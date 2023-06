25 activités familiales à faire au Québec en été [2023]

Constamment à la recherche d'idées d'activités ou de sorties familiales qu'il est possible de faire au Québec? Divertissez petits et grands à coup sûr grâce à ces 25 chouettes activités estivales à faire en famille, et ce, aux quatre coins de la province.

Si vous n'avez plus de réponse à la fameuse question « Qu'est-ce qu'on fait » des enfants, voici une compilation d'activités originales pour vous inspirer pour vos prochaines sorties familiales cet été.

Activités en plein air, centre d'amusement et divertissements de toutes sortes vous attendent! Peu importe où le vent vous mène durant la saison estivale, vous trouverez certainement chaussure à votre pied dans cet article.

À vos marques. Prêts? Partez!

Les 25 meilleures activités familiales à faire cet été au Québec

En famille ou entre amis, le parc aquatique extérieur du Village Vacances Valcartier vous emporte chaque été dans une vague déferlante d'émotions et de souvenirs inoubliables pour petits et grands. Ce grand parc aquatique est un incontournable à Québec, avec plus de 35 glissades d'eau, 100 jeux d'eau, 2 rivières thématiques et une immense piscine à vague, le tout entièrement chauffé.

Facebook Village Vacances Valcartier

Horaire : Ouvert du 17 juin au 27 août 2023. L'horaire complet sera bientôt disponible ICI .

: Ouvert du 17 juin au 27 août 2023. L'horaire complet sera bientôt disponible . Tarifs :

: Abonnement de saison 2023 : 79,99 $/personne pour une durée limitée, en vente en ligne uniquement .

Billets de journée



Basse saison :

Grand (1,32 m (52 po) et plus) : 49,99 $ + tx.

Petit (entre 1 m (39 3/8 po) et moins de 1,32 m (52 po) : 39,99 $ + tx.

Bébé (1 m (39 3/8 po) et moins) : Gratuit

Haute saison :

Grand (1,32 m (52 po) et plus) : 54,99 $ + tx.

Petit (entre 1 m (39 3/8 po) et moins de 1,32 m (52 po) : 44,99 $ + tx.

Bébé (1 m (39 3/8 po) et moins) : Gratuit

Avec plus de 40 manèges et attractions, La Ronde est le plus grand parc d'attraction du Québec. Petits et grands passeront une journée inoubliable dans les manèges et seront éblouis par un spectacle de feux d’artifice en soirée.

Facebook La Ronde - PAGE OFFICIELLE

Horaire : Ouvert dès le 20 mai 2023. L'horaire complet sera bientôt disponible ICI .

: Ouvert dès le 20 mai 2023. L'horaire complet sera bientôt disponible . Tarifs :

: Billet d'un jour :

Admission générale (1,37 m/54 po et +) : À partir de 49,99 $ + tx. et frais de service

Enfants de 2 ans et moins : Gratuit

Passeport saison :

Passeport Platine 2023 (Solde du printemps) : 69,99 $

: 69,99 $ Adresse : Île Sainte-Hélène, Montréal (QC) H3C 6A3

Parcourez le sentier des chouettes et des grandeurs afin d’y découvrir 11 espèces d’oiseaux de proie. Les oiseaux sont des résidents permanents et sont visibles dans de grandes volières. Soyez témoins du travail de réhabilitation fait par le personnel de Chouette à voir lors d'une visite guidée. Vous pourrez apprendre à connaître les pensionnaires à plumes qui seront bientôt remis en liberté. Plaisir assuré!

Audrey Maynard / Facebook Chouette à Voir

Horaire : Ouvert tous les jours, de 10h à 16h30, du 24 juin au 27 août 2023

: Ouvert tous les jours, de 10h à 16h30, du 24 juin au 27 août 2023 Du 2 septembre au 29 octobre 2023 : ouvert seulement les fins de semaine



Les jours fériés (24 juin, 1er juillet, 4 septembre et 9 octobre 2023) : ouvert

Tarifs :

: Adulte (13 ans et plus) : 23 $

Enfant (5-12 ans) : 17 $

Enfant (0-4 ans) : Gratuit

Famille (2 adultes et enfants entre 5-12 ans) : 58 $

Située au confluent du fleuve Saint-Laurent et du majestueux fjord du Saguenay, Tadoussac forme la porte d'entrée du plus beau site d'observation des baleines au monde. Partez à la rencontre de 13 espèces de baleines et de mammifères marins à bord d'un bateau spécialement conçu pour l’observation lors d'une croisière aux baleines et fjord à Tadoussac . Les enfants sont les bienvenus à bord!

