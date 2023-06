La masturbation en couple est tout à fait normale, selon une professionnelle en sexologie

Se masturber ou non lorsqu'on est en couple, telle est la question. Apprenez-en plus sur cette pratique sexuelle grâce aux pertinentes réponses et éclairants conseils de notre collaboratrice Kanica Saphan*, professionnelle en sexologie.

Si la masturbation jouit souvent d'une très mauvaise réputation au sein des couples, elle peut être intégrée de différentes façons pour le plaisir de tous.

Est-ce normal de se masturber quand on est en couple?

Cessons tout de suite l'attente. La réponse la plus simple à cette question est oui. En effet, il est tout à fait normal et courant de se procurer du plaisir même si nous sommes engagés dans une relation. Ce n'est pas moins honorable que la sexualité à deux, d'après notre experte.

« Parfois, les gens vont se dire qu'une sexualité en solo est moins légitime qu'une sexualité à deux, mais il n'en est rien », affirme Kanica Saphan, fondatrice du cabinet de sexologues Le Sofa Sexologique .

Sachez que le fait masturber seul n'est pas un indicateur pour mesurer ou noter sur une échelle la santé de la vie sexuelle d'un couple. Malgré tout, de nombreuses femmes et hommes se demandent comment se fait-il que leur conjoint·e se masturbe alors qu'ils·elles ont une vie sexuelle active?

Il n'y a pas nécessairement de corrélation à faire entre ces deux comportements. Pas plus qu'il devrait y avoir un lien entre ces deux concepts : se masturber et être en couple.

« Qu'une personne veuille se masturber ne signifie pas pour autant qu'elle soit moins satisfaite d'un point de vue sexuel (du moins, pas forcément). L'idéal est vraiment d'en parler avec l'autre personne pour comprendre sa vision de la chose », suggère la professionnelle en sexologie.

Notre collaboratrice dresse d'ailleurs le parallèle suivant : «Est-ce normal de manger au restaurant alors qu'on a accès à de la nourriture à la maison? Vous répondrez certainement oui à cette question, car rien n'empêche de faire les deux après tout? »

Pexels Ketut Subiyanto

Comment pratiquer la masturbation en couple?

Les deux peuvent masturber l'un l'autre mutuellement, et ce, simultanément ou encore, l'un des deux partenaires le fait à l'autre pendant que ce dernier profite du moment.

Toutefois, il est aussi très possible que chaque personne le fasse sur elle-même, côte à côte ou l'un devant l'autre.

Il se pourrait que cette pratique soit gênante les toutes premières fois, mais selon notre experte, cela vaut la peine d'essayer si vous en avez envie et que vous le faites avec votre consentement.

Les bienfaits de la masturbation dans une relation de couple

D'abord, la pratique de la masturbation lorsqu'on est en couple varie le répertoire de comportements sexuels. Autrement dit, cela injectera de la nouveauté dans la vie sexuelle d'un couple.

Pourquoi? Parce que dans la plupart des relations sexuelles, il y a un script sexuel, c'est-à-dire une séquence habituelle de choses qu'on fait, illustre Kanica Saphan, qui oeuvre aussi comme thérapeute pour couple. Ce dernier est souvent (et malgré nous) très fortement inspiré de la pornographie.

« Habituellement, les gens s'embrassent, se masturbent l'un et l'autre, mais moins souvent ensemble, font du sexe oral suivi d'une pénétration, s'ensuit un orgasme et c'est la fin », explique Mme Saphan, soulignant au passage qu'un script sexuel n'a pas à être identique à celui décrit dans cet exemple.

Néanmoins, ce script sexuel largement répandu témoigne bien de l'absence de la masturbation mutuelle dans un couple, ce qui fait en sorte que ça peut être déstabilisant les premières fois qu'on l'essaie.

Parmi les autres bienfaits, la masturbation dans une relation de couple peut rapprocher les partenaires.

