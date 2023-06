Saskia Thuot nous offre ses meilleurs trucs pour organiser un déménagement

Saskia Thuot, chroniqueuse à Salut Bonjour, mais aussi experte en décoration, en immobilier et en bien-être, s'est associée à Bureau en gros pour la saison des déménagements. Avec pas moins de 18 déménagements à son actif, elle possède l'expérience nécessaire pour nous aider à mieux nous organiser, à l'approche du 1er juillet.

Qu'ils soient désirés ou non, les déménagements font partie des expériences de vie dont on préfèrerait tous se passer. Souvent laborieux et coûteux, ils nécessitent une planification minutieuse et rigoureuse. Ceux qui ne peuvent compter sur l'aide de déménageurs pourront compter sur les conseils de Saskia Thuot.

Voici les meilleurs conseils de Saskia Thuot, en vue d'un déménagement :

Courtoisie

1. Faire un budget, avant tout.

Pour un condo ou un appartement, il faut prévoir autour de 100$ pour les fournitures de base pour un déménagement (boites, produits nettoyants, ruban adhésif, papier bulle, etc.). À ceci, vous pouvez ajouter les frais de location d'un camion ou d'une compagnie de déménagement, l’essence, les frais pour relocaliser tous les services Internet et télévision, et autres. Pensez aussi aux breuvages et à la nourriture pour les proches qui vous auront donné un coup de main.

2. On ne s'en sort pas : faire des listes.

Faire une liste de tout ce qu’il y a à faire. Je trouve l’échéancier proposé par Bureau en Gros très détaillé, il est vraiment complet. Ensuite on va une chose à la fois. Et on prend de grandes respirations!

3. De l'aide, toujours plus d'aide!

Évidemment, plus on se prend d’avance plus on aura le temps de faire un tri, mais comme ce n’est pas toujours possible, il s’agit de mettre tous les membres de la famille à profit. Il ne faut surtout pas hésiter à demander de l’aide.

4. Donner au suivant.

Il faut faire un grand ménage avant de commencer les boites : donner au suivant, épurer pour garder ce qu’on souhaite vraiment. Aussi, aller porter tous les électroniques, stylos, cartouches d’encre et batteries au Bureau en Gros le plus près de chez vous dans les bacs de recyclage, disponible tout au long de l’année.

5. Commencer par le commencement.

Le plus facile est de voir ce qui est déjà de côté comme les boites souvenirs, en profiter aussi pour regarder ce qu’elles contiennent, j’appelle ça de la nostalgie qui fait du bien. Évidemment, les articles et vêtements de la saison hivernale peuvent aussi être vite empaquetés. On termine par les essentiels de tous les jours. Quand on fait les boites, je suggère d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour bien emballer une pièce à la fois et surtout bien identifier ce qui se trouve dans les boites, sinon on peut fouiller longtemps!

Je suggère aussi de se préparer chacun un sac pour la première nuit dans notre nouveau domicile. Ce dont on a besoin et ce qui nous rend confortables et qui nous fait du bien.