Courtoisie Viator

Horaire : Du 22 juillet au 3 septembre 2023, départ à 8h45 pour une durée d'environ 3 heures.

: Du 22 juillet au 3 septembre 2023, départ à 8h45 pour une durée d'environ 3 heures. L'embarquement se fera 30 minutes avant votre départ.

Tarifs :

: Adulte (13 ans et +) : 109,99 $

Enfants (5-12 ans) : 79,99 $

Enfants (2-4 ans) : 39,99 $

Enfants (0 à 24 mois) : Gratuit

Le parc aquatique de Bromont, montagne d’expériences est le paradis pour les familles qui désirent se rafraichir l’été! Avec ses 13 glissades de plusieurs intensités, ses 4 bassins chauffés et sa fameuse piscine à vagues, l'endroit fera le bonheur des petits et des grands.

Courtoisie Bromont, montagne d'expériences

Horaire : Ouvert approximativement de la mi-juin jusqu'au début septembre. L'horaire varie selon les conditions météorologiques.

: Ouvert approximativement de la mi-juin jusqu'au début septembre. L'horaire varie selon les conditions météorologiques. Tarifs :

: Billet 1 journée (accès au Parc aquatique et aux activités en montagne) en prévente*



Adulte (1,32 m et +) : 49 $

Adulte (55 ans et +) : 36 $

Enfants (1,31 m et -) : 36 $

Enfants (2-3 ans) : 16 $

Enfants (moins de 2 ans) : Gratuit

Billet 1 journée (accès au Parc aquatique et aux activités en montagne) le jour même



Adulte (1,32 m et +) : 54 $

(1,32 m et +) : 54 $



Adulte (55 ans et +) : 41 $

(55 ans et +) : 41 $



Enfants (1,31 m et -) : 41 $

(1,31 m et -) : 41 $



Enfants (2-3 ans) : 18 $

(2-3 ans) : 18 $



Enfants (moins de 2 ans) : Gratuit

Billet à partir de 15h (accès au Parc aquatique et aux activités en montagne)



Adulte (1,32 m et +) : 29 $

Adulte (55 ans et +) : 19 $

Enfants (1,31 m et -) : 19 $

Enfants (2-3 ans) : 10 $

Enfants (moins de 2 ans) : Gratuit

*Le tarif prévente s’applique lorsque vous achetez un billet au minimum la veille de votre visite. Quantité limitée.

Adresse : 150, rue Champlain, Bromont (QC) J2L 1A2

Partagez l’intimité d’une quarantaine d’espèces animales indigènes, dans un environnement fidèle et évocateur de leur milieu naturel au Bioparc de la Gaspésie . Assistez en famille aux repas et aux entraînements des phoques communs, des ratons laveurs, des lynx du Canada, des ours noirs, des loups gris et de plusieurs autres espèces. Apprenez-en plus sur leur biologie et leur comportement ainsi que sur leur entraînement biomédical en compagnie des animaliers et des naturalistes présents sur place.

Roger Saint-Laurent

Horaire : Ouvert du début juin jusqu’au début octobre, tous les jours de 9h à 17h. La dernière entrée sur le site se fait à 16h.

