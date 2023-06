25 activités familiales à faire au Québec au printemps [2023]

Constamment à la recherche d'idées d'activités ou de sorties familiales qu'il est possible de faire au Québec? Divertissez petits et grands à coup sûr grâce à ces 25 chouettes activités printanières à faire en famille, et ce, aux quatre coins de la province.

Si vous n'avez plus de réponse à la fameuse question « Qu'est-ce qu'on fait » des enfants, voici une compilation d'activités originales pour vous inspirer pour vos prochaines sorties familiales ce printemps.

Activités en plein air, centre d'amusement et divertissements de toutes sortes vous attendent! Peu importe où le vent vous mène durant la saison printanière, vous trouverez certainement chaussure à votre pied dans cet article.

À vos marques. Prêts? Partez!

Les 25 meilleures activités familiales à faire ce printemps au Québec

La cabane à sucre est une tradition printanière au Québec. Traditionnelle ou réinventée, elle est un rassemblement festif pour toute la famille. Presque tous les plats servis baignent dans le sirop d’érable : jambon, fèves au lard, saucisses, œufs, crêpes. Vous pourrez même faire découvrir la tire sur la neige aux plus petits qui vivent leur première cabane à sucre.

Horaire : Les cabanes à sucre sont majoritairement ouvertes en mars et avril. Par contre, certaines cabanes offrent des repas à l’année.

: Les cabanes à sucre sont majoritairement ouvertes en mars et avril. Par contre, certaines cabanes offrent des repas à l’année. Tarifs : Les prix varient d'un endroit à l'autre. Consultez les sites Web des différentes cabanes pour obtenir les prix.

: Les prix varient d'un endroit à l'autre. Consultez les sites Web des différentes cabanes pour obtenir les prix. Adresse : Partout au Québec

À partir du milieu ou de la fin mars, le ski de printemps bat son plein au Massif de Charlevoix . La montagne se met en pleine opération printanière jusqu’au 17 avril. Dévalez les pentes en famille sous un soleil de plomb et profitez de la vue imprenable sur le fleuve.

Horaire : Ouvert tous les jours de 8h30 à 16h, jusqu'au 9 avril 2023

: Ouvert tous les jours de 8h30 à 16h, jusqu'au 9 avril 2023 Tarifs :

: Pour des billets journaliers



Adulte (18 ans à 69 ans) : 114,50 $ en semaine (du lundi au jeudi) et 129,50 $ le week-end (du vendredi au dimanche)

(18 ans à 69 ans) : 114,50 $ en semaine (du lundi au jeudi) et 129,50 $ le week-end (du vendredi au dimanche)



Adulte (70 ans et +) : 103,05 $ en semaine (du lundi au jeudi) et 116,55 $ le week-end (du vendredi au dimanche)

(70 ans et +) : 103,05 $ en semaine (du lundi au jeudi) et 116,55 $ le week-end (du vendredi au dimanche)



Adolescents (13 à 17 ans) : 80,15 $ en semaine (du lundi au jeudi) et 90,65 $ le week-end (du vendredi au dimanche)

(13 à 17 ans) : 80,15 $ en semaine (du lundi au jeudi) et 90,65 $ le week-end (du vendredi au dimanche)



Enfants (7 à 12 ans) : 57,25 $ en semaine (du lundi au jeudi) et 64,75 $ le week-end (du vendredi au dimanche)

(7 à 12 ans) : 57,25 $ en semaine (du lundi au jeudi) et 64,75 $ le week-end (du vendredi au dimanche)



Enfants (6 ans et moins) : Gratuit en tout temps

(6 ans et moins) : Gratuit en tout temps

Pour des billets demi-journée



Adulte (18 ans à 69 ans) : 88 $ en semaine (du lundi au jeudi) et 99 $ le week-end (du vendredi au dimanche)

(18 ans à 69 ans) : 88 $ en semaine (du lundi au jeudi) et 99 $ le week-end (du vendredi au dimanche)



Adulte (70 ans et +) : 80 $ en semaine (du lundi au jeudi) et 89 $ le week-end (du vendredi au dimanche)

(70 ans et +) : 80 $ en semaine (du lundi au jeudi) et 89 $ le week-end (du vendredi au dimanche)



Adolescents (13 à 17 ans) : 62 $ en semaine (du lundi au jeudi) et 69 $ le week-end (du vendredi au dimanche)

(13 à 17 ans) : 62 $ en semaine (du lundi au jeudi) et 69 $ le week-end (du vendredi au dimanche)



