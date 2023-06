La Cité de l’énergie : 5 activités incontournables pour toute la famille

Vous cherchez à varier les activités à faire en famille durant la saison estivale, mais vous n’avez pas envie de prendre la route pendant des heures ?

La Cité de l’énergie, située à Shawinigan, en Mauricie, est l’endroit tout indiqué pour divertir petits et grands. Depuis plus de 25 ans, cet établissement incontournable présente des expositions et des activités immersives axées sur l’histoire et le patrimoine de Shawinigan et de sa région, mais également sur la science et les technologies.

Après des rénovations majeures de son Centre de sciences, la Cité de l’énergie est maintenant prête à rouvrir ses portes. On y retrouve une toute nouvelle aire de jeu et de repos pour les familles, incluant un espace d’allaitement. Les aires de circulation et d’expositions centrales et la tour d’observation ont elles aussi reçu une cure de jeunesse !

Découvrez 5 activités à expérimenter lors de votre passage à la Cité de l’énergie cet été :

1. L’Expérience Planète Énergie

Crédit : La Cité de l’énergie

Plongez dans un spectacle multimédia immersif qui vous permettra de découvrir de nouvelles manifestations de l’énergie ainsi que leurs impacts à l’échelle planétaire. À travers des effets spéciaux saisissants et multisensoriels qui vous transporteront au cœur du Soleil, vous stimulerez tous vos sens !

Ensuite, grâce à l’exposition dynamique Planète Énergie, vous pourrez mieux comprendre le lien complexe entre la nature, l’énergie et la société humaine dans un environnement immersif qui compte plus de 20 stations interactives.

2. Tour d’observation Hydro-Québec

Crédit : La Cité de l’énergie

À 115 mètres de hauteur, cette tour d’observation est la deuxième plus haute au Québec ! Embarquez dans un ascenseur panoramique pour vous hisser jusqu’au sommet de cette construction originale, créée à partir d’un ancien pylône de transport d’énergie électrique d’Hydro-Québec. Une fois arrivé là-haut, vous aurez une vue imprenable sur la Mauricie et sur la ville de Shawinigan.

Pendant votre visite, vous apprendrez l’histoire du développement urbain et industriel de Shawinigan et vous pourrez consulter les nouvelles bornes interactives, situées autour de l’observatoire, pour en connaître davantage sur le patrimoine que l’on retrouve sur le territoire de la ville.

3. Musée du premier ministre Jean Chrétien : Le Canada dans le monde

Crédit : La Cité de l’énergie

L’ancien premier ministre Jean Chrétien, natif de Shawinigan, a reçu des centaines de cadeaux durant ses mandats autour du monde. Découvrez-les dans cette exposition à caractère historique et politique qui met en valeur le rôle du Canada sur la scène internationale.

Cette année, une toute nouvelle section dédiée à la première dame, Mme Aline Chrétien, honore son parcours, notamment ses implications dans la communauté et les rencontres politiques auxquelles elle a participé et contribué.

4. Expositions temporaires au Centre de sciences

Crédit : La Cité de l’énergie

Ne manquez pas les deux expositions temporaires du Centre de sciences fraîchement rénové ! D’abord, l’exposition extérieure gratuite « Au Sommet depuis 25 ans! », permet d’admirer d’anciens décors de spectacles qui ont été présentés à l’Amphithéâtre Québecor.

Ensuite, l’exposition temporaire intérieure « Les changements climatiques sont là... » du Musée des sciences et de la technologie du Canada présente des photographies saisissantes du prestigieux magazine National Geographic.

5. Spectacle à l’Amphithéâtre Québecor

©️ KABOUKI Productions - Photographe : Julie Soto

Le spectacle musical Le Livre Magique vous fera voyager dans l’univers réconfortant et enchanteur des contes fantastiques ! Conçu par des créateurs québécois, le spectacle recrée la magie de certains de nos livres favoris, comme Aladin et la lampe merveilleuse, La Belle et la Bête, Cendrillon et La Petite Sirène.

En plus de cette programmation régulière, d’autres activités sont proposées aux visiteurs, comme les visites de centrales hydroélectriques, des tours de ville et des croisières historiques.

La Cité de l’énergie est ouverte du 10 juin au 24 septembre 2023. Partez à la découverte de cet établissement étonnant en consultant leur site Web !