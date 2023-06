Plaies, cicatrices, sécheresse et rougeurs: ce soin multi-usage réparera votre peau

Cet article est une vitrine sur du contenu promotionnel de notre partenaire présentateur

Adapté à la fois pour la peau des adultes, des enfants et des bébés, ce soin réparateur vient à votre rescousse en soulageant une variété de problèmes cutanés.

Formulé en laboratoire avec du diméthicone, de la vitamine B5, du beurre de karité, de la glycérine et du madécassoside, le soin Cicaplast Baume B5 de La Roche-Posay, la marque #1 recommandée par les dermatologues au Canada, est dorénavant offert en vente libre.

Testé sous contrôle dermatologique, même sur les peaux sensibles, et adapté aux patients qui suivent un traitement contre le cancer, ce baume à absorption rapide et fini invisible vous propose une solution complète et optimale pour tous les types d’incidence de la cicatrisation des plaies.

Une formule apaisante et polyvalente

Getty Images

Vous avez la peau sensible ? Au quotidien, cette dernière est probablement sujette à l’irritation, aux rougeurs, à la sécheresse et aux démangeaisons. L’utilisation d’un soin apaisant et réparateur, adapté à votre type de peau, est donc primordiale.

Vous avez un problème cutané ciblé ? Des points de suture cicatrisés aux pieds secs et craquelés, en passant par des brûlures mineures et l’érythème fessier des bébés, le Cicaplast Baume B5 est approuvé pour 14 indications cutanées.

C’est grâce à sa formule riche, mais légère, et à l’association d’ingrédients clés réparateurs que ce baume sans parfum et sans parabène vous procure 48 heures d’hydratation pour la peau sèche du visage, du corps et même des lèvres.

Ce que vous devez savoir sur les ingrédients :

- Le diméthicone : il permet d’hydrater et d’adoucir la peau, tout en réduisant la perte d’eau.

- La vitamine B5 : elle permet de réduire l’inflammation, en plus de réparer et protéger la fonction de la barrière cutanée, soit la couche externe de l’épiderme.

- Le beurre de karité : il permet de reconstituer le film hydrolipidique de la peau et de fortifier la barrière cutanée.

- La glycérine : elle permet de maintenir la barrière d’hydratation de la peau.

- Le madécassoside : il permet de calmer les démangeaisons et l’irritation de la peau.

Une étape incontournable de votre routine de soins

Peu importe votre type de peau et vos préoccupations cutanées, l’application de ce baume multi-usage, une à deux fois par jour sur votre visage et votre corps, vous offrira plusieurs bienfaits :

- Il répare et apaise les peaux sèches et irritées.

- Il contribue à compenser la perte d’hydratation.

- Il réduit les sensations d’inconfort.

- Il dévoile une peau d’apparence moins abîmée au fil des applications.

Étape 1 : sous la douche ou au lavabo, nettoyez votre peau avec une formule douce et hydratante, ou encore, un soin spécialement formulé pour les peaux sensibles, et séchez-la en tapotant.

Étape 2 : appliquez une couche généreuse du Cicaplast Baume B5 de La Roche-Posay sur la zone concernée (visage, corps ou lèvres), en évitant toutefois le contour des yeux.

Soulagez une variété d’indications cutanées grâce aux pouvoirs du Cicaplast Baume B5 de La Roche-Posay, un soin réparateur adapté pour la peau des adultes, des enfants et des bébés.