Enfants (7 à 12 ans) : 44 $ en semaine (du lundi au jeudi) et 49 $ le week-end (du vendredi au dimanche)

(7 à 12 ans) : 44 $ en semaine (du lundi au jeudi) et 49 $ le week-end (du vendredi au dimanche)



Enfants (6 ans et moins) : Gratuit en tout temps

(6 ans et moins) : Gratuit en tout temps Adresse : 185, Chemin du Massif, Petite-Rivière-Saint-François (QC) G0A 2L0

Partez à la rencontre de plus d'un millier d'auteurs passionnés au Salon international du livre de Québec . Amenez enfants et adolescents à la rencontre de leurs auteurs préférés lors de cet événement littéraire du printemps.

Horaire : mercredi 12 avril de 9h à 18h, jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 avril de 9h à 21h, dimanche 16 avril de 9h à 17h

: mercredi 12 avril de 9h à 18h, jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 avril de 9h à 21h, dimanche 16 avril de 9h à 17h Tarifs :

: Mercredi, jeudi et vendredi: 8 $



Samedi et dimanche : 11 $



Passeport valable pour les 5 jours du Salon : 13 $



Enfants de 12 ans et moins : Gratuit

Adresse : 1000, boulevard René-Lévesque Est, Québec (QC) G1R 5T8

Cette activité familiale est l'occasion parfaite pour se reposer durant quelques instants. Initiez les plus jeunes à l'expérience thermale. Dès l'âge de 5 ans, les enfants peuvent profiter des matinées familiales offertes tous les dimanches de 9h à midi au Sibéria Spa .

Vous pouvez également réserver un massage pour votre enfant, d’une durée de 30 ou 60 minutes. Par ailleurs, il vous est possible de recevoir votre massage dans la même salle que votre enfant.

Horaire : Ouvert aux familles tous les dimanches matins de 9h à midi et lors de périodes spéciales durant l’année telles que la période des fêtes, vacances estivales et semaine de relâche. Du 3 au 13 mars 2023, les familles sont les bienvenues tous les matins en raison de la semaine de relâche.

: Ouvert aux familles tous les dimanches matins de 9h à midi et lors de périodes spéciales durant l’année telles que la période des fêtes, vacances estivales et semaine de relâche. Du 3 au 13 mars 2023, les familles sont les bienvenues tous les matins en raison de la semaine de relâche. Tarifs : Pour une matinée familiale

: Pour une matinée familiale Accès au spa



Adulte accompagnateur (à partir de 16 ans) : 29 $

(à partir de 16 ans) : 29 $



Enfant (âge minimum : 5 ans) : 19 $

(âge minimum : 5 ans) : 19 $

Massothérapie



Enfant (massage 30 minutes) : 60 $

(massage 30 minutes) : 60 $



Enfant (massage 60 minutes) : 99 $

(massage 60 minutes) : 99 $



Enfant (massage 90 minutes) : 139 $

(massage 90 minutes) : 139 $

Forfaits spa et massothérapie



Adulte (accès pour la matinée familiale + massage 30 minutes) : 79 $

(accès pour la matinée familiale + massage 30 minutes) : 79 $



Enfant (accès pour la matinée familiale + massage 30 minutes) : 69 $

(accès pour la matinée familiale + massage 30 minutes) : 69 $



Adulte (accès pour la matinée familiale + massage 60 minutes) : 109 $

(accès pour la matinée familiale + massage 60 minutes) : 109 $



Enfant (dccès pour la matinée familiale + massage 60 minutes) : 99 $

(dccès pour la matinée familiale + massage 60 minutes) : 99 $ Adresse : 339, rue de Genève, Québec (QC) G2M 0C1

Découvrez le fascinant monde des abeilles avec un apiculteur passionné chez Miel & Co. Cette visite éducative est parfaite pour toute la famille, afin d'en apprendre plus sur les abeilles, l'apiculture et la production du miel.

Une ruche de démonstration, sans abeilles est utilisée. Les abeilles peuvent être vues dans la ruche vitrée avant ou après la visite.

Horaire : Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h et le samedi de 10h à 16h

: Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h et le samedi de 10h à 16h Tarifs : 8 $ par personne

: 8 $ par personne Adresse : 457, rang du Coteau-des-Roches, Portneuf (QC) G0A 2Y0

Vivez l’expérience de l’autocueillette de tulipes, une activité originale pour toute la famille, à la Ferme Éthier . Un spectacle époustouflant vous y attend au printemps! Apportez votre appareil photo, car le champ rempli de tulipes de toutes les couleurs vous offrira un décor parfait pour l'album de famille.

