10 activités incontournables pour vivre l’été à fond au Québec

Dès que la belle saison s'installe au Québec, les parcs, les terrasses, les festivals et les marchés publics des 21 régions touristiques de la province deviennent le terrain de jeux tout indiqué pour des vacances réussies.

Peu importe vos envies d’évasion : aventures en nature, découvertes de saveurs locales, profiter des villes vibrantes et des festivités, escapades urbaines, excursions sur le Saint-Laurent ou plongée dans la culture et l’histoire, le Québec vous réserve des moments mémorables tout au long de la saison estivale.

Voici donc 10 activités incontournables à faire aux quatre coins du Québec cet été :

1. Enrichir ses connaissances sur l’apiculture

Laissez-vous séduire par les artisans qui font rayonner la culture du miel au Québec. Que ce soit chez Miels d’Anicet, dans les Hautes-Laurentides, ou à la Miellerie King, dans le Centre-du-Québec, vous pourrez en apprendre davantage sur le métier d’apiculteur et déguster des produits variés à base de miel.

2. S’offrir des sensations fortes en rafting

En famille ou entre amis, cette activité est synonyme de fous rires garantis ! Pour faire grimper le niveau d’adrénaline, optez pour une sortie en eau vive sur la rivière des Outaouais avec Horizon X ou Rafting Momentum. Il est même possible de faire du rafting sans quitter la ville, notamment dans les rapides de Lachine, à Montréal !

3. S’en mettre plein la vue dans les musées du Québec

Crédit : Musée : Lanaudière © Tourisme Lanaudière/S. Jodoin

Les amateurs d’art ne manqueront pas de planifier une escapade dans la région de Lanaudière pour visiter le Musée d’art de Joliette, qui abrite une collection de plus de 8 500 œuvres. Du côté de Montréal, le Musée des beaux-arts est un incontournable tandis que le Musée d’art de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, saura vous étonner.

4. Prendre un bain de nature dans un parc national

Bas-Saint-Laurent © TQ / C. Savard

Échappez à la routine quotidienne en profitant d’un magnifique séjour en nature marqué par une foule d’activités, comme la randonnée, la pêche, le kayak ou le canot. Dans le Bas-Saint-Laurent, le parc national du Bic est parfait pour pratiquer toutes ces activités. Quant aux adeptes de randonnée pédestre, ils sont de plus en plus nombreux à relever le Défi des 5 sommets dans Charlevoix.

5. Se régaler sur les routes gourmandes de la province

Charlevoix © TQ/G. Leroyer

En voiture ou à vélo, laissez votre appétit et votre soif vous guider à l'occasion d'une tournée des vignobles, des vergers, des cidreries et des artisans agricoles du Québec. Au choix : la Route des vins Brome-Missisquoi dans les Cantons-de-l’Est, le Circuit du Paysan en Montérégie, ou encore la Route des Saveurs dans Charlevoix.

6. S’initier au canyoning

Dans les régions de Québec et de Charlevoix, l’entreprise Canyoning-Québec vous propose de tester cette activité inusitée en compagnie d’un guide professionnel. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec les techniques de descente sur corde dans de superbes cascades d’eau.

7. Célébrer l’art urbain et la musique

Montréal © TQ/J-F. Hamelin

De juin à octobre, le Québec tout entier est en mode festival. À Montréal, les événements d’envergure s’enchaînent alors que tous vibrent au rythme de l’art et de la musique lors du Festival MURAL, des Francos et d’Osheaga. Trois-Rivières et Québec ne sont pas en reste avec le FestiVoix et le FEQ, qui s’apprêtent à accueillir des artistes de renommée internationale.

8. Aller à la rencontre des savoir-faire et des traditions autochtones

Côte-Nord © Tourisme Autochtone du Québec

D’un pow-wow à un atelier d’art, en passant par une expérience gastronomique ou une sortie de pêche guidée, il existe 1001 façons de tisser des liens avec les 11 nations autochtones du Québec. Que ce soit au cœur de la ville ou au-delà du 55e parallèle, dans la région du Nunavik, vibrez au rythme de cultures millénaires.

9. Prendre le rythme du fleuve

Offrez-vous des vacances sur la route ponctuée de paysages magnifiques en vous imprégnant des mille visages du Saint-Laurent. Que vous partiez à la découverte des plages et des villages de la Côte-Nord, de la route des phares en Gaspésie ou du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, vous serez envoûté par la beauté, la richesse et les saveurs de ce majestueux cours d'eau.

10. Vivre la magie des lumières

Une fois la nuit tombée, petits et grands se laisseront émerveiller par le sentier nocturne illuminé. Dans le Parc de la Gorge de Coaticook, dans les Cantons-de-l’Est, vivez une expérience unique en plein cœur de la nature grâce à Foresta Lumina. À Mont-Tremblant, Moment Factory vous présente Tonga Lumina tandis qu’à Wendake, près de la ville de Québec, l’expérience Onhwa’ Lumina promet de vous envoûter.

Découvrez comment vivre l'été à fond et célébrez la richesse de notre terroir en planifiant votre prochaine escapade à la découverte de l’une des 21 régions touristiques du Québec.