Ménopause : des solutions naturelles pour soulager les symptômes

Bouffées de chaleur, insomnie, sautes d’humeur... La ménopause peut amener son lot de symptômes. La bonne nouvelle ? Il existe des solutions naturelles pour les atténuer !

La ménopause est un passage obligé dans la vie d’une femme et pourtant, plusieurs ne savent pas en reconnaître les signes. En effet, la majorité des femmes âgées de plus de 35 ans se disent peu informées face aux changements hormonaux qui surviennent avec le temps.

Parfois considérée comme tabou, la ménopause est pourtant une phase saine et naturelle qui ponctue une nouvelle étape dans la vie d’une femme. Bien qu’elle soit marquée par l’apparition de symptômes qui peuvent parfois être irritants, il est important pour chaque femme d’aborder cette transition avec douceur et bienveillance.

La ménopause en quatre temps

Lorsque le taux d’estrogènes commence à descendre, la ménopause est alors amorcée. Certaines femmes remarquent l’apparition de symptômes très tôt, soit en pré-ménopause, alors que d’autres disent ne ressentir des changements que lorsque la ménopause est officiellement installée.

En effet, les symptômes de la ménopause peuvent grandement varier d’une femme à l’autre, et si certaines d’entre elles peuvent ne pas ressentir de symptômes du tout, d’autres peuvent en compter jusqu’à 10 en même temps.

Voici les différentes phases :

1. Pré-ménopause : Les changements hormonaux débutent habituellement par une phase d’irrégularité du cycle menstruel, qui peut être accompagnée de symptômes tels que la sécheresse vaginale et les bouffées de chaleur.

2. Péri-ménopause : Puis, on qualifie de péri-ménopause la phase transitoire qui se situe entre les irrégularités du cycle menstruel et la fin des menstruations.

3. Ménopause : La ménopause s’installe ensuite officiellement lorsqu’on constate l’arrêt du cycle menstruel depuis un an, et c’est souvent à ce moment que la panoplie de symptômes apparaît : sautes d’humeur, bouffées de chaleur, insomnie, etc. La durée de cette phase varie chez chaque femme et peut parfois atteindre dix ans.

4. Post-Ménopause : Ce n’est qu’en période de post-ménopause, une fois que le corps s’est adapté à tous ces changements hormonaux permanents, que les symptômes s’atténuent enfin.

Alléger les symptômes de la ménopause de façon naturelle

Heureusement, il existe sur le marché des solutions naturelles pouvant soulager les symptômes de la ménopause les plus courants. C’est le cas de la gamme Nutrifem Ménoconfort, qui propose trois produits avec des spécificités différentes afin de répondre aux besoins de chaque femme.

Produit clé de la gamme, Nutrifem Ménoconfort Formule Avancée représente une solution efficace aux symptômes de la ménopause avec comme ingrédient phare l’EstroG-100. Ayant été cliniquement prouvé afin de soulager les symptômes de pré, péri et post-ménopause, il représente une alternative complète et naturelle afin de contrer les symptômes incommodants de la ménopause.

De plus, l’étude clinique en question a même démontré que l’EstroG-100 améliore les symptômes de la ménopause, et ce, sans prise de poids ni d’effets secondaires graves. Ce produit contient également du fer et des vitamines afin d’apporter à la femme tous les éléments essentiels pour qu’elle traverse de façon naturelle cette nouvelle étape de la vie.

On retrouve également au sein de la gamme le Nutrifem Ménoconfort Jour & Nuit, une formule à base d’oméga 3 qui propose une action renforcée pendant 24 heures. Son effet promet de réguler le système hormonal ainsi que de soulager les bouffées de chaleur et la tension nerveuse le jour, puis d’apaiser les sueurs nocturnes et favoriser le sommeil la nuit venue.

Finalement, le Nutrifem Ménoconfort Sans Hormone est une solution naturelle qui permet aux femmes de retrouver vitalité et bien-être grâce à une combinaison optimale de vitamines, le tout sans avoir recours aux hormones.

Pour en connaître davantage sur la gamme Nutrifem Ménoconfort, visitez le site Web de la marque.