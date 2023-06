Sabrina s'est confiée sur les grands changements qu’elle vit

À l'aube d'une saison estivale haute en couleur, Sabrina Cournoyer s'est confiée sur les grands changements qu'elle traverse.

L'année 2023 aura été une année de grands changements pour Salut Bonjour. Quelques semaines après que Gino Chouinard ait annoncé son départ de Salut Bonjour pour l'été 2024, un autre pilier de l'équipe annonçait son départ à la retraite pour les mois à venir. C'est le 15 juin que Georges Pothier présentera son dernier bulletin de nouvelles à l'émission.

Quelques jours plus tard, à partir du 25 juin, la programmation régulière de Salut Bonjour laissera place à un horaire allégé et accueillera de nouveaux visages à l'animation. Comme chaque été, depuis maintenant trois ans, Sabrina Cournoyer sera à la barre de Salut Bonjour Week-end durant cinq fins de semaine et à la co-animation de Salut Bonjour durant trois semaines.

Comme un changement ne vient jamais seul, Sabrina est aussi en transition sur le plan personnel. Récemment séparée de son conjoint avec qui elle a passé les quatre dernières années de sa vie, elle vient tout juste d'emménager dans un nouvel appartement.

Fébrile de découvrir ce que l'avenir lui réserve, elle a gentiment accepté de se confier à nous.

Comment entrevois-tu l'éventuel départ de Gino et, éminemment, celui de Georges?

Sur le coup, ça a été un choc parce qu’on est plus qu'une équipe, on est aussi une famille. Les deux annonces m’ont fait réaliser que rien n'est permanant. Il va y avoir des changements, c'est normal.

Au début, on a tous eu un petit pincement au coeur, mais une fois notre petit deuil vécu, on était tous heureux pour eux. De les savoir en paix avec leur décision m'a permis d'être aussi en paix. Comme ce sont des personnes que j’aime beaucoup, je suis prête à les laisser partir vers leurs prochains projets.

Est-ce toujours comme ça que tu abordes les changements?

Je fais confiance aux changements. Je sais que les bonnes choses arrivent toujours au bon moment, dans le bon ordre et de la bonne façon. Ça ne me rend plus insécure.

Peu importe comment les choses se passent ou qui prendra la relève, j’ai confiance que ça nous permettra de vivre autre chose. Ce sera une toute nouvelle dynamique, mais on va quand même s'ennuyer d'eux!

Justement, que va-t-il te rester de Georges, après son départ de Salut Bonjour?

Georges, c’est un parfait mélange de bonne humeur et de professionnalisme. Tous les matins, il arrive en ricanant et sa bonne humeur est contagieuse. D'un autre côté, il sait quand et comment être professionnel. Quand il a besoin d'entrer dans le vif d'un sujet, il plonge.

Une fois le sujet est terminé, il sait comment lâcher son fou. Il a un bon sens de l'humour et d'autodérision. Malgré son grand professionnalisme, il ne prend jamais la vie trop au sérieux et il sait comment s'amuser.

Le départ de Georges coïncide aussi avec le début de la programmation estivale à Salut Bonjour. Comment entrevois-tu le mandat qu'on t'a confié cet été?

Je suis toujours très fébrile. L’animation, c’est quelque chose que j’adore faire! J'ai l’opportunité de pouvoir mettre en lumière plus de gens, de pouvoir toucher à une variété de sujets. Oui, le culturel, c’est ma passion première, mais les sujets d’actualité et ceux qui touchent la vie de tous les jours m'intéressent aussi.

Je ne le prends pas ce rôle à la légère. Je suis déjà en train de me plonger plus en profondeur sur certains sujets afin d'avoir une vue d'ensemble.

Je trouve aussi que la connexion avec le public est agréable. Tout comme nous, le public est en mode vacances. Chaque année, les gens sont généreux avec nous. Ils nous accueillent avec ouverture, sans réticence face à ce changement.

Il n'y a pas que sur le plan professionnel qu'il y a des changements, mais sur le plan personnel aussi. Comment vas-tu?

Je vais bien. J'ai vécu une rupture il y a quelque temps.

C’est une décision qu'on a mûrie avec le temps. Je trouve ça important de dire qu'on y a mis des efforts et qu'on a tenté des changements. On a vécu beaucoup d’obstacles et de tempêtes qui étaient extérieurs à nous. Comme beaucoup de couples, on a vécu les aléas de la vie.

Il vient un moment où ça s'effrite et ça laisse des traces.

C'est comme si, à un moment donné, on en est venu à un point où on se respectait assez pour se laisser l'espace d'être heureux chacun de notre côté. Peut-être qu’on n'y arrivait pas ensemble, mais on ne peut pas se retenir d'être heureux.

Je te sens en paix à travers ce processus, est-ce que je me trompe?

Ça se passe bien. Les premières semaines j’étais « flottante », car je n'étais pas ancrée nulle part et j’étais dans les boites. Mais, on a rapidement trouvé un endroit où habiter, pour repartir chacun de notre côté. Pour moi, c’était important de retrouver mon cocon, mon repère.

Quand tout change autour, c'est important d'avoir un lieu où se retrouver pour être avec soi. Ce qui m'aide, c'est d'allumer une chandelle, faire mes rituels, prendre un grand bain et allumer de l’encas. Ce sont toutes des choses qui m'aident à me recentrer.

De quelle façon entrevois-tu ce nouveau chapitre de ta vie?

J’entame ce nouveau chapitre-là, comme tous les nouveaux chapitres de ma vie : avec excitation. J'ai hâte de découvrir ce que l’avenir me réserve. Je suis simplement curieuse.

Ça arrive à un moment où l'effervescence de l’été commence. J’ai un été stimulant. Je fais un travail que j’adore.

C’est aussi important de dire que je ne suis pas en train de faire du déni. Je suis juste en train de me ressourcer vers des choses qui me font énormément de bien. Je me fais passer en priorité. Je suis entourée de bonnes personnes, de mes amis et de ma famille.