: Ouvert du début juin jusqu’au début octobre, tous les jours de 9h à 17h. La dernière entrée sur le site se fait à 16h. Tarifs :

: Entrées journalières (droit d'accès pour 1 personne) :

(droit d'accès pour 1 personne) :

Adulte (15 ans et +): 25,75 $

Enfant (de 3 à 14 ans) : 16 $

Enfant (2 ans et moins) : Gratuit

Entrée familiale (entrées pour 2 adultes et 2 enfants (3-14 ans)) : 73,50 $

Enfants supplémentaire avec une famille (âgé de 3 à 14 ans) : 12 $ (jusqu'à 4 enfants)

Adresse : 123, rue des Vieux-Ponts, Bonaventure (QC) G0C 1E0

Cette classique activité familiale est un incontournable année après année! Traînez les enfants dans les champs de fraises et de framboises du Québec . Profitez-en pour prendre un bol d’air frais et apprécier les beaux paysages de nos fermes du Québec. Pour trouver la ferme la plus près de chez vous, consultez ce répertoire .Passez un bon moment en famille dans l'un des meilleurs endroits pour cueillir des bleuets et faites des réserves pour en déguster toute l'année!

Courtoisie Fraises et framboises du Québec

Horaire : Consultez la page Facebook ou le site Web de la ferme et/ou appelez avant de vous rendre pour connaître les heures d’ouverture.

: Consultez la page Facebook ou le site Web de la ferme et/ou appelez avant de vous rendre pour connaître les heures d’ouverture. Tarifs : Les prix pour la cueillette des petits fruits varient à chaque endroit.

: Les prix pour la cueillette des petits fruits varient à chaque endroit. Adresse : Partout en province

Le Woodooliparc , c’est l’endroit idéal pour s’amuser en famille, s’évader du quotidien et plonger dans l’imaginaire. Rendez-vous au Woodooliparc pour vous divertir, mais aussi, et surtout, pour graver à jamais, dans votre mémoire, d’impérissables souvenirs familiaux! Ce parc d'amusement thématique comptant plus de 100 dinosaures, dont 15 robotisés de grandeur réelle, est une source inépuisable d’émerveillement, de fascination et d’enchantement pour petits et grands.

Facebook Woodooliparc

Horaire : Ouverture prévue en juin 2023. Les dates et l'horaire détaillée seront disponibles sous peu.

: Ouverture prévue en juin 2023. Les dates et l'horaire détaillée seront disponibles sous peu. Tarifs :

: Adulte (13 ans et +) : 28 $

Enfant (3 à 12 ans) : 23 $

Bébé (2 ans et moins) : Gratuit

Activité fossile : 5,99 $

Conçu pour plaire tant aux familles avec enfants qu'aux adultes amateurs de sensations fortes, le parc Voiles en Voiles propose des parcours de différentes hauteurs et difficultés. Que vous soyez à la recherche d'adrénaline, de surmonter vos peurs des hauteurs ou simplement de temps de qualité en famille ou entre amis, Voiles en Voiles offre tout une gamme d'activité pour amuser les petits et les grands.

Facebook Voiles en Voiles

Horaire : Ouvert dès le 7 avril et jusqu'à la fin octobre 2023. Son parc hivernal est aussi ouvert en décembre, durant la période du temps des Fêtes. Consultez cette page pour connaître toutes les heures d'ouverture du parc d'aventure Voiles en Voiles.

: Ouvert dès le 7 avril et jusqu'à la fin octobre 2023. Son parc hivernal est aussi ouvert en décembre, durant la période du temps des Fêtes. Consultez cette pour connaître toutes les heures d'ouverture du parc d'aventure Voiles en Voiles. Les 9 et 10 avril 2023 : De midi à 18h



Du 15 au 30 avril 2023 : Les samedi et dimanche, de midi à 18h



Du 6 au 14 mai 2023 : Les samedi et dimanche, de 10h à 18h



Du 19 au 22 mai 2023 : Les vendredi, samedi, dimanche, de 10h à 20h et le lundi, de 10h à 18h



Du 26 mai au 21 juin 2023 : Les vendredi et samedi, de 10h à 20h et du dimanche au jeudi, de 10h à 18h



Du 22 juin au 21 juillet 2023 : Tous les jours, de 10h à 22h



Du 22 juillet au 20 août 2023 : Tous les jours, de 9h30 à 22h



Du 21 août au 27 août 2023 : Tous les jours, de 10h à 18h



Les 2-3-4 septembre 2023 : Samedi, dimanche et lundi, de 10h à 18h



Du 9 septembre au 9 octobre 2023 : Samedi et dimanche, de 10h à 18h et lundi (Action de Grâce), de 10h à 18h



