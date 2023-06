Ces trois chevaux rescapés se cherchent de nouvelles familles aimantes

Chaque semaine, la SPCA de Montréal accueille des animaux perdus, abandonnés ou maltraités. Une fois qu'ils ont reçu les bons soins de l'équipe vétérinaire, ils se mettent à la recherche d'une famille bienveillante, prête à leur offrir une nouvelle vie.

En avril dernier, la SPCA de Montréal recueillait 6 chevaux gravement négligés. La personne qui en était responsable n’était plus en mesure de s’en occuper, elle les a donc remis à la SPCA de Montréal afin qu’ils soient pris en charge et soignés.

Trois d’entre eux, Croquette, Eddy et Richelieu, sont maintenant rétablis et aimeraient pouvoir s’épanouir auprès de familles prêtes à leur offrir une belle vie.

Croquette, une magnifique et fougueuse ponette de 17 ans, est très volontaire et ne s’en laisse pas imposer. Elle adore se faire brosser et elle accepte bien les manipulations. Gourmande, elle peut toutefois avoir tendance à oublier les consignes si des gâteries sont à portée de naseaux!

Vive et parfois imprévisible, elle aura besoin d’un propriétaire qui sera en mesure de parfaire son entraînement et de l’encadrer si nécessaire. La belle ponette se montre effarouchée en présence de grands chevaux. Si elle doit vivre avec des congénères équins, les présentations devront être faites de façon très graduelle.

Grand émotif, Eddy est un jeune cheval d’environ 12 ans. De nature indépendante, il peut parfois oublier qu’il y a un humain à ses côtés; il aura donc besoin d’une personne expérimentée, calme et attentive qui lui donnera des consignes claires pour parfaire son écoute.

Ce grand gaillard – qui court vraiment très vite, nous dit sa gardienne actuelle – n’apprécie pas particulièrement le brossage, ni les caresses, mais il se laisse toucher les oreilles et les pattes sans problème. Plein d’énergie, Eddy est mieux disposé à apprendre ses leçons une fois qu’il s’est bien dépensé. Une personne qui fait preuve de constance et d’assurance gagnera son respect.

Richelieu, pour sa part, est un cheval de 24 ans, qui communique bien et qui connaît la chanson : il est calme et ne bouge pas d’un sabot lors des manipulations. Il adore se faire brosser et recevoir des gratouilles sur le front, et il se montre très respectueux envers les personnes qui s’occupent de lui.

Richelieu se révèle parfois craintif devant les nouveaux objets, mais il suffit de le rassurer pour qu’il passe facilement à autre chose. Ce bel et noble animal a besoin d’une personne confiante qui l’approchera avec douceur et qui prendra le temps de lui parler afin de créer un lien avec lui.

Pour rencontrer Croquette, Eddy ou Richelieu, remplissez le formulaire à cet effet sur le site de la SPCA : https://www.spca.com/adoptez-un-cheval/.