25 activités familiales d'intérieur à faire au Québec [2023]

Constamment à la recherche d'idées d'activités ou de sorties familiales qu'il est possible de faire au Québec? Divertissez petits et grands à coup sûr grâce à ces 25 chouettes activités intérieures à faire en famille, beau temps, mauvais temps, aux quatre coins de la province.

Si vous n'avez plus de réponse à la fameuse question « Qu'est-ce qu'on fait » des enfants, voici une compilation d'activités intérieures originales pour vous inspirer pour vos prochaines sorties familiales.

Centre d'amusement, parcours d'intérieur et divertissements de toutes sortes vous attendent, et ce, en toute saison! Peu importe où le vent vous mène, vous trouverez certainement chaussure à votre pied dans cet article.

À vos marques. Prêts? Partez!

Les 25 meilleures activités familiales d'intérieur à faire au Québec

Du divertissement plein les murs, des activités pour tous les âges, différents parcours de saut, des parcours de guerriers ninjas, du dodgeball, des structures d'escalade, des labyrinthes laser et des jeux d'arcades, c'est ce qui vous attend dans l'une des 5 succursales d' iSaute . C'est l’endroit idéal pour vous amuser avec les enfants et être actif avec les amis et la famille.

Facebook iSaute

Horaire : Ouvert tous les jours.*Tous les jours de 9h à 10h, réservé aux enfants âgés de 6 ans et moins.

Du lundi au jeudi : 9h à 21h

Vendredi et samedi : 9h à 23h (de 21h à 23h réservé aux 13 ans et plus)

Dimanche : 