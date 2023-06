Déjà nostalgique, l'équipe de Salut Bonjour rend un touchant hommage à Georges Pothier

La nostalgie était palpable sur le plateau de Salut Bonjour. L'équipe s'est rassemblée pour rendre hommage à Georges Pothier, qui a décidé de prendre une retraite bien méritée!

La décision de quitter Salut Bonjour ne s'est pas prise prestement. Bien au contraire, notre lecteur de nouvelles a remis sa décision à plus tard, et ce, à plusieurs reprises. Après onze belles années au sein de l'équipe de Salut Bonjour et de Salut Bonjour Week-end, il en est venu à la conclusion que son temps était venu.

« Salut Bonjour aura été pour moi une suite de moments heureux! Il y a onze ans maintenant qu'on m'a approché pour intégrer l'équipe de Salut Bonjour Week-end. Deux ans plus tard, je me retrouvais en semaine, avec Gino », relate le principe intéressé.

« Accepter ce poste a été la plus belle décision de ma vie ! »

S'il est resté aussi longtemps - et de façon aussi passionnée - c'est notamment en raison de l'équipe avec qui il a eu la chance de travailler tous les jours, au fil des années. Son fidèle acolyte, Gino Chouinard, lui a inspiré le leadership et le professionnalisme.

Tissée serrée, l'équipe de Salut Bonjour s'est retrouvée pour souligner le départ à la retraite de leur collègue et ami! Teintés de nostalgie et de reconnaissance, les mots qu'ils souhaitent lui partager nous touchent droit au coeur.

Georges, c'est un pilier au sein de l'équipe. Gino, comment entrevois-tu ce grand départ ?

« On peut presque comparer ça à une rupture d'amour professionnel ! J'ai tellement appris à ses côtés. Il m'a permis de cultiver un sentiment de sécurité, de confiance, de crédibilité et de plaisir. Rien de tout ça n'est banal. Georges nous quitte jeudi, après toutes ces années à mes côtés.

D'une certaine manière, ça va nous demander de repenser à la façon dont on souhaite aborder les choses pour la suite ! »

Sabrina, que va-t-il te rester de Georges, après son départ de Salut Bonjour ?

« Georges, c’est un parfait mélange de bonne humeur et de professionnalisme. Tous les matins, il arrive en ricanant et sa bonne humeur est contagieuse. D'un autre côté, il sait quand et comment être professionnel. Quand il a besoin d'entrer dans le vif d'un sujet, il plonge.

Une fois le sujet est terminé, il sait comment lâcher son fou. Il a un bon sens de l'humour et d'autodérision. Malgré son grand professionnalisme, il ne prend jamais la vie trop au sérieux et il sait comment s'amuser. »

Charles-Antoine, comment entrevois-tu la suite ?

« Je trouve ça triste parce que ça fait presque trois ans que je suis là et on avait créé des liens forts lui et moi. Mais, cette retraite est pleinement méritée! Il a choisi son moment : il est encore passionné et tout le monde l'adore. Je trouve que c'est une belle célébration de carrière.

Maintenant, on va poursuivre avec une nouvelle équipe! J'ai toujours aimé apprendre à connaître de nouvelles personnes, les aider à s'adapter et à s'intégrer. Dans le cas de Philippe-Vincent Foisy, je le trouve brillant, terre-à-terre et drôle. Il fait beaucoup de sport aussi, donc on se rejoint dans plusieurs volets. J'ai hâte de voir la suite des choses ! »

Patrick, quel aspect de la personnalité de Georges va te manquer ?

« Georges est un modèle de rigueur doté d’une souplesse qui lui permet aussi d’être habile et excellent dans toutes les situations possibles.

Pour moi, Georges, c’est : un regard perçant ou rieur. Il est une étincelle. À la fois pédagogue et bon public, c’est un humain doté de très grandes qualités comme il y en a peu. »

Géraldine, comment décrirais-tu ta rencontre avec Georges ?

« Georges a été un collègue en or, sans vouloir dire qu’il est de l’âge d’or ! C’est un ricaneur hors pair qui a sans aucun doute marqué tous ses collègues. Il a été présent lors de mon baptême télé, ma première fois à vie dans le petit écran à Salut Bonjour Weekend. Il m’a mise en confiance avec sa bienveillance, son humour pince-sans-rire et sa grande expérience dans le domaine.

Georges transmet naturellement avec professionnalisme un grand bagage à tous ceux qu’il côtoie, toujours à sa façon avec une touche de folie. Je lui souhaite de bien profiter de la vie et de chaque instant présent en famille. Tu vas nous manquer Georges ! »

L'équipe du web de Salut Bonjour joint sa voix aux collaborateurs pour lui souhaite une belle retraite!