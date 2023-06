Nouveau-Brunswick : 10 activités familiales à faire à Fredericton cet été

Étape incontournable de vos vacances estivales au Nouveau-Brunswick, la ville de Fredericton saura vous séduire par la richesse de son histoire, sa scène artistique et culturelle, ses marchés d’artisans et ses 1001 aventures en plein air.

Située sur les rives de la Wolastoq (rivière Saint-Jean) et à proximité de la nature, la capitale du Nouveau-Brunswick offre le cadre idéal pour des vacances en famille.

Pour profiter au maximum de votre séjour, découvrez 10 activités familiales à faire dans la capitale et ses environs :

1. Amusez-vous dans les parcs aquatiques

Crédit : Quilli’s Family Fun Factory Inc.

Avec ses glissades, son mur d’escalade et ses trampolines, le parcours à obstacles flottant du parc aquatique de la famille Quilli vous garantit des heures de plaisir en famille. Si la chaleur est au rendez-vous lors de votre visite dans la capitale, le parc aquatique de Hartt Island offre aussi un bel assortiment de glissades, d’arrosoirs et de piscines, et même un vortex !

2. Devenez des scientifiques d’un jour au Science East

Situé dans l’ancienne prison du comté de York, le seul centre des sciences du Nouveau-Brunswick saura ravir toute la famille avec ses 150 activités scientifiques interactives, son terrain de jeux extérieur, ses démonstrations et ses ateliers pratiques.

3. Faites du plein air à la réserve naturelle de Mactaquac

Véritable terrain de jeux pour les amants de la nature, cette réserve naturelle vous offre un accès privilégié à un réseau de sentiers pédestres (dont certains sentiers sont accessibles en fauteuil roulant) qui vous mèneront à la découverte d’étangs de castors en eaux limpides. Les enfants seront ravis !

4. Offrez-vous des heures de plaisir au Centre de divertissement Kingswood

Ce centre de divertissement vous propose une foule d’activités intérieures, comme une course à obstacles gonflables, un mur d’escalade, un jeu de poursuite laser, des arcades, et 30 allées de quilles. C’est donc le lieu idéal pour vous amuser en famille par jour de pluie !

5. Atteignez de nouveaux sommets à TreeGO

Crédit : TreeGO Mactaquac

Ce parcours d’arbre en arbre vous offre une aventure aérienne unique qui plaira aux adultes comme aux enfants (à partir de 7 ans et/ou de 140 cm/4 pi 7 po). N’ayez crainte, sa conception bien pensée permet à chacun d’y aller à son propre rythme.

6. Passez une journée au marché Moxon’s Country Pumpkin

Crédit : Moxon’s Country Pumpkin

Toute la famille tombera sous le charme du marché Moxon, en activité depuis 1960. Vous pourrez y faire vos emplettes (fruits et légumes frais, pains, tartes et biscuits maison) pendant que les enfants jouent dans l’aire de jeux, ou tentent d’apprivoiser les animaux de la ferme (chèvres, lamas, vaches, chevaux et ânes). Il y a même un comptoir à crème glacée !

7. Traversez le pont suspendu Shogomoc

Crédits : Larry Dickinson / Shogomoc Walking Bridge

Près de Nackawic, empruntez le sentier Shogomoc Suspension Bridge, d’une distance de 390 mètres, et traversez le pont suspendu pour y découvrir des points de vue magnifiques sur la région.

8. Admirez le coucher du soleil sur un voilier à Nackawic

Crédit : Beyond Expectations Sailing Tours

La compagnie locale Beyond Expectations Sailing vous propose une croisière de 2 h 30 à bord de son majestueux voilier (maximum de 4 personnes). Ne manquez pas cette occasion unique d’admirer le coucher du soleil sur la rivière Wolastoq et de profiter d’un beau moment en famille.

9. Séjournez dans l’hôtel familial par excellence

Le Delta Hotel Fredericton a certainement tout pour plaire aux petites familles en visite. Situé au bord de la Wolastoq (rivière Saint-Jean) et à proximité des principales attractions de la région, cet hôtel aux chambres douillettes possède une offre de restauration variée et une piscine extérieure qui ravira petits et grands.

10. Savourez une crème glacée chez Riverhaven Red Barn

Crédit : Riveraven Red Barn

Avec ses 25 parfums de crème glacée dure, en plus de ses poules, canards et moutons qui divertissent les enfants, le bar laitier Riverhaven Red Barn est l’adresse à retenir pour vous offrir une pause gourmande dans la région !

À mi-chemin entre ville et nature, Fredericton et la région de la capitale vous proposent une foule d’expériences pour passer des vacances mémorables en famille !