Horaire : Selon la température printanière, l’autocueillette devrait débuter vers le début mai. La date d'ouverture officielle sera annoncée via la page Facebook de la Ferme Éthier

: Selon la température printanière, l’autocueillette devrait débuter vers le début mai. La date d'ouverture officielle sera annoncée via la Tarifs :

: Pour admission : Le prix d’admission comprend l’accès au champ de tulipes, un tour de tracteur, l’aire de jeux ainsi que la fermette d’animaux. Le prix d’admission n’inclut pas de tulipe.



Adulte : 10 $

: 10 $



Enfant (+ de 1 an) : 5 $

(+ de 1 an) : 5 $



Forfait famille (2 adultes et 2 enfants) : 25 $

(2 adultes et 2 enfants) : 25 $

Pour tulipe :



À l'unité : 1 $ chacune

: 1 $ chacune



24 tulipes : 20 $

: 20 $ Adresse : 490, 4e rang, Saint-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0

Situé à quelques pas de la station de ski du Sommet Morin Heights et des terrains de camping, Acro-Nature propose une aventure d’arbres en arbres et vous fera vivre une expérience mémorable au cœur de la forêt laurentienne. Faites le plein d’énergie et partez à l’aventure sur les 7 circuits accessibles par remontée mécanique.

Horaire de printemps : 23 et 24 mars : 9h à 16h, 25 et 26 mars : 8h30 à 17h, 1er et 2 avril : 8h30 à 17h

: 23 et 24 mars : 9h à 16h, 25 et 26 mars : 8h30 à 17h, 1er et 2 avril : 8h30 à 17h Tarifs : Le prix varie selon l'âge et le parcours. Voir les détails ICI

: Le prix varie selon l'âge et le parcours. Voir les détails Adresse : 231, rue Bennett, Morin-Heights (QC) J0R 1H0

Seul et unique zoo extérieur sur l’île de Montréal, à seulement 30 minutes du centre-ville, le Zoo Ecomuseum vous en met plein la vue au printemps. Lorsque les beaux jours arrivent en mars et en avril, il est possible de voir des animaux sortir de leur hibernation et d'admirer toutes sortes d'espèces qui donnent naissance à leurs bébés à cette période de l'année.

Horaire : Ouvert tous les jours, de 9h à 17h

: Ouvert tous les jours, de 9h à 17h Tarifs :

: Adultes (16 à 64 ans) : 23,50 $

(16 à 64 ans) : 23,50 $

Âge d'or (65 ans et plus) : 19 $

(65 ans et plus) : 19 $

Étudiant (sur présentation de la carte étudiante) : 19 $

(sur présentation de la carte étudiante) : 19 $

Enfants (3 à 15 ans) : 14 $

(3 à 15 ans) : 14 $

Bout de chou (0-2 ans) : Gratuit

(0-2 ans) : Gratuit Adresse : 21125, chemin Sainte-Marie, Ste-Anne-de-Bellevue (QC) H9X 3Y7

Quelle belle occasion de briser la glace en entamant la saison avec une course à pied dans les rues du Vieux Saint-Jean et sur le bord du Richelieu, l'un des cours d’eau les plus emblématiques du Québec. Courez ou marchez 1, 5 ou 10 km en famille sous le thème du sirop d’érable et de l’optimisme du dégel au Demi-Marathon de Saint-Jean-sur-Richelieu .

Horaire : 8 avril 2023, de 6h30 (ouverture du site) à 13h. Les heures de départ varient selon la distance choisie pour la course.

: 8 avril 2023, de 6h30 (ouverture du site) à 13h. Les heures de départ varient selon la distance choisie pour la course. Tarifs :

: 1 km (12 ans et moins) : 25 $

(12 ans et moins) : 25 $

5 km Marche Je bouge : 55 $

: 55 $

5 km Je bouge : 55 $

: 55 $

10 km Je bouge : 60 $

: 60 $ Adresse : 30000, rue Saint-Denis, Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J3B 1S4, au Parc J.-Paul-Beaulieu

Envie de faire une activité familiale printanière qui procure des sensations fortes? Osez faire du rafting sur la rivière rouge (les courants de mai sont les meilleurs!) en vous rendant chez Rafting Nouveau Monde . Gonflées par la fonte des neiges, les rivières sont rapides, spectaculaires et excitantes. Dès le début mai, vous pouvez enfiler un habit en néoprène et vous éclater dans les rapides en toute sécurité avec des enfants de 6 à 11 ans.

