Les 10 plus jolis accessoires pour ranger vos bijoux

Si vous en avez assez de voir traîner colliers, bagues et boucles d'oreilles, voici de belles options de rangements pour bijoux, à la fois pratiques et tout à fait jolies pour ajouter dans n'importe quel espace.

Les boîtes à bijoux et les rangements de toutes sortes pour classer vos plus belles parures pleuvent sur le marché.

Il s'en fait dans plusieurs styles qui s'ajoutent merveilleusement bien à pratiquement n'importe quel décor. Effet marbre, verre ou raphia, on en trouve vraiment dans un large éventail de matière et de texture.

On glisse ces organisateurs et présentoirs à bijoux sur la table de chevet, dans le walk-in ou encore dans la salle de bain.

Rien de tel que d'être organisé·e pour bien voir la variété de bijoux qu'on possède. En plus, le fait de bien les ranger permet souvent de conserver de précieux bijoux encore bien plus longtemps!

10 jolis accessoires pour ranger vos bijoux

Mettez de l'ordre et organisez vos avoirs grâce à ce présentoir à bijoux avec plateau de rangement en métal, pour colliers, bracelets, bagues et même des montres. On craque pour son design simple et élégant, qui est à la fois décoratif et pratique.

Courtoisie Amazon

Prix : 29,99 $ sur Amazon

Doublée en lin et garnie d'or, cette élégante boîte de rangement en verre ajoutera de l'intérêt à n'importe quel espace tout en permettant le rangement de petits objets. Cette pièce est idéale sur une vanité ou une commode pour les bijoux.

Courtoisie Linen Chest

Prix : 29,95 $ chez Linen Chest

Ce porte-bagues maintient et protège vos anneaux grâce à sa base rembourrée en velours. Fabriqué en métal moulé avec une finition métallique brillante, ce porte-bague est facile à nettoye. Son design épuré lui permet de s'intégrer à de nombreux décors, qu'il soit placé sur votre table de nuit, votre commode ou votre bureau.

Courtoisie Linen Chest

Prix : 17,95 $ chez Linen Chest

Ce grand porte-bijoux géométrique vous permet d'exposer élégamment vos colliers, vos bracelets, vos boucles d'oreilles, vos bagues et plus encore, facilitant le choix des accessoires quand vous vous préparez le matin. Il vient d'ailleurs avec un espace de rangement supplémentaire à la base parfait pour y déposer des bracelets plus massifs.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 25 $ sur Amazon

Fait de marbre massif doré à la base, cet accessoire vient avec une barre en T et de petites branches pour y déposer colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues et montres. Il peut aider à ranger tous les accessoires parfaitement et éviter que tout ne s'enmêle au fond d'un tiroir.

Courtoisie Amazon

Prix : 22,98 $ sur Amazon

Organisez vos bijoux dans cette boîte en raphia, un ajout classique à votre commode! Ses quatre crochets à collier, sa pochette de rangement, ses deux compartiments de rangement ouverts et ses fentes pour anneaux en font un allié parfait pour mettre de l'ordre dans ses parures.

Courtoisie Zellers

Prix : 15 $ en ligne chez Zellers

Cet organisateur de bijoux unique en son genre est à la fois décoratif et fonctionnel. Il possède un grand plateau de présentation qui sert également de plateau pour les petits accessoires, les parfums, les petites plantes ou d'autres objets. Ses trois tiroirs rotatifs peuvent fournir un rangement caché ou être poussés pour un accès facile.

Courtoisie Umbra

Prix : 69,99 $ sur Amazon

Gardez en lieu sûr vos bijoux et vos cosmétiques avec cet écrin en bambou muni d'un miroir pratique intégré au couvercle. Son intérieur entièrement compartimenté simplifie le rangement des bijoux au quotidien. On l'adopte illico! Une belle façon d'ajouter un élément déco chaleureux dans le décor.

Courtoisie Simons

Prix : 60 $ chez Simons

Ornez le chat de bagues et déposez vos bracelets et boucles d'oreilles aux pattes de ce mignon chat. Ce plateau est parfait si vous avez un petit nombre de bagues et de bracelets et que vous portez pratiquement toujours les mêmes.

Courtoisie Simons

Prix : 9,50 $ chez Simons

Organisez vos bijoux et vos petits accessoires tout en ajoutant une touche déco tendance à votre espace de vie avec ce coffre de rangement moderne en aspect croco de chez Simons. Son tissu feutrine à l'intérieur des compartiments est parfait pour préserver la beauté des bijoux.

Courtoisie Simons

Prix : 40 $ chez Simons

Enfin, si vous voyagez souvent, il existe aussi des étuis de voyage pour bijoux question de rester ordonner même lors des déplacements.

La trousse à bijoux de voyage est idéale pour transporter vos colliers, bagues et autres accessoires lors d'une escapade d’un week-end, d’une journée qui se transforme en soirée ou en voyage. Fait de cuir végane, ce rangement pour bijoux de la marque Horace Jewelry est hyper fonctionnel.

Courtoisie Horace Jewelry