Du 14 au 29 octobre: Les samedi et dimanche, de midi à 18h

Tarifs :

: Billets journaliers :

:

Grande Aventure :

:



Participant (6 ans et +) : 65 $/personne

Enfant (3 à 5 ans) : 39 $/enfant

Accompagnateur : 21 $/personne

Aventure en famille (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants) : 219 $/4 personnes

Parc Aérien :

Participant (6 ans et +) : 55 $/personne

Enfants (3 à 5 ans) : 29 $/enfant

Aventure en famille (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants) : 189 $/4 personnes

Parc au sol :

Participant : 21 $/personne

À la recherche d'une activité sécuritaire et plaisante pour toute la famille? Situé à 10 minutes du Mont-Tremblant, Emond Go-Kart et sa piste de course extérieure éclairée vous promet une tonne de plaisir. Les enfants de 10 ans (1m 32) jusqu’aux colosses de 300 livres peuvent donc s’amuser à fond. Les enfants plus petits peuvent, sans problème, accompagner le parent à bord d'un go-kart double.

Facebook Emond Go-Kart

Horaire : Visitez le site Web pour connaître les heures d'ouverture.

: Visitez le pour connaître les heures d'ouverture. Tarifs :

: Adultes (14 ans et +) :

10 minutes : 28 $





20 minutes : 45 $



Enfants (13 ans et moins) :

10 minutes : 23 $





20 minutes : 33 $



Spécial famille :

10 minutes : 26 $





20 minutes : 39 $

Adresse : 759, route 117 Nord, Saint-Faustin-Lac-Carré (QC) J0T 1J2

Découvrez la destination parfaite pour s’évader et se laisser charmer par la nature. Admirez toute l’immensité du Zoo sauvage de Saint-Félicien . Un endroit unique où évoluent animaux de la Boréalie et des régions froides du monde et où l’on peut profiter de magnifiques espaces naturels. Au menu, des km de sentiers pédestres vous faisant découvrir différentes espèces exotiques et indigènes, une balade en train grillagé où la proximité avec les animaux en liberté est inégalée ainsi que des jeux d’eau amusants. Voilà une visite incontournable pour toute la famille!

Facebook Zoo sauvage de Saint-Félicien

Horaire : Ouvert du 20 mai au 29 octobre 2023

: Ouvert du 20 mai au 29 octobre 2023 Du 29 avril au 22 juin 2023 : Du lundi au dimanche, de 9h à 17h

: Du lundi au dimanche, de 9h à 17h

Du 23 juin au 13 août 2023 : Du lundi au dimanche, de 9h à 18h

: Du lundi au dimanche, de 9h à 18h

Du 14 août au 29 octobre 2023 : Du lundi au dimanche, de 9h à 17h

: Du lundi au dimanche, de 9h à 17h Tarifs :

: Billet valide pour la journée :

:

Adultes (15 ans et +) : 49,99 $

Aîné (65 ans et +, pièce d'identité obligatoire) : 43,99 $

Étudiant (15 ans et +, carte étudiante obligatoire) : 43,99 $

Enfant (6 à 14 ans) : 37,99 $

Enfant (3 à 5 ans) : 20,99 $

Enfant (2 ans et moins) : Gratuit

Forfait famille (2 parents et 2 enfants de 14 ans et -, résidant à la même adresse) : 160,99 $

Forfait famille (monoparentale, soit1 parent et 2 enfants 14 ans et -, résidant à la même adresse) : 115,99 $

Enfant additionnel (3 à 14 ans) pour forfait familial et monoparental : 26,99 $

Envie d'occuper une belle et chaude soirée d'été? Que vous soyez en vacances ou non, une sortie au Ciné-Parc Saint-Hilaire est l'activité parfaite pour divertir toute la petite famille, et ce, à un prix plus que raisonnable. Faites le plein de bonbons et de popcorn et rendez-vous au ciné-parc pour visionner le prochain film que vous voulez voir en famille!

Facebook Ciné-Parc St-Hilaire

Horaire : Ouvert tous les soirs dès la mi-avril 2023.

: Ouvert tous les soirs dès la mi-avril 2023. Les films débutent au coucher du soleil. Arrivez tôt afin de profiter de l'expérience du ciné-parc.