Horaire : Ouvert tous les jours, du 25 avril au 30 septembre (dates approximatives), de 9h à 19h

: Ouvert tous les jours, du 25 avril au 30 septembre (dates approximatives), de 9h à 19h Tarifs :

: Adulte (12 ans et +) :

(12 ans et +) :

Journée de rafting : 149 $

: 149 $



Demi-journée de rafting : 85 $

: 85 $

Rafting en famille (comprend 1 descente (10 km), 4 heures, dîner pique-nique sur la plage, l'équipement (casque, pagaie et veste de flottaison), une combinaison isothermique)

(comprend 1 descente (10 km), 4 heures, dîner pique-nique sur la plage, l'équipement (casque, pagaie et veste de flottaison), une combinaison isothermique)

Adulte : 85 $

: 85 $



Enfant (16 ans et moins) : 65 $

(16 ans et moins) : 65 $ Adresse : 25, chemin des Sept Chutes, Grenville-sur-la-Rouge (QC) J0V 1B0

C’est le temps de faire la mise au point de vos vélos et de partir en promenade en famille! Le Parc régional de Beauharnois-Salaberry propose une magnifique piste cyclable asphalté de 72 kilomètres (et sans dénivellation) aux abords du canal de Beauharnois. Il s'agit d'un véritable terrain de jeu à ciel ouvert à faire découvrir aux enfants le printemps venu.

Horaire : Ouvert du 15 avril au 15 novembre

: Ouvert du 15 avril au 15 novembre Tarifs : L'accès est gratuit

: L'accès est gratuit Adresse : Halte au Fil de l'Eau, Beauharnois (QC) J6N 1V4

Dans le confort de votre maison, faites découvrir à votre enfant le plaisir de cuisiner et de bien manger. Il suffit de s'inscrire à l'un des nombreux ateliers de cuisine offerts à la fois en présentiel ou en ligne par C'est moi le chef . L'entreprise offre des cours spécialement conçus pour les enfants (3 ans et +), mais accessibles à tous avec la complicité d’un adulte.

Horaire : Consultez l'horaire complet des ateliers sur le site Web . La durée des cours varient entre 30 minutes et 1 heure.

: Consultez l'horaire complet des ateliers sur le . La durée des cours varient entre 30 minutes et 1 heure. Tarifs : Certains ateliers en présentiel sont gratuits durant la semaine de relâche.

: Certains sont gratuits durant la semaine de relâche. Duo parent/enfant : 25 $

25 $

Enfant supplémentaire : 9,50 $

: 9,50 $ Adresse : Les ateliers sont offerts dans différents lieux.

Si vous vous demandez quoi faire en famille durant le long week-end de Pâques ce printemps, planifiez une visite à La Ferme Quinn . Sur place, les enfants pourront prendre part à la traditionnelle Chasse aux cocos de Pâques. L'activité se déroule via un sentier pédestre partout sur la ferme. Les enfants amassent des œufs en plastique vide, dans leur panier, à 10 stations différentes sur le parcours.

Horaire : Les 1, 2, 7, 8 9 et 10 avril 2023 de 9h à 15h.

: Les 1, 2, 7, 8 9 et 10 avril 2023 de 9h à 15h. Tarifs :

: Frais d'admission : 5 $ par personne (2 ans et +)

: 5 $ par personne (2 ans et +)

Chasse aux cocos de Pâques : 5 $

: 5 $ Adresse : 2495, boulevard Perrot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (QC) J7V 8P4

L'époustouflante sortie au Canyon Sainte-Anne avec son imposante chute et ses ponts suspendus est une activité familiale incontournable. Le printemps est le meilleur moment pour s'y rendre, car c'est la période des hautes-eaux. La fonte des neiges des lacs au nord de la rivière fait monter l'eau à son plus haut niveau et la force du courant est à son plus fort. En couple, en groupe ou en famille, une superbe journée d’activités en plein air vous attend au cœur de ce joyau de la nature!

