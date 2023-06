Voici combien coûte une piscine hors terre en 2023

Si vous songiez depuis longtemps à faire installer une piscine dans la cour, il n'est pas trop tard pour le faire. Découvrez dans cet article combien vous devrez investir pour une piscine hors terre, sa durée de vie ainsi que les meilleures options sur le marché pour en profiter pleinement durant tout l'été!

L'arrivée imminente de l'été donne, à chaque année, la forte envie à de nombreux propriétaires de maison de faire l'achat d'une piscine. Et cette année n'y fait pas exception.

Si vous êtes en sérieuse réflexion et souhaitez investir dans l'installation d'une piscine hors terre, voici tout ce que vous devez savoir avant de plonger tête première dans ce projet.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est encore tout à fait plausible de se faire installer une piscine en juin et de pouvoir en profiter dès cet été.

Les volumes prépandémiques n'ont plus rien à voir avec la demande actuelle. Les mois de juillet et août sont souvent les moments où les piscinistes ont le plus de temps pour procéder aux installations.

Combien coûte une piscine hors terre

Le prix d'une piscine hors terre varie bien entendu selon la taille et les options que vous choisirez.

« Règle générale, le prix d'une piscine hors terre oscille aujourd'hui entre 5 500 $ et 10 000 $ », affirme Émile D. Parent, président du Groupe H2prO.

Par exemple, pour une petite piscine de 12 pieds, il est possible de s'en sortir avec une facture de 5 500 $ à 7 000 $.

En termes de taille pour une piscine hors terre, vous avez l'embarras du choix comme il s'en fait des 12, 15, 18, 21, 24 et 27 pieds.

Selon l'expert à qui nous avons parlé, l'installation de piscines de 27 pieds se fait de plus en plus rare.

Il se vend aussi des piscines hors terre de forme ovale qui peuvent convenir à certaines dispositions de terrains résidentiels.

Combien coûte une piscine creusée

Il faudra toutefois s'attendre à payer jusqu'à 25 000 $ pour une piscine hors terre qui affiche un look de piscine creusée, aussi appelée piscine semi-creusée.

Une piscine creusée peut, quant à elle, coûter jusqu'à 50 000 $ pour une installation assez standard. Le prix ira selon si celle-ci est faite en béton ou en fibre de verre.

Quel est le coût annuel d'une piscine

Avant de se lancer dans le projet, il faut prévoir les frais entourant l'ajout d'une piscine dans la cour. Obtention d'un permis, installation d'une clôture de protection, frais d'électricité et assurances ne sont que quelques-unes des dépenses auxquelles il faut penser.

Le prix pour l'entretien d'une piscine varie énormément pour chaque figure de cas (taille de la piscine, système au chlore ou au sel, année de l'installation, etc.).

Une personne qui s'occupe de son entretien et qui n'a aucun bris durant la saison n'aura pas un très gros budget à prévoir. Il faut tout de même prévoir les dépenses liées aux produits chimiques nécessaires pour obtenir une belle eau de baignade.

« Plus la piscine est grosse, plus elle aura besoin d'une grande quantité de produits. À titre indicatif, une petite piscine peut nécessiter 300 $ uniquement en produits chimiques, et ce, sans parler de la facture d'électricité de la thermopompe. À l'inverse, pour une grosse piscine, il faut s'attendre à investir pas moins de 700 $ et peut-être même plus en produits d'entretien », explique M. D. Parent, qui opère lui-même une entreprise offrant un service clé en main pour le démarrage, la maintenance et la fermeture de piscines.

Si vous êtes de ceux qui ne veulent pas se casser la tête, il est possible de donner ce contrat d'entretien à une entreprise qui oeuvre dans votre région. Il vous en coûtera, en moyenne, 2000 $ pour l'ouverture, le nettoyage printanier, l'entretien hebdomadaire et la fermeture de la piscine. En ajoutant environ 500 $ de produits, on peut s'en tirer avec une paix d'esprit pour 2500 $.

Au niveau de la consommation d'énergie, il est recommandé de prévoir un budget entre 300 $ et 1500 $ selon notre expert. Le prix dépend toujours de la source de chaleur et de la température désirée.

L'ajout d'un plan d'eau a un impact important sur la facture d'électricité. La filtration et le chauffage de l'eau doivent être considérés. Il est possible de calculer la consommation liée à la piscine via le calculateur en ligne d'Hydro-Québec .

Quelle est la durée de vie d'une piscine hors terre

Si les piscines d'avant survivaient entre 20 et 25 ans, ce n'est plus le cas aujourd'hui d'après le fondateur du Groupe H2prO.

Pourquoi? La raison est toute simple : les piscines sont maintenant faites à partir de matériaux beaucoup moins robustes.

Afin de conserver des prix compétitifs, les piscinistes escamotent parfois une étape primordiale à la pérennité d'une piscine, soit la préparation du terrain. Cela fait en sorte que les piscines bougent et qu'elles durent moins longtemps dans le temps.

« Lorsqu'une piscine récente dure entre 10 et 15 ans, on estime que c'est bon », indique M. D. Parent, soulignant au passage qu'un bon entretien demeure la clé du succès pour conserver une piscine le plus longtemps possible.

Par ailleurs, évitez à tout prix de coller le fameux « deck » à la piscine. Ce dernier exerce une pression et c'est souvent cette annexe qui finit par briser la piscine à la longue. M. D. Parent suggère de laisser une distance minimale de 1 à 2 pieds entre le patio et la piscine.

Quelle est la meilleure piscine hors terre

Comme dans n'importe quoi, les avis divergent à savoir quelles sont les meilleures piscines selon le type de matériau.

Il se fait des piscines hors terre avec différentes compositions, soit en acier, hybride ou en résine.

Ayant pour réputation d'être la plus économique, la piscine en acier est à la fois solide et abordable. Les panneaux de piscine en acier viennent maintenant dans un vaste éventail de motifs imitant le bois, par exemple.

Une piscine hors terre en résine est pratiquement à toute épreuve. Si vous cherchez à faire l'achat d'une piscine qui ne se déformera pas, c'est une bonne option à considérer. De plus, elle corrode moins que la piscine en acier si vous optez pour un système au sel.

Enfin, la piscine hors terre hybride combine les deux matériaux décrits ci-haut. Avec ses montants en acier et ses margelles de résine, la piscine hybride sera beaucoup plus accessible qu'un modèle fait en résine à 100 %. Bref, le meilleur des deux mondes!