Tarifs :

: Du mercredi au lundi : 12,50 $/personne ou 30 $/voiture (tarif de groupe)

Enfants (10 ans et moins) : Gratuit

Mardi : 7,50 $/adulte ou 30 $/voiture (tarif de groupe)

Enfants (10 ans et moins) : Gratuit

Promotion sous les étoiles : Toujours deux films pour le prix d'un

Situé au pied du mont Mégantic, l' ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic est un centre d'activités en astronomie comprenant une salle multimédia et une aire d'observation à l'extérieur. Visitez l’observatoire le plus performant au Canada, des expositions fascinantes et un cinéma des étoiles. Le soir venu, sous l’un des plus beaux ciels étoilés du Québec, deux observatoires publics et de nombreux télescopes permettent de découvrir les splendeurs de l’espace et de l’Univers.

Guillaume Poulin / Facebook Tourisme Cantons-de-l'Est

Horaire :

: Du 20 mai au 17 juin 2023 :

:

Réouverture estivale de l’ASTROLab les samedis de jour et de soir, entre 11h45 et 23h.





Extra le dimanche de la Fête des Patriotes.



Du 23 juin au 20 août 2023 :

:

Visites de jour de l’ASTROLab et l’Observatoire entre 10h45 et 18h.





Soirées d’astronomie entre 19h30 et 01h (sauf les lundis soirs)



Du 23 août au 24 septembre 2023 :

:

Visites de jour de l’ASTROLab et l’Observatoire du mercredi au dimanche, entre 11h45 et 18h.





Soirées d’astronomie les samedis entre 19h15 et 00h15





Extra les 23-24-25 août, et le dimanche 3 sept.

Tarifs :

: Adulte : 22,25 $

Enfant (17 ans et moins) : Gratuit

Vivez une aventure aérienne spectaculaire! Les amateurs de sensations fortes âgés entre 3 et 93 ans peuvent s'offrir de vivre 45 secondes de descente en survolant l’île Bonsecours, avant d’arriver à quelques pieds des eaux du fleuve chez MTL Zipline . Notez qu'il faut peser entre 50 et 250 livres pour faire le saut en chute libre.

Facebook MTL Zipline

Horaire :

: Du 4 mars au 12 mai 2023 : Ouverture le samedi et dimanche, de 11 h à 18 h

: Ouverture le samedi et dimanche, de 11 h à 18 h

Du 13 mai au 15 octobre 2023 : Ouverture 7 jours, de 11 h à 21 h

: Ouverture 7 jours, de 11 h à 21 h

Du 16 octobre au 2 décembre 2023 : Ouverture le samedi et dimanche, de 11 h à 18 h

*Les horaires varient en fonction de la météo. Vérifiez la page Facebook avant de vous déplacer.

Tarifs : Aucune réservation n'est requise. Il suffit de vous présenter avec votre sourire durant les heures d’ouvertures.

: Aucune réservation n'est requise. Il suffit de vous présenter avec votre sourire durant les heures d’ouvertures. Adulte (13 ans et plus) : 24,99 $

Enfant (12 ans et moins) : 19,99 $

Saviez-vous que durant la saison estivale vous pouvez visiter le sous-marin Onondaga de la Marine royale canadienne transformé en navire-musée du côté du site historique maritime Pointe-au-Père ? Grâce à une visite audioguidée, vous allez découvrir à quoi ressemblait la vie des 70 hommes à bord de ce mastodonte de 90 m de long, qui a sillonné l’Atlantique Nord de 1967 à 2000.

Facebook Site historique maritime de la Pointe-au-Père

Horaire : L'ouverture du sous-marin se fera le samedi 10 juin 2023.

: L'ouverture du sous-marin se fera le samedi 10 juin 2023. Du 10 juin au 20 août 2023 : Ouvert tous les jours, de 9h à 18h

: Ouvert tous les jours, de 9h à 18h

Du 21 août au 9 octobre 2023 : Ouvert tous les jours, de 9h à 17h

: Ouvert tous les jours, de 9h à 17h Tarifs : Aucune réservation n'est requise. Il suffit de vous présenter avec votre sourire durant les heures d’ouvertures.

