Les suggestions de lecture du 11 juin 2023

Frédérique Dufort présente ses suggestions pour célébrer la fin des classes avec quelques lectures estivales !

1 - À deux sur mon paddle board

Anne-Marie Lobbe

La bagnole

Après une première année d'université décevante, Rita ne sait plus ce qu'elle veut. Et ce n'est pas son anxiété généralisée qui va aider les choses. Heureusement, Rita projette de se détendre tout l'été dans un mini chalet avec sa meilleure amie Mackenzie. Au menu : rires et vin orange sur la terrasse. Mais Mackenzie a d'autres idée en tête : les inscrire à des cours de paddle board et pimenter leur été ! Pour le meilleur et pour le pire...

2 - Doux bordel

Andrée-anne Brunet

Libre expression

Une nouvelle mère raconte à son bébé leur première année ensemble, alors que tout explose autour d'eux. Une suite de tableaux dressant le portrait du beau et du moins beau, d'un quotidien happé par des temps incertains. Une parcelle de maternité dépeinte avec humour et amour, insufflant un peu de lumière dans les moments plus gris. Un roman plein d'esprit, de tendresse et de p'tits régurgits.



3 - Chère Dolorès : Une chance qu'on s'aime

Élise Lagacé

Édito

Aux yeux du monde, Dolorès vit un conte de fées avec Franck, superstar de cinéma, et leurs trois beaux garçons... Mais son destin de mère au foyer dérape quand son compagnon lui annonce qu’il souhaite « réorienter » leur couple. Et, comme un virage n’attend pas l’autre, elle se voit forcée d’accepter l’héritage de son père : une cour à scrap et un garage en faillite, dans son très petit village natal.



4 - Roukie en cavale

Marie-Ève Blanchard

Boomerang

Roukie passe une grande partie de l’été aux îles de la Madeleine, région du Québec située en plein cœur du golfe du Saint-Laurent. Assistée de sa cousine Camille, elle doit résoudre une énigme qui l’amènera à la découverte des Îles et de leurs paysages majestueux et la sensibilisera à la fragilité de leurs écosystèmes. Au menu : dunes, falaises, pêche au homard, kayak, loupsmarins, une curieuse pêche, des buttes, des couchers de soleil et bien plus !



5 - La chambre numéro 7

Martine Latulippe & Isabelle Malenfant

La courte échelle

Les parents de Benjamin décident d’acheter une vieille auberge au bord de la mer. Même s’il est un peu surpris, le garçon s’accommode bien de la situation. En attendant que les chambres accueillent la clientèle, Ben choisit de dormir seul à l’étage des invités, là où se trouve la chambre numéro 7, inutilisée depuis fort longtemps, et sur laquelle circulent toutes sortes de rumeurs. On dit qu’autrefois, une fillette du nom de Sophie vivait enfermée dans cette chambre et que, même après sa mort, elle ne l’a jamais quittée. Et si la légende était vraie ?



6 - Nebulous stars - Petulia et le feraliaz égaré

Nebulous stars

Petit homme

En vue d'un important tournoi de polo volant, Petulia et ses amies ont rendez-vous au Jardin des Fleurs pour s'exercer. Ce sport se pratique à dos de feraliaz, des bêtes majestueuses semblables à des chevaux avec des ailes.



Or Lilyaz, le feraliaz de Petulia, est introuvable. Avec ses amies, elle part donc à sa recherche. Mais la jalousie entre les filles, des bestioles effrayantes et un vent rose mystérieux se mettent de la partie. Petulia arrivera-t-elle à traverser toutes les épreuves qui se dresseront sur son chemin ? Les filles parviendront-elles à retrouver le feraliaz en détresse?



7 - Hockey et toasts au ketchup

Mélanie Doré

Bouton d'or Acadie

Comment une amusante habitude alimentaire va mener Malcolm à assister, en compagnie de sa mère, au repêchage de Pierre-Luc Dubois dans la Ligue nationale de hockey !