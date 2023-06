Voici le basic «doux comme du beurre» que vous voudrez porter tout été

La ligne de vêtements Almere propose des basics ultra-confortables, parfaits pour la saison chaude. On a voulu savoir pourquoi tout le monde ne parle que de ces basics, censés être «doux comme du beurre». L'équipe web de Salut Bonjour les a testés!

La douceur, c'est sans doute ce qui démarque ce haut estival des autres. Confectionné à partir de tissus de qualité (85 % nylon, 15 % élasthanne), ce basic offre le confort et la légèreté qu'on attend d'un vêtement durant la saison chaude.

Quand on l'enfile, on comprend pourquoi cette pièce est devenue virale. Légèrement soyeux, le vêtement devient comme une seconde peau. Aucune couture ni fermeture éclair ne viennent entraver le confort, même après une journée entière à vaquer à nos occupations.

Joli et pratique, ce débardeur est offert en cinq tailles distinctes, allant de la taille «petite» à la taille «très grande». Il est aussi offert en six couleurs classiques et intemporelles, ce qui nous a permis de pouvoir l'agencer avec n'importe quelle pièce : un jean en denim, une longue jupe fleurie et un veston oversize.

Parmi les autres pièces que nous propose la ligne de vêtements Almere, il y a aussi ce chandail basic à col rond, qui convient mieux aux soirées plus fraîches de l'été. Encore une fois, ce body au look intemporel se marie à presque tous les styles de notre garde-robe.

Bien que sa polyvalence soit particulièrement appréciée, c'est surtout le confort de cette pièce qui a retenu notre attention. Il possède une légère doublure, ce qui empêche la formation de plis. La silhouette s'en voit flattée et sculptée.

La ligne de vêtements comprend également un soutien-gorge classique et sans couture, qui promet le même confort que les autres pièces. Grâce aux propriétés de son tissu, ce sous-vêtement promet de vous garder au frais tout au long de la journée. Il possède une légère doublure et des bretelles ajustables.

Toutes les pièces de la collection doivent être lavées à la main afin qu'elles conservent leur forme et leur éclat d'origine.

Curieux de les essayer?