: Aucune réservation n'est requise. Il suffit de vous présenter avec votre sourire durant les heures d’ouvertures. Adulte (18 ans et plus) : 19 $

Enfant (8 à 17 ans) : 13 $

Enfant (7 ans et moins) : Gratuit

Pas si facile de retrouver son chemin dans le grand marais du Parc nature Éco-Odyssée ! Parcourez le labyrinthe à bord d’un canot, d’une planche à pagaie, d’un pédalo ou d'un kayak. Vous aurez le choix entre différents parcours avec carte d’aventure, chasse aux indices, boussole, etc. Des heures de plaisir vous y attendent!

Facebook Parc nature Eco-Odyssée

Horaire : Ouvert à partir du 20 mai 2023.

: Ouvert à partir du 20 mai 2023. À partir du 20 mai 2023 : Le samedi, de 9h à 21h et le dimanche, de 9h à 18h

Le samedi, de 9h à 21h et le dimanche, de 9h à 18h

Du 17 juin au 27 août 2023 : Ouvert tous les jours. Du dimanche au jeudi, de 9h à 18h et les vendredi et samedi de 9h à 21h.

: Ouvert tous les jours. Du dimanche au jeudi, de 9h à 18h et les vendredi et samedi de 9h à 21h.

À partir du 1er septembre 2023 : Ouvert les fins de semaine. Le samedi, de 10h à 21h et le dimanche, de 10h à 18h.

*Horaire sujet à changement.

Tarifs :

: Accès au site :



Adulte : 8 $

Enfant (moins de 14 ans) : 4 $

Labyrinthe d'eau (prix par embarcation nautique) :

(prix par embarcation nautique) :

Balade en pédalo : À partir de 60 $/pédalo

Balade en canot 3 places : À partir de 60 $/canot

Balade en canot 2 places : À partir de 50 $/canot

Balade en kayak : À partir de 45 $/kayak

Balade en surf à pagaie : À partir de 45 $/surf à pagaie

*Les prix dépendent de la saison et de l’aventure choisie*

Adresse : 52, Chemin des Sources, La Pêche (secteur Wakefield) (QC) J0X 3G0

Foresta Lumina est un parcours nocturne illuminé multimédia à même le Parc de la Gorge de Coaticook . Jouant sur la scénographie, les éclairages et l’utilisation du « mapping » vidéo, le tout agrémenté d’une trame sonore originale, Foresta Lumina vous invite à entrer dans un monde inspiré de l’héritage imaginaire de la région et de la mythologie de la forêt québécoise. Soyez de ces « lumineurs » qui vivront une expérience magique en famille!

Facebook Foresta Lumina

Horaire : Ouverture prévue à partir du 16 juin 2023.

: Ouverture prévue à partir du 16 juin 2023. 16 et 17 juin 2023 : Vendredi et samedi à partir de 21h

Vendredi et samedi à partir de 21h

23 juin au 31 juillet 2023 : Tous les jours à partir de 21h

: Tous les jours à partir de 21h

1er au 31 août 2023 : Tous les jours à partir de 20 h 30

: Tous les jours à partir de 20 h 30

1er au 3 septembre 2023 : Tous les jours à partir de 20h

: Tous les jours à partir de 20h

8, 9, 15, 16 septembre 2023 : Vendredi et samedi à partir de 19 h 30

: Vendredi et samedi à partir de 19 h 30

22, 23, 29 et 30 septembre et 6 et 7 octobre 2023 : Vendredi et samedi à partir de 19 h

: Vendredi et samedi à partir de 19 h

8 octobre 2023 : À partir de 19 h

: À partir de 19 h Tarifs :

: Adulte (16 ans et plus) : 21,74 $

Enfant (4 à 15 ans) : 12,83 $

Bambin (3 ans et moins) : Gratuit

*ll est fortement recommandé de réserver vos billets avant votre visite de Foresta Lumina. Ceci vous permettra de profiter de la plage horaire souhaitée! **Réservation obligatoire pour le billet « bambin » même si l’entrée est gratuite.

