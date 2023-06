Voici où cueillir des pivoines en juin au Québec

Les pivoines sont en pleine floraison ces jours-ci et il est possible d'aller en cueillir soi-même dans les champs de diverses fermes florales partout en province. Voici nos endroits coups de coeur où cueillir des pivoines au Québec.

Imaginez vous promener dans des champs remplis de pivoines fleuries presque à leur paroxysme et de pouvoir créer son propre bouquet de fleurs pour embaumer la maison.

Les meilleurs endroits pour faire l'auto-cueillette des pivoines

Pivoinerie Lili, Saint-Albert au Centre-du-Québec

Créez votre bouquet de bonheur en vous rendance à la Pivoinerie Lili au Centre-du-Québec. Il est possible de visiter la ferme pour y faire de l’autocueillette de fleurs à des dates précises, venir chercher des bouquets et des produits directement à leur atelier boutique.

Consultez régulièrement la page Facebook et leur compte Instagram pour connaître les dates d’autocueillette qui varient en fonction de la météo et de la floraison.

Adresse : 1439, 6 e rang, Saint-Albert (QC) J0A 1E0

: 1439, 6 rang, Saint-Albert (QC) J0A 1E0 Heures d'ouverture : 18 juin 2023 de 10h à 16h* et les 23-24-25 juin 2023 de 10h à 16h*.

18 juin 2023 de 10h à 16h* et les 23-24-25 juin 2023 de 10h à 16h*. *Sous réserve de la météo, de la quantité de fleurs disponibles et des floraisons.

Ferme Florae, Shawinigan en Mauricie

Ferme Florae cultive de manière écoresponsable plusieurs autres variétés de fleurs dont la pivoine. Son objectif est de les mettre en valeur sous toutes les formes possibles : fleurs coupées, produits gourmets et produits de beauté. Elle vous fait vivre l’univers floral à travers tous vos sens.

L’été, elle ouvre ses champs de fleurs à l’autocueillette. Du mois de mai à la mi-novembre, les différents produits de la ferme vous sont offerts sur place dans un kiosque libre-service. Vous y trouverez également un réfrigérateur proposant des jolis bouquets tout prêts.

Suivez l’entreprise sur ses réseaux sociaux afin de connaître les dates d’autocueillette ainsi que les événements proposés.

Adresse : 6500, chemin de Ste-Flore, Shawinigan (QC) G9T 0N2

La Pivoinerie du Kamouraska, Saint-Gabriel-de-Kamouraska au Bas-Saint-Laurent

Si vous aimez les pivoines, vous serez épatés par la variété qu'on retrouve à la Pivoinerie du Kamouraska. On les cueille à même le champ, on les dépose dans un vase et on apprécie toutes les effluves des jours durant dans la maison. Le spectacle dans les champs est absolument sublime lorsque les fleurs atteignent leur pleine floraison.

Adresse : 76, avenue de la Rivière, Saint-Gabriel-de-Kamouraska (QC) G0L 3E0

: 76, avenue de la Rivière, Saint-Gabriel-de-Kamouraska (QC) G0L 3E0 Heures d'ouverture : Ouvert les week-ends de 12h à 15h

Ferme Florale Libella, Cookshire-Eaton en Estrie

Récoltez vos fleurs favorites directement dans les jardins aux valeurs écologiques et responsables de la Ferme Florale Libella . Les pivoines, les tournesols, les mufliers chantilly, les tulipes, et plus encore, se côtoieront pour composer votre bouquet.

La propriétaire se fera un plaisir de vous en apprendre plus sur les techniques de cueillette de chacune d’entre elles. Avec son œil artistique, elle arrangera votre récolte en un bouquet digne d’un tableau vivant.

Adresse : 214, chemin Victoria, Cookshire-Eaton (QC) J0B 1M0

En plus, cette idée de sortie familiale à faire en juin permet d'encourager et de soutenir les producteurs de fleurs locales. N'attendez plus et faites-vous plaisir!