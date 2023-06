L'agriculture urbaine de plus en plus présente au Québec

CONSOMMATION - Acheter des aliments locaux des serres du Québec peut être complexe. Équiterre avait annoncé que les tomates produites en serre au Québec génèrent plus de GES que celles du Mexique... Ça crée la confusion chez le consommateur. Devrait-on encourager les légumes qui viennent de plus loin, ou les fruits et légumes locaux?

Florence-Léa Siry croit beaucoup à la souveraineté alimentaire. Vu le positionnement nordique du Québec, nous éprouvons des difficultés à être autosuffisants à l’année, mais nous devons développer notre autonomie alimentaire, surtout en période de grands changements climatiques.

Les fermiers et agriculteurs ont l’ambition de transformer le système alimentaire pour qu’il soit plus direct et local.