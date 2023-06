5 destinations parfaites pour des vacances d’été spontanées

Certains voyageurs planifient leur itinéraire des mois à l’avance, alors que d’autres préfèrent partir à l’aventure sans savoir où la route les mènera.

Si vous faites partie de ceux qui se laissent porter par la spontanéité, ces 5 destinations sont tout indiquées pour des vacances d’été improvisées.

Si vous faites partie de ceux qui se laissent porter par la spontanéité, ces 5 destinations sont tout indiquées pour des vacances d'été improvisées.

Voici donc les 5 destinations idéales pour une escapade improvisée :

1. Charlevoix

Auberge des 3 Canards | Crédit : Hotels.com

Une énergie particulière émane à Charlevoix ! Pour certains, il s’agit de la destination idéale pour se reposer, tandis que pour d’autres, c’est l’endroit rêvé pour s’énergiser. Peu importe vos intérêts – plein air, détente, culture, gastronomie –, il y en a pour tous les goûts dans cette belle région !

Quelques hôtels à considérer lors de votre séjour :

- Auberge des 3 Canards : cette charmante auberge offre une vue sur le fleuve, une piscine extérieure et un restaurant de cuisine locale fort apprécié des voyageurs.

- Auberge des Falaises : cette auberge pittoresque avec piscine extérieure et terrasse offre également une vue saisissante sur le fleuve.

- Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix : situé à Baie-Saint-Paul, ce luxueux hôtel est reconnu pour son spa haut de gamme, ses chambres modernes et son restaurant gastronomique Les Labours. Sa ferme est également très appréciée des enfants.

2. Ottawa

reStays Ottawa | Crédit : Hotels.com

La capitale du Canada a beaucoup à offrir ! On y trouve une foule d’attractions et de célébrations qui en font une destination des plus dynamiques. Explorez la ville à pied et découvrez ses quartiers uniques, sa scène culinaire variée et la richesse de sa culture influencée par les Premières Nations, les Français, les Anglais, les Écossais et les Irlandais.

Quelques hôtels à considérer lors de votre séjour :

- Arc The Hotel : pour une retraite urbaine réussie, rendez-vous à l’hôtel Arc ! Grâce à son emplacement de choix, vous pouvez accéder à tous les attraits principaux de la région en quelques minutes seulement.

- reStays Ottawa : cet hôtel-boutique moderne offre une expérience unique à ses visiteurs. Situé en plein centre-ville, il possède une cour intérieure, un spa avec bains nordiques, une belle terrasse et un restaurant français.

3. Mauricie

Hôtel Sacacomie | Crédit : Hotels.com

On la surnomme « la belle d’à côté » et on la compare souvent à un immense terrain de jeu à ciel ouvert, en raison de ses 17 500 lacs, ses forêts vastes, ses parcs et ses pourvoiries. Mais la Mauricie est aussi très riche, culturellement parlant, elle qui possède un célèbre amphithéâtre qui accueille chaque année le Cirque du Soleil.

Quelques hôtels à considérer lors de votre séjour :

- Le Baluchon Éco-villégiature : laissez-vous charmer par la plage privée, les piscines et les bains thermaux, ainsi que les installations rustiques de ce complexe d’hébergement écologique et durable.

- Hôtel Sacacomie : vous y trouverez une station santé complète, des sentiers de randonnée, une plage privée avec embarcations à louer, un restaurant de cuisine régionale et un décor chaleureux digne des plus beaux chalets en bois rond.

4. Mont-Tremblant

AX Hotel | Crédit : Hotels.com

L’un des meilleurs endroits pour décrocher du quotidien et reconnecter avec la nature... ou avec soi ! Les adeptes d’aventure, de détente, de jeux de hasard et de gastronomie seront comblés par la multitude d’activités, d’événements et de restaurants disponibles à Mont-Tremblant.

Quelques hôtels à considérer lors de votre séjour :

- AX Hotel : situé dans les montagnes, à 15 minutes de voiture de la station de ski du Mont-Tremblant, cet hôtel populaire est un incontournable dans la région.

- Hotel Quintessence : ce complexe hôtelier de luxe – situé à moins de 10 minutes de marche de la station de ski du Mont-Tremblant – vous réserve un traitement royal. Rien de moins !

5. Gaspésie

AX Hotel | Crédit : Hotels.com

Entre mer, montagnes et rivières, la Gaspésie est une destination qui ne laisse personne indifférent. Une foule d'activités magiques, de lieux historiques, de saveurs uniques et de rencontres authentiques vous y attendent.

Quelques hôtels à considérer lors de votre séjour :

- Auberge de Montagne des Chic-Chocs : perchée à 615 mètres d’altitude, au beau milieu de la forêt de Sainte-Anne-des-Monts, cette auberge est le paradis des randonneurs qui souhaitent s’offrir une retraite déconnectée.

- Hôtel Baker : au cœur même de Gaspé se trouve cet hôtel moderne, dont les visiteurs vantent l’emplacement de choix, le spa et les différentes options de repas.

Grâce à Hotels.com, vous pouvez être assuré de trouver l'hébergement idéal pour bonifier votre séjour improvisé, et ce, peu importe votre destination !