« Il s'agit d'une pratique hyper intime voire gênante au tout début comme on change le script sexuel auquel nous sommes habitués. On est moins confiant et de faire cette chose nouvelle avec son copain ou sa copine dans la sphère intime de la sexualité, ça peut rapprocher », soutient Kanica Saphan.

Finalement, un autre bienfait de la masturbation en couple réside dans le fait de développer sa confiance dans la sphère sexuelle. En plus de nous sortir de notre zone de confort, ce concept augmente les petites victoires et nous fait sentir bien lorsque tout se passe pour le mieux, évidemment.

Pexels Cottonbro studio

Les dangers à pratiquer la masturbation en couple

Selon notre experte qui rencontre de nombreux couples dans son cabinet à tous les mois, il n'est pas rare, au tout départ, que des femmes ou des hommes ne se sentent pas à l'aise avec la masturbation en couple.

Si ça vient d'une pression de l'autre, il faut être très vigilant. Par exemple, un partenaire qui dirait à l'autre d'être plus à l'aise avec son corps et qui suggèrerait de commencer par se masturber pourrait passer plus pour une requête qu'autre chose.

Cela peut être perçu comme une pression ou donner le sentiment de ne pas être assez bon·ne ou à la hauteur.

« Advenant que l'acte cause de la pression à performer une sexualité qui n'est pas authentique à soi ou qui ne respecte pas notre rythme et nos envies, il ne s'agit pas d'une sexualité qu'on préconise », prévient notre collaboratrice.

En résumé, il ne faut donc pas que la masturbation en couple s'inscrive dans une pratique sexuelle basée sur la performance. Si vous avez envie d'en faire l'essai, assurez-vous que ce soit fait dans un contexte de sexualité basé sur l'échange, le plaisir et la découverte.

Le danger pourrait donc se situer dans l'idée de se sentir obligé·e de se masturber pour plaire au partenaire. Il faut à tout prix éviter de mettre les pieds sur ce terrain glissant.

Les conditions favorables pour se masturber en couple

Avant de songer à se masturber en couple, il est recommandé de commencer à le faire seul·e et d'arriver à être à l'aise en solo.

Statistiquement parlant, les femmes sont beaucoup moins à l'aise avec la masturbation, et ce, même seule lorsque personne ne les observe, que les hommes.

Pexels cottonbro studio

Une autre des conditions favorables pour pratiquer la masturbation en couple est basée sur la confiance. « C'est vraiment vulnérable la masturbation et de se montrer sous ce jour devant une autre personne exige une solide relation de confiance », souligne Mme Saphan.

Par ailleurs, établir une bonne communication sexuelle est primordiale pour faire de ce moment une expérience positive. On veut que cette communication sexuelle soit présente durant l'acte, mais aussi en dehors de celui-ci. Ouvrez le dialogue et parlez-en avant de passer à l'action.

Les données prouvent que les couples qui ont une meilleure sexualité, c'est entre autres, parce qu'ils en parlent (de la sexualité).

Enfin, si vous avez lu l'entièreté du contenu, posez-vous la question suivant : Pourquoi ai-je cliqué sur cet article? Est-ce parce que je ne me sens pas assez à la hauteur? Est-ce par simple curiosité?

Oserez-vous essayer la masturbation en couple?

*À propos de Kanica Saphan

Professionnelle en sexologie, Kanica Saphan (elle/she) est une immigrante de deuxième génération d’origine cambodgienne ainsi qu’une ancienne militaire pour les Forces Canadiennes.

Aujourd’hui thérapeut de couple et entrepreneure, elle est la fondatrice du cabinet de sexologues Le Sofa Sexologique situé sur le Plateau à Montréal.

Ouverte à toute personne désirant faire un pas vers une vie sexuelle plus douce, cette clinique de thérapie individuelle et de couple accueille toute personne désirant se sentir bien dans son corps, sa sexualité et avec son·a partenaire.