Horaire : Ouvert de 9h à 17h du 11 mai au 23 juin 2023

: Ouvert de 9h à 17h du 11 mai au 23 juin 2023 Tarifs :

: Adulte : 14 $

: 14 $

Enfant (6 à 17 ans inclusivement) : 9 $

(6 à 17 ans inclusivement) : 9 $ Adresse : 206, route 138 Est, Saint-Joachim-de-Montmorency (QC) G0A 3X0

En mai, profitez de sorties et de découvertes fort divertissantes pour toute la famille dans le cadre du Mois Musées Montréal . Pour célébrer l’occasion, 25 musées participants révèlent leurs coups de cœur et vous convient à une chasse au trésor. Utilisez la carte Musées Montréal , valide durant quatre semaines consécutives, pour multiplier vos visites sans augmenter vos déboursés et vivre pleinement l’expérience muséale qui vous est proposée!

Horaire : Tous les jours, du 1er au 31 mai 2023

: Tous les jours, du 1er au 31 mai 2023 Tarifs : Activité gratuite

: Activité gratuite Adresse : Dans les différents musées montréalais situés un peu partout dans la métropole

Passez une journée familiale au Centre de la biodiversité du Québec , à Bécancour et faites un véritable voyage dans le temps avec Explo-Découverte. Il s'agit d'un circuit guidé qui vous ramène à l'époque de la préhistoire. Terminez votre journée avec une promenade dans les sentiers pour sentir l’arrivée du printemps et assister au réveil de la nature.

Courtoisie Tourisme Bécancour

Horaire : Ouvert du lundi au dimanche, entre octobre et mai, de 10h à 16h et entre juin et septembre de 10h à 17h.

: Ouvert du lundi au dimanche, entre octobre et mai, de 10h à 16h et entre juin et septembre de 10h à 17h. Tarifs :

: Adulte (18 à 64 ans, non étudiant) : 14,50 $

(18 à 64 ans, non étudiant) : 14,50 $

Étudiant ou Ainé (65 ans et +) : 13 $

(65 ans et +) : 13 $

Enfant (3 ans et + ) : 8 $

(3 ans et + ) : 8 $

Enfant (moins de 3 ans) : Gratuit

(moins de 3 ans) : Gratuit Adresse : 1800, avenue des Jasmins, Bécancour (QC) G9H 2S2

Avec la fonte des neiges au printemps et les déchets qui réapparraissent au sol, proposez aux enfants une séance d'écojogging ou de « plogging ». Le concept est de bouger et de ramasser au passage les déchets qui jonchent le sol. Rien de mieux pour parler d'environnement à l'approche du Jour de la Terre . Les enfants auront l'impression de faire une véritable chasse aux trésors lors de cette course aux déchets.

Horaire : N'importe quand après la fonte des neiges ou le 22 avril, date du Jour de la Terre

: N'importe quand après la fonte des neiges ou le 22 avril, date du Jour de la Terre Tarifs : Gratuit

: Gratuit Adresse : Partout en province

Vos enfants adorent le chocolat? Mettez à l'agenda familial une visite ou un atelier à la chocolaterie La Pralinière ce printemps. Sur place, vivez une expérience immersive dans l'univers magique du chocolat. De plus, il est possible d'inscrire les jeunes à un atelier d'apprentis-chocolatiers! Destinés aux enfants de 3 à 12 ans, les ateliers combinent une visite éducative rapide du processus de fabrication de chocolat et un atelier pour une durée totale d'environ une heure.

Horaire : Consultez l'horaire complet sur le site Web et rejoignez le groupe Facebook des ateliers pour connaître les prochaines dates.

: Consultez l'horaire complet sur le et rejoignez le des ateliers pour connaître les prochaines dates. Tarifs : 12 $

: 12 $ Adresse : 1568-C, route 277, Lac-Etchemin (QC) G0R 1S0

Expérimentez une journée complète de pêche en mer en famille chez Interprétation Pêche en mer aux Iles-de-la-Madeleine! Réservez pour un départ avec l’équipage au petit matin (généralement autour de 4 h du matin) et vivez une expérience inoubliable de pêche commerciale au homard avec l’équipage du Mécatina IV.

Horaire : Du lundi au samedi, de 4h jusqu'au début de l'après-midi (durée de 8h ou +), de la mi-mai à la mi-juillet

: Du lundi au samedi, de 4h jusqu'au début de l'après-midi (durée de 8h ou +), de la mi-mai à la mi-juillet Tarifs : 220 $ + taxes/personne

: 220 $ + taxes/personne Adresse : 40, chemin du Quai, Havre-aux-Maisons (QC) G4T 5M1 (quai de la Pointe-Basse)

Avec ses cascades d’eau, sa montagne, ses passerelles, sa caverne, ses sculptures de bois et ses aménagements paysagers, Cascades Golf est l’un des beaux minigolfs québécois. Situé à seulement 15 minutes de Montréal, ce site enchanteur vous fera découvrir un divertissement idéal pour une prochaine sortie en famille. En plus du minigolf, Cascades Golf met à votre disposition une aire de jeux pour enfants.

