'air de la hotte de cuisine sont autant d'endroits qu'elles peuvent emprunter pour vous rendre visite.

L'idéal est d'avoir des clapets ou des grillages afin de les empêcher d'entrer.

5. Inspecter le toit et le grenier

Les coccinelles peuvent s'introduire par les fissures au niveau du toit ou dans les fissures des murs du grenier. Si vous n'êtes pas équipé pour accéder à une telle hauteur, faites appel à des experts dans le domaine.

6. Éviter de laisser les portes ouvertes

En apparence banale, le fait de réduire la durée d'ouverture des portes à des moments critiques, au printemps et à l'automne, préviendra l'entrée des coccinelles à l'intérieur.

7. Nettoyer les fleurs et légumes fraîchement cueillis

Avant d'entrer votre basilic ou un bouquet de fleurs pris dans la cour, inspectez bien les végétaux et secouez-les fermement pour éviter de laisser entrer 1 ou 2 coccinelles. À elles seules, elles pourraient attirer plusieurs consoeurs dans les heures ou jours suivants.

Enfin, il n'existe pas de solution miracle, mais ces astuces valent vraiment vraiment la peine d'être essayées.

Au final, si le problème persiste et qu'aucun de ces trucs n'est venu à bout de votre infestation de coccinelles, il vous reste l'option de faire appel à un exterminateur.

Ce sont les experts tant au niveau de la prévention que du traitement contre les coccinelles.