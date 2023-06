De bonnes cuvées pour la belle saison estivale!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1.Un très bon blanc nature issu d'une culture biologique !

Tète Blanche

Les Tètes

France

Code : 14019790

Prix : 18,35 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 275 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.6 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : Une salade d'asperges et de fromage de chèvre ou une guédille de homard.

Cet original et pour le moins éclectique assemblage de chenin blanc, de roussanne et de sauvignon est signé par un collectif de 4 jeunes et dynamiques vignerons. C'est bio, bien sec et très peu sulfité. Bref, il s'agit d'un blanc fait à échelle humaine avec un très grand soin. Ses flaveurs d'agrumes et de fruits à chair blanche sont tout simplement irrésistibles. Une bouteille à déguster au courant des 2 années à venir.

2. Un délicatement parfumé et juste assez enveloppant rosé de la vallée de l'Okanagan !

Rosé 2022

Quails' Gate

Vallée de l'Okanagan - Colombie-Britannique - Canada

Code : 14483189

Prix : 23 $

Disponibilités : 5 bouteilles en ligne et 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.4 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : un assortiment de sushis ou des entrées à base de tomates fraîches.

Aucun produit du domaine Quails' Gate ne m'a laissé sur ma « soif » à ce jour. Ce vignoble familial canadien met en bouteille des cuvées toujours axés sur la « soif », la « buvabilité », la frapicheur et la précision. Leurs pinots noirs sont d'ailleurs vraiment dignes de mention. Ce « ni blanc ni rouge » de Colombie-Britannique n'a rien à envier aux meilleurs rosés provençaux, ibériques, rhodaniens ou languedociens. Profitez de ses charmantes vertus en buvant la bouteille au courant des 6 à 12 mois suivant son achat.

3. Un différent et fort agréable rouge du nord de l'Italie !

Valpolicella 2021

Duca Fedele - Massimago

Vénétie - Italie

Code : 14914241

Prix : 21,25 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4.2 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : des pâtes en sauce tomate aux boulettes de viande ou même une classique et fort efficace pizza maison bien garnie.

Ce vin de Vénétie issu de l'appellation Valpolicella est quelque peu différent des rouges qui sont habituellement élaboré dans cette région viticole italienne. Le produit est souple, peu tannique et glissant en bouche. Il n'est cependant aucunement dépouillé de saveurs ni de complexité. Vous pourrez l'allonger encore 3-4 ans dans votre réserve.