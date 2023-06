3 bonnes cuvées pour l'arrivée de l'été!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc de la vallée du Rhône qui en offre beaucoup pour son petit prix.

Côtes du Rhône 2022

Réserve - Famille Perrin

Rhône - France

Code : 15167137

Prix : 16,30 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 135 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.2 gramme

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : des produits à base de fromage, de pâte feuilletée ou de poisson à chair blanche.

Cet assemblage de grenache blanc, de viognier, de roussanne et de marsanne est signé par la réputée famille Perrin, qui est installée dans la partie sud de la vallée du Rhône. C'est un blanc floral et de bonne texture qui est doté d'une agréable et désaltérante fraîcheur au final. Rien de divin, mais franchement bon pour seulement 16 dollars. On pourra l'oublier encore 12 à 18 mois en cave.

2. Un très agréable et fort recommandable rosé chilien coûtant seulement une douzaine de huards.

Pinot Noir Rosé 2022

Bicicleta - Cono Sur

Vallée de Bio Bio - Chili

Code : 11959348

Prix : 12,80 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 280 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4.9 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une salade de tomate ou de betterave, un pavé de saumon grillé ou une papillote de légumes du jardin.

Les 3 versions de la gamme Bicicleta du domaine chilien Cono Sur sont sans complexe pour leur prix d'ami. Cet efficace et fort recommandable rosé est exclusivement fait du cépage pinot noir. Coloration rose saumonée, nez fin et discret, bouche juste assez grasse et enveloppante, rien ne cloche et ne fait défaut. Buvez le contenu de la bouteille au courant des 6 à 12 mois suivant son achat.

3. Un savoureux rouge sud-africain offrant fraîcheur et complexité.

Field Blend 2022

Bryan MacRobert Wines

Swartland - Afrique du Sud

Code : 13737888

Prix : 23,55 $

Disponibilités : 140 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.3 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des viandes cuites sur votre barbecue : agneau, bison, boeuf, cerf, etc.

On avait bien aimé la version syrah à 20$ faite en mode mono-cépage de la maison Bryan MacRobert l'an dernier. Voici une cuvée un peu plus haute de gamme qui est issu de syrah, de cinsault et de mourvèdre. Un rouge aux flaveurs intenses, généreuses et affirmées qui en offre beaucoup. Les pièces de viandes saignantes lui iront à ravir. Vous pourrez allonger ce flacon encore 4-5 ans dans la tranquillité et l'obscurité totale de votre cachette secrète.