BUZZ - On continue de suivre la situation des feux de forêt qui préoccupe toujours à la grandeur du Québec. Actuellement, ce sont 149 incendies qui sont en activités et plus de 400 000 hectares sont affectés. Et la ville de Chibougamau a dû être évacuée. On fait le point avec le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.