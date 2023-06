Team White cherche des danseurs pour un grand projet

La troupe gagnante de la première saison de Révolution, Team White, est à la recherche de danseurs aux quatre coins du Québec pour un projet assez imposant!

Katerine et Alexandre, que le public a découverts lors de la première saion de Révolution, se sont tournés vers leurs réseaux sociaux pour faire une grande annonce: ils sont à la recherche de danseurs pour participer à un projet des plus emballants.

En effet, les chorégraphes travaillent présentement sur le film musical Les belles-sœurs, réalisé par René Richard Cyr et inspiré de l'œuvre du même nom de Michel Tremblay, et sont à la recherche de danseurs pour une scène.

Peu importe leur parcours dans le domaine de la danse, les intéressés, novices ou experts, sont invités à se rendre aux auditions qui se tiendront dans les prochains jours du côté de Montréal ainsi que de Québec. Le seul critère? Avoir plus de 18 ans! Tous les danseurs sont les bienvenus!

Pour ceux qui s'y rendront, Team White a présenté la chorégraphie à apprendre.

Voyez-la (et apprenez-la!) juste ici:

Si le projet vous parle, sachez que les auditions débuteront du côté de Québec, les 18 et 19 juin à l'Hôtel Pur (395 rue de la Couronne), entre 8h et 18h, puis à Montréal les 20 et 21 juin, aux Studios TVA (1425 rue Alexandre-de-Sève), toujours entre 8h et 18h. Aucune inscription n'est nécessaire, il suffit de se présenter sur place.

Rappelons que l'histoire des Belles-sœurs tourne autour de Germaine Lauzon, femme au foyer gagnante d'un million de timbres qui, croit-elle, lui permettra d’accéder au bonheur et à un nouveau monde auquel elle rêve depuis si longtemps.

À voir au cinéma en juillet 2024.