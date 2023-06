Les essentiels pour vos pique-niques cet été

La saison des pique-niques et des réunions dans les parcs de quartier est à nos portes. Voici quelques accessoires indispensables pour rendre n'importe quel repas sur l'herbe des plus agréables et faire de vous le·a maître du pique-nique.

L'été n'est pas vraiment l'été sans quelques pique-niques improvisés ici et là au gré de la belle météo. Pour tirer le maximum d'un repas en plein air, il faut être minimalement équipé. Voici nos quelques essentiels hyper pratiques pour lancer des invitations aux pique-niques à la famille et aux amis.

Alison Slattery - Two Food Photographers - Tourisme Montréal

Les essentiels pour faire un pique-nique

Si vous deviez vous procurer qu'un seul de ces articles, la couverture d'extérieur doublée et imperméable est un incontournable. Celle-ci sera pratique pour les déjeuners sur l'herbe alors qu'il reste une fine rosée du matin.

On l'aime pour son confort grâce au rembourrage en microfibre au centre. Pouvant asseoir toute la famille, cette couverture de sol se plie pour pouvoir la transporter hyper facilement de la maison au parc.

Courtoisie Amazon

Prix : 35,99 $ sur Amazon

Si vous êtes plus du type pique-nique à la plage, ce grand tapis vous suivra partout cet été. Fabriqué à 100 % en nylon et traité pour une imperméabilité, le sable ne colle pas sur ce tapis de plage.

Il sera tout aussi pratique pour aller dans un festival de musique, en camping ou à une fête d'amis dans un parc.

Courtoisie Amazon

Prix : 23,99 $ sur Amazon

Si vous aimez le côté vintage et romantique des pique-niques, vous craquerez pour ce joli panier en osier. Il s'agit en même temps d'un ensemble de pique-nique complet comprenant, entre autres, une petite table pliable en bois, un grand sac isotherme et deux couverts en acier inoxydable.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 69,99 $ sur Amazon

Plus pratique si vous devez vous déplacer à pied ou à vélo, ce sac à dos isotherme pourra contenir n'importe quels aliments ou breuvages tirés de nos meilleures recettes pique-nique. Ses deux poches latérales en maille sont parfaites pour y glisser une gourde d'eau ou un bouteille de vin pour les apéros à la plage!

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 45,99 $ sur Amazon

Qui a dit que les 5 à 7 devaient se passer à l'intérieur? Profitez-en pour organiser un pique-nique avec les collègues ou les ami·e·s après le boulot. Ce sac de transport isotherme sera votre allié numéro 1 pour savourer de bons vins frais (avec ou sans alcool). Assurez-vous de le faire dans un parc où il est permis de boire de l'alcool pour éviter une amende salée!

Courtoisie Amazon

Prix : 31,42 $ sur Amazon

Adepte de vins et fromages? Ce panier au format de sac à bandoulière peut contenir deux bouteilles de vin et des accessoires, dont une planche à vin et à fromage. Son look passe inaperçu si vous devez faire un petit arrêt à la SAQ avant votre pique-nique romantique à deux.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 96,04 $ sur Amazon

Tout pique-nique qui se respecte devrait contenir des verres incassables en acrylique. Idéaux pour servir vos vins préférés, cocktails et jus, ils se traînent hyper facilement et vous permettent de rester bien hydraté tout au long de la journée. Glissez-les dans votre sac lors de vos sorties au parc ou à la plage cet été!

Prix : 22,52 $ sur Amazon

Pour vos pique-niques en famille, adoptez cette belle trouvaille de notre équipe! Cette chaise pliante pour bébé transformera vos repas en plein air et offrira plus de confort aux plus jeunes membres de la famille. Comme elle est très versatile, vous la traînerez autant pour un pique-nique le week-end que pour aller en visite au camping.

Prix (en rabais) : 43,18 $ sur Amazon

Mettez un peu d'ambiance et ajoutez une trame musicale à votre pique-nique! Comment? Ayez en main un haut-parleur Bluetooth qui pourra lire vos meilleures listes de lecture estivales. Petits et grands adoreront se déhancher au son des meilleures chansons qui marqueront l'été 2023.

Courtoisie Amazon

Prix : 269,99 $ sur Amazon

Enfin, ne sous-estimez pas les longues heures passées sous un soleil de plomb. Si un pique-nique est prévu sur l'heure du midi, redoublez de prudence et assurez-vous de mettre de la crème solaire et de porter un chapeau.

On aime particulièrement la crème solaire Neutrogena qui offre un fini non luisant et un fini sec au toucher. Autrement dit, pas besoin de se laver les mains 3 fois avant de croquer dans son sandwich!

Alison Slattery - Two Food Photographers - Tourisme Montréal

Prix : Prix variés selon votre préférence sur Amazon

Vous n'avez plus aucune bonne raison de ne pas partir faire un pique-nique cet été!