Cette paire de chaussures sera portée par tous les hommes cet été

Messieurs, si vous deviez acheter une seule paire de chaussure pour la belle saison, il y a fort à parier que vous craquerez pour celle-ci. On la verra dans tous les pieds masculins cet été, de la terrasse aux festivals.

Vous l'aurez peut-être déjà deviné... Ce sont, en effet, ces fameux sabots de la marque Birkenstock .

Ils font fureur sur TikTok et depuis, on se les arrache partout. Si vous n'avez pas déjà les vôtres, empressez-vous, car elles risquent de s'envoler comme de petits pains chauds dès l'arrivée officielle de l'été.

Courtoisie Simons

Aussi appelés clog (en anglais), ces mules ont été lancées à la fin des années 70. Pour les plus âgés d'entre vous, cela rappellera sans doute des souvenirs de cette époque.

Pour bien suivre la tendance, on suggère le modèle Boston qui est hyper confortable. Si vous devez choisir, optez pour le fini en suède dans la couleur sable. Ce choix neutre s'agence parfaitement à n'importe quel look.

On les enfile pour aller prendre un verre sur une terrasse ou pour aller bruncher chez des amis le week-end. Pour les journées plus froides, on les porte avec une chaussette (oui, oui). C'est permis et très tendance par ailleurs!

Courtoisie The B Brief

Ce modèle incontournable, possède un design classique et décontracté qui est parfait en toute saison. Il pourra être porté encore à l'automne et dès le printemps, l'an prochain.

Impossible de revenir en arrière après avoir fait l'expérience de ces légendaires chaussures allemandes.

Leur secret? L'assise plantaire, conçue pour se mouler sur la forme de votre pied. Vous aurez l'impression d'être en pantoufle même à l'extérieur de la maison.

Si vous avez du mal à vous chausser en raison d'un pied large, on a une bonne nouvelle pour vous. Birkenstock propose deux largeurs de chaussures : régulière/étendue pour les pieds normaux, et moyenne/étroite pour les plus petits pieds, question d'obtenir le meilleur ajustement possible!

Bref, si vous voulez être dans le coup côté mode cette saison, vous savez vers quoi vous ruer.

Courtoisie Primer Magazine