Horaire : Ouvert à partir de la mi-avril ou du début mai (dates approximatives selon la météo), de 11h à 20h du dimanche au jeudi et de 11h à 21h vendredi et samedi.

: Ouvert à partir de la mi-avril ou du début mai (dates approximatives selon la météo), de 11h à 20h du dimanche au jeudi et de 11h à 21h vendredi et samedi. Tarifs : Payable sur place en argent comptant ou par carte débit uniquement. Aucune carte de crédit n'est acceptée.

: Payable sur place en argent comptant ou par carte débit uniquement. Aucune carte de crédit n'est acceptée. Adulte (18 à 64 ans) : 14,50 $

(18 à 64 ans) : 14,50 $

Âge d'or (65 ans et +) : 13 $

(65 ans et +) : 13 $

Adolescent (13 à 17 ans) : 13 $

(13 à 17 ans) : 13 $

Enfant (12 ans et moins) : 9 $

(12 ans et moins) : 9 $ Adresse : 525, Chemin de St-Jean, La Prairie (QC) J5R 2L2

Avec la neige qui fond, c’est le moment parfait pour renouer avec la randonnée pédestre sur des sentiers aménagés. Un arrêt s'impose au parc des Chutes-de-la-Chaudière où les chutes, hautes de 35 mètres, vous offrent un spectacle saisissant. Profitez de l’arrivée du printemps pour pratiquer cette activité seule, entre amis ou en famille!

Courtoisie Bonjour Québec

Horaire : Ouvert toute l'année

: Ouvert toute l'année Tarifs : L'accès est gratuit

: L'accès est gratuit Adresse : 3300, rue Parc des chutes, Lévis (QC)

Situé au coeur d'une région agrotouristique par excellence, Camping Compton figure parmi les premiers à ouvrir le printemps venu. Avec ses deux piscines, son jeu de baby-foot géant, son terrain de golf, ses sentiers pédestres, ses modules de jeux et son gym extérieur, cet endroit est un must pour toute la famille.

Courtoisie Camping De Compton

Horaire :

: Secteur de Hatley : Ouvert à partir du 15 avril 2023



Secteur de la Station : Ouvert à partir du 1er mai 2023

Tarifs : À partir de 44 $ / nuit (35% de rabais sur tarif haute saison)

: À partir de 44 $ / nuit (35% de rabais sur tarif haute saison) Adresse : 24, chemin de la Station, Compton (QC) J0B 1L0

Le Glacier des Battures est l'endroit idéal pour prendre une petite pause au soleil ou pour venir admirer les magnifiques couchers de soleil en famille tout en dégustant une bonne friandise glacée ou une délicieuse crêpe.

Horaire : Ouvert dès le début mai, jeudi et vendredi de 17h à 21h, samedi et dimanche de 12h à 21h.

: Ouvert dès le début mai, jeudi et vendredi de 17h à 21h, samedi et dimanche de 12h à 21h. Tarifs : Selon le menu en vigueur

: Selon le menu en vigueur Adresse : 537, route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage (QC) G0L 1Y0

Prendre sa première truite est une expérience mémorable pour n’importe qui, que vous soyez âgé de 4 ou 40 ans. Lieu de prédilection pour vos petits pêcheurs, la réserve faunique de Rimouski a spécialement conçu un endroit pour l’initiation à la pêche dans le secteur Lac-Rimouski. D’ailleurs, en optant pour le forfait Prêt-à-pêcher , le matériel de pêche est fourni pour les enfants et pour les adultes.

Courtoisie SÉPAQ

Horaire : Du 26 mai au 4 septembre 2023

: Du 26 mai au 4 septembre 2023 Tarifs : À partir de 80 $/pers./jour en chalet (4 pers.)

: À partir de 80 $/pers./jour en chalet (4 pers.) Adresse : 112, route de la Réserve de Rimouski, Saint-Narcisse-de-Rimouski (QC) G0K 1S0

La Fête des voisins vise à rapprocher les gens qui habitent un même voisinage. C'est simple : vous organisez un 5 à 7, un barbecue, un buffet partagé ou tout simplement une causerie entre voisines et voisins pour permettre aux petits et aux grands de créer des liens. L’idée est de faire connaissance et de s’amuser. Voilà une parfaite activité familiale à mettre au calendrier ce printemps!