Adresse : 135, rue Michaud, Coaticook (QC) J1A 1A9

C'est à Val-David que le Père Noël a installé ses quartiers d'été. Entouré de ses amis, il vous accueille dans son parc de jeux offrant plus de trente activités : glissades et jeux d'eau, activités d’hébertisme, modules d'escalade, piscine de balles, voitures à pédales, jeux gonflables et autres ainsi que des animaux de ferme – poneys, chevaux miniatures, chèvres, moutons. Le Village du Père Noël est l'endroit rêvé pour passer une journée inoubliable en famille.

Courtoisie Tourisme Laurentides

Horaire : Ouvert du 17 juin au 27 août ainsi que les 2, 3 et 4 septembre 2023 de 10 à 17h.

: Ouvert du 17 juin au 27 août ainsi que les 2, 3 et 4 septembre 2023 de 10 à 17h. Le Village est ouvert tout l’été – 7 jours sur 7 – de 10h à 17h.



Les portes ouvrent à 10h, mais vous pouvez arriver à n’importe quel moment de la journée.

Tarifs : Le prix d’entrée est de 31 $ par personne (taxes incluses), ce qui donne accès à toutes les activités offertes sur le site.

: Le prix d’entrée est de 31 $ par personne (taxes incluses), ce qui donne accès à toutes les activités offertes sur le site. Arrières-grands-parents et enfants (moins de 2 ans) : Gratuit

(moins de 2 ans) : Gratuit

Stationnement : Gratuit

: Gratuit Adresse : 987, rue Morin, Val-David (QC) J0T 2N0

Le Grand Labyrinthe de Lanaudière c'est 8 km de sentiers qui changent de configuration tous les ans et dans lesquels on aime se perdre en famille ou entre amis! D'une superficie de plus de 6 hectares, il vous promet de vous faire perdre le nord! Vous trouverez, tout le long des 2 circuits, des devinettes, des charades et des jeux. Surveillez leurs activités spéciales (labyrinthe de nuit, les perséides et l'Halloween) pour ne rien manquer!

Facebook Ferme Guy Rivest

Horaire : De retour en juillet 2023

: De retour en juillet 2023 Ouvert tous les jours en juillet et août. En cas de pluie, le labyrinthe sera fermé.

Tarifs : Payable sur place en argent, paiement Interac ou VISA/Mastercard

: Payable sur place en argent, paiement Interac ou VISA/Mastercard Adulte (14 ans et +) : 9 $

Enfant (3-13 ans) : 4,50 $

Bambin (0-2 ans ) : Gratuit

Famille (jusqu'à 5 personnes, maximum deux personnes de 14 ans et plus) : 25 $

La Vallée Secrète , à Saint-Raymond, propose des chasses au trésor avec cartes, clés et chapeaux de gnomes pour tous les groupes d’âge, à partir de 2 ans.

Facebook La Vallée Secrète

Horaire : Ouverture en mai 2023

: Ouverture en mai 2023 Les départs se font aux 20 minutes, entre 9h20 et 14h20.



La Vallée Secrète peut se voir obligée de fermer en cas de mauvais temps ou de travaux.

Tarifs : Les prix varient selon les parcours. Consultez tous les détails ICI .

: Les prix varient selon les parcours. Consultez tous les détails . Adresse : 1010, Chemin de la Traverse, Saint-Raymond (QC) G3L 3C4

Située en plein cœur du parc Pie-XII, la caverne de Saint-Léonard est unique en son genre! Ce site cavernicole sera prêt à donner des frissons à ses visiteurs durant la saison estivale. La visite est animée par des guides-spéléologues qui vous feront découvrir les dessous inusités, captivants et rafraîchissants de Montréal.

Facebook Caverne de Saint-Léonard

Horaire : Ouverture en mai 2023

: Ouverture en mai 2023 Du lundi au dimanche : 9h45-11h30, 12h30-14h15 et 14h30-16h15

: 9h45-11h30, 12h30-14h15 et 14h30-16h15 Tarifs : Consultez tous les détails ICI .

: Consultez tous les détails . Adulte (16 ans et +) : 19 $ + taxes

Âge d'or (65 ans et +): 16 $ + taxes

Enfant (6-15 ans) : 16 $

*Réservation obligatoire.

