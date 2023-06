Faites le test : découvrez votre identité capillaire

Marcus Villeneuve, le coiffeur chouchou des stars québécoises, a voulu offrir des conseils capillaires à un plus grand nombre. Grâce à son expertise acquise au cours des treize dernières années, il a développé sept identités capillaires pour que chaque client puisse recevoir des conseils personnalisés.

Il n'y a plus que Marilou Bourdon, Véronique Cloutier et Lara Fabian qui auront accès aux précieux conseils de Marcus Villeneuve, professionnel coiffeur. Celui qui possède le salon de coiffure Chez Marcus - L'Espace, à Québec, a élaboré un concept tout neuf, qui lui permet d'offrir des conseils personnalisés à ceux qui le désirent.

L'idée, avec la nouvelle plateforme Trouve ton identité, est de personnaliser l'achat en ligne. C'est un peu comme recevoir Marcus dans son salon pour une consultation.

Comment ça fonctionne ?

À partir d'un bref questionnaire virtuel à remplir, vous obtiendrez un profil capillaire, basé sur vos besoins, vos problématiques et votre type de cheveux. Une fois que vous connaîtrez votre identité, vous pourrez avoir accès à des vidéos explications ainsi que des sections destinés aux questions et demandes.

Puisque le site dispose de plus de 500 produits coiffants, il peut être difficile de s'y retrouver. En découvrant votre identité, vous aurez aussi accès à des conseils personnalisés et des recommandations sur les produits qui conviennent à votre profil.

Parmi les marques de renom, on retrouve Kérastase, Redken, Livin Proof et Selv.

Quels sont les profils capillaires ?

Courtoisie

1. CHARLY :

Vos cheveux colorés ont besoin d’une attention spéciale pour rester en santé, garder leur brillance et conserver l’éclat de leur couleur.

2. MAX :

Après la décoloration, vos cheveux retiennent moins les agents hydratants et sont donc plus secs et fragiles. Vous devez alors absolument les nourrir en leur apportant l’hydratation nécessaire et les traitements adaptés.

3. NAT :

Vos cheveux sont beaux au naturel, mais il est tout de même important de les entretenir pour préserver leur brillance et leur qualité.

4. FRED :

Des cheveux fins et sensibles, avec peu de volume et de densité, il est crucial de sélectionner une routine de soins adaptée à vos besoins, en privilégiant des produits volumisants, protecteurs et favorisant la croissance capillaire.

5. BILLY :

Pour des cheveux ondulés ou bouclés, légers et bien définis, optez pour des produits hydratants qui sublimeront vos boucles et dompteront les frisottis.

6. MANU :

Avec le temps, vos cheveux subissent les effets du vieillissement, devenant plus fins, ternes et fragiles, perdant en densité et en vitesse de croissance. Pour retrouver leur hydratation et leur éclat d'antan, il est essentiel de leur accorder des soins supplémentaires en choisissant les bons produits pour renforcer, densifier et revitaliser votre chevelure.

7. SAM :

Avec l'âge, les cheveux deviennent plus fins, ternes et fragiles, perdant en densité et en croissance. Des soins adaptés avec les bons produits permettront de les renforcer, augmenter leur densité et leur redonner une apparence saine.

Quelle est votre identité capillaire ? Faites le test.