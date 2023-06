Les meilleures idées pour retaper l'intérieur d'une roulotte à mini prix

La rénovation de roulottes et de tente-roulottes ne cesse de gagner en popularité, et ce, même si la pandémie est maintenant derrière nous. Si ce projet sommeille en vous depuis déjà trop longtemps, voici de belles inspirations peu coûteuses qui pourrait vous donner la folle envie de rénover une roulotte.

• À lire aussi: Une roulotte Airstream rénovée pendant 2 ans pour traverser le pays

• À lire aussi: Une mini-roulotte complètement rénovée pour parcourir le Québec

Que ce soit pour faire un road trip en Gaspésie ou pour visiter l'un des plus beaux campings avec des glissades d'eau au Québec, il n'existe rien de tel que de partir de la maison avec sa propre petite habitation à l'arrière de la voiture.

Si vous songez depuis un bon moment à rénover une roulotte qui ne demande qu'à recevoir un peu d'amour, voici quelques belles idées pas chères, qui vous convraicront peut-être de vous lancer.

Les meilleures idées pour rénover une roulotte

1. Peindre l'intérieur

Foncés et souvent faites de bois, les intérieurs de roulotte peuvent être peintes pour rendre le tout tellement plus lumineux. Réutilisez des restes de peinture que vous avez à la maison. Découvrez ici comment peindre l'intérieur d'un VR ou d'une roulotte.

Une couleur accent peut être appliquée sur les armoires de la cuisine, par exemple. Cela donnera un coup d'oeil magnifique en entrant dans votre petite maison sur roues.

Pinterest

2. Changer les poignées des armoires

Remplacez les poignées d'armoire pour rajeunir et moderniser le mobilier existant. Exit les poignées en bois avec une touche de laiton brossé! Optez pour de jolies boutons ou poignées pas chères et le tour est joué.

Pinterest

Il est aussi tout à fait possible de peindre les poignées de porte avec de la peinture en aérosol .

3. Installer un dosseret autocollant

Dites au revoir au préfini et aposez un joli dosseret autocollant sur le dosseret de la cuisine. Ce simple ajout rehaussera le look général de la roulotte et vous donnera envie de cuisiner les meillleures recettes à cuisiner en camping.

Pinterest

4. Changer la robinetterie

Une autre façon de retaper un VR ou une roulotte à peu de frais est de changer la robinetterie si elle semble vieillotte.

Un peu de plomberie et un nouveau robinet suffiront à donner un tout autre style à l'espace de vie où vous passerez du temps en famille ou entre amis.

Pinterest

Rien ne vous empêche de changer le pommeau de douche pour encore plus de confort quand vous quittez le confort du foyer quelques jours.

5. Peindre le bain

Si la salle de bain est vétuste, on suggère de simplement le repeindre pour le ramener pratiquement comme neuf.

Enlevez d'abord tous les résidus et assurez-vous d'avoir une surface bien propre avant d'appliquer une peinture blanche adéquate. Pour obtenir un beau fini lustré, il est recommandé d'utiliser un rouleau.

Pinterest

6. Remplacer le revêtement de sol

Changer le revêtement du plancher est aussi une excellente idée si vous songez à donner une seconde vie à une roulotte qui a de l'âge. On troque le tapis taché ou le vieux prélart décollé pour un plancher flottant .

Cet ajout rajeunira votre équipement en un seul coup d'oeil! L'idéal est d'aller vers un revêtement plus pâle pour optimiser la luminosité.

7. Changer les comptoirs

S'ils sont abîmés ou s'ils ont tout simplement mal vieilli, les comptoirs peuvent aussi être changés pour quelques centaines de dollars. Il est possible de réutiliser des retailles si vous avez récemment rénover la maison.

L'idée est surtout d'utiliser ce qu'on a sous la main sans dépenser de dollars additionnels dans cette roulotte mise au goût du jour.

8. Remplacer le recouvrement des banquettes

Avec un peu de tissu, il est possible de recouvrir les banquettes et de leur donner une toute nouvelle allure! On adore cette idée, surtout si les teintes des recouvrements trahissent l'âge du VR ou la roulotte.

9. Moderniser l'habillage des fenêtres

Au niveau de l'habillage des fenêtres, il y a souvent de quoi s'amuser. On retire les panneaux de tissus aux motifs obscurs et on remplace le tout avec l'option de votre choix.

Si les matins en camping sont faits pour dormir, des toiles opaques feront certainement l'affaire. Autrement, de petits rideaux café au style boho vont ajouter une belle touche à une roulotte entièrement rénovée.

Pinterest

10. Décorer l'espace à votre goût

Enfin, ajoutez-y votre touche finale en ajoutant quelques éléments décoratifs . De petites plantes artificielles, des linges de maison et des décorations en macramé sur les murs vont enjoliver l'espace pour vos week-ends de camping.

Ouvrez l'oeil sur les petites annonces pour sauver quelques précieux dollars pour la décoration de ladite roulotte!

Pinterest

N'attendez plus et pigez parmi ces quelques idées pour réaliser ce projet dont vous rêvez depuis déjà bien longtemps!