Faites l'expérience de descendre la cristalline rivière Bonaventure, aux reflets turquoise, en tube si vous êtes de passage en Gaspésie pour vos prochaines vacances en famille. Cette activité familiale offerte par Cime Aventures est réservée aux personnes de 12 ans et plus. Vous pourrez respectueusement observer le saumon atlantique dans son habitat naturel.

Courtoisie CIME Aventures

Horaire : Ouvert du 22 juillet au 12 août 2023. Les départs se font tous les jours à 12h15 et 13h.

: Ouvert du 22 juillet au 12 août 2023. Les départs se font tous les jours à 12h15 et 13h. Tarifs : 24,95 $/personne âgée de 12 ans et plus

: 24,95 $/personne âgée de 12 ans et plus Adresse : 200, Athanase-Arsenault, Bonaventure (QC) G0C 1E0

Vous cherchez une activité de plein air à faire en famille? Le centre équestre de randonnée, Les Écuries Entre Vents et Marées , propose des balades à cheval dans la magnifique région de Charlevoix. Des randonnées en montagne sont disponibles pour les mordus de la forêt.

Facebook Les Écuries Entre Monts et Marées

Horaire : Ouvert à l'année. Les randonnées équestres sont d’une durée de 1h30 à 2 heures en forêt.

: Ouvert à l'année. Les randonnées équestres sont d’une durée de 1h30 à 2 heures en forêt. Il est préférable de réserver (par téléphone seulement) pour vous assurer d’avoir de la place.



Veuillez vous présenter 30 minutes avant le départ, afin de vous assurer que le temps prévu soit entièrement consacré à la promenade.

Tarifs :

: Pour 1h30 (1h20 en randonnée + 10 minutes de préparation) :

(1h20 en randonnée + 10 minutes de préparation) :

Au pas : 90 $

Pas/Trot/Galop : 135 $

Pour 2h (1h50 en randonnée + 10 minutes de préparation) :

(1h50 en randonnée + 10 minutes de préparation) :

Au pas : 115 $

Pas/Trot/Galop : 175 $

*Les enfants âgées de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’au moins un adulte pendant les randonnées.

Profitez des meilleures activités aquatiques et jeux terrestres qui sauront plaire aux petits et grands au Sommet Saint-Sauveur , le plus grand parc aquatique en montagne. Vivez des sensations fortes et prenez le temps de relaxer au soleil en bonne compagnie. Ses longues glissades sinueuses, son rafting délirant et ses rivières aménagées sur le flanc de la montagne rendent l'endroit unique et sans égal dans les Laurentides.

Facebook Sommet Saint-Sauveur

Horaire : Ouverture dès la mi-juin 2023.

: Ouverture dès la mi-juin 2023. Tarifs : Téléphonez ou visitez le site Web pour connaître la tarification.

: Téléphonez ou visitez le pour connaître la tarification. Adresse : 350, avenue Saint-Denis, Saint-Sauveur (QC) J0R 1R3

À Skyline Luge Mont-Tremblant , vous dévalerez une piste en asphalte de 1,4 km à bord d’une luge d'été à mi-chemin entre le go-kart et le toboggan! Peu importe votre âge, votre expérience et vos limites, vous vous éclaterez en faisant cette activité familiale. Ne cherchez pas plus longtemps pour rendre toute la famille heureuse!

Facebook Skyline Luge Mont Tremblant

Horaire : L'horaire complet est disponible ICI .

: L'horaire complet est disponible . Tarifs individuels : Téléphonez ou visitez le site Web pour connaître la tarification pour 2023.

: Téléphonez ou visitez le pour connaître la tarification pour 2023. 2 descentes : 23 $



3 descentes : 28 $



4 descentes : 33 $



5 descentes : 36 $

Adresse : Station du Mont-Tremblant au 1000, Chemin Des Voyageurs, Mont-Tremblant (QC) J8E 1T1

*Les billets peuvent être achetés en ligne ou bien à votre arrivée au complexe Skyline Luge Mont-Tremblant. Il est toutefois obligatoire de réserver une plage horaire pour votre visite lors de l'achat de vos billets.