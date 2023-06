Les 8 meilleures brosses chauffantes pour avoir une mise en plis de rêve [2023]

Votre quête éternelle de volume n'est jamais comblée lorsque vous vous coiffez à la maison? Ne cherchez plus. C'est une brosse chauffante qu'il vous faut pour avoir l'impression de sortir de chez le coiffeur après chaque lavage de cheveux. Voici les 8 meilleures brosses à air chaud qui vous donneront une chevelure de rêve.

• À lire aussi: Brosse-séchoir: tout ce que vous devez savoir

• À lire aussi: Huile de romarin : le produit miracle pour faire pousser les cheveux

Votre quête éternelle de volume n'est jamais comblée lorsque vous vous coiffez à la maison? Sachez que cette déception quotidienne pourrait vite devenir chose du passé.

Si vous deviez vous procurer un seul outil de coiffure dans la prochaine année, on vous conseillerait fortement d'opter pour la brosse chauffante qui fait de véritables miracles sur n'importe quelle tête.

La brosse à air chaud joue trois rôles en un. Elle remplace à merveille la brosse ronde, le fer plat et le séchoir et donne des résultats encore plus spectaculaires que la combinaison de ce trio.

Les 8 meilleures brosses chauffantes

Trônant au sommet des brosses chauffantes les plus vendues sur le marché québécois, ce produit de la marque Hot Tools changera votre routine beauté. Elle sèche et coiffe en près de deux fois moins de temps.

Convenant à tous les types de cheveux, cet outil vous fera découvrir une nouvelle façon de sécher et de coiffer votre crinière à la perfection. On aime son embout détachable pratique et parfait pour les déplacements.

Courtoisie Chatters

Prix (en rabais) : 80,01 $ sur Chatters

Si cette brosse chauffante peut sembler intimidante, voici un tutoriel expliquant comment l'utiliser et l'entretenir pour la garder en bon état.

Cette brosse chauffante permet d'obtenir un brushing rapide et volumineux. De la taille d'une brosse ordinaire, son design compact et léger rend son utilisation hyper facile et confortable.

Dotée d'une tête ovale d'un diamètre de 2 pouces pour assurer plus de volume à partir de la racine et ce, même sur les cheveux courts, la brosse chauffante Izutech est compacte et silencieuse. On la traîne n'importe où : en voyage d'affaires comme au cours de yoga!

Courtoisie Walmart

Prix : 79,99 $ chez Walmart

Cette nouvelle brosse sèche-cheveux améliorée donne à votre mise en plis rebondie deux fois plus de brillance tout en combattant les frisottis. Combinant les rôles d'une brosse ronde et d'un séchoir, elle offre style, efficacité et facilité d’utilisation en un seul et même outil.

Ses réglages de chaleur et ses trois vitesses réglables sont optimales pour sécher la chevelure tout en créant du volume sur tous les types de cheveux. Impossible de la regretter après l'avoir essayée!

Courtoisie Sephora

Prix : 139 $ chez Sephora

Cette brosse chauffante en céramique est dotée d'une technologie qui permet de lisser les mèches, de donner du volume aux racines et de lisser les pointes.

Présentée dans une couleur graphite métallique avec une superbe finition satinée, cette brosse chauffante est l'ultime outil de coiffage tout-en-un.

Prix : 199,99 $ chez Sephora

La brosse chauffante BaBylissPRO est exceptionnelle pour le lissage, la création de volume et les boucles.

Elle sèche, lisse, volumise et fait briller les cheveux tandis que les poils de sanglier et de nylon offrent une tension parfaite et un coiffage digne des plus grands salons de coiffure.

Courtoisie Amazon

Prix : 89,99 $ sur Amazon

Voici un outil qui combine l’air chaud d’un sèche-cheveux avec la structure d’une brosse ronde pour créer des vagues, des boucles et un souffle lisse et brillant en une seule étape.

Ses trois réglages de température (froid/moyen/élevé) permettent un coiffage personnalisé, et ce, pour tous les types de cheveux. Se faire une mise en plis n'aura jamais été aussi facile qu'avec cette brosse chauffante Drybar.

Courtoisie Sephora

Prix : 205 $ chez Sephora

Classé parmi les meilleurs vendus du géant Amazon, ce sèche-cheveux et volumateur de Revlon est une brosse à air chaud conçue pour offrir du volume et une jolie brillance en une seule étape.

Le design de la brosse ovale lisse les cheveux tandis que les bords arrondis créent rapidement du volume à la racine. De plus, sa technologie ionique aide les cheveux à sécher plus rapidement avec moins de dommages.

Voilà une belle option si vous n'êtes pas convaincue que vous l'utiliserez au quotidien! Moins dispendieuse que les autres brosses chauffantes, celle-ci est une belle occasion d'en faire l'essai pour voir si vous aimez ce qu'elle donne comme résultat capillaire.

Courtoisie Amazon

Prix : 59,96 $ sur Amazon

Cette ultime option est le summum en matière de brosse chauffante. Grâce à ses nombreux accessoires, le mythique Airwrap du fabricant Dyson vous permet de réaliser pratiquement tout sur votre tête.

Friser, onduler ou raider le cheveux : rien n'est impossible avec ce produit premium qui n'est toutefois pas donné. Cela dit, l'investissement vaut la peine, car ce produit vous suivra des années durant.

Il vous faudra cependant vous faire la main au début question de bien le manier et d'obtenir le résultat souhaité. Tenez-vous le pour dit!

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 799 $ sur Amazon

Saviez-vous qu'il était possible d'obtenir une mise en plis de rêve grâce à l'une de ces 8 brosses chauffantes? Dans tous les cas, préparez-vous à répondre quel est le nom de votre coiffeur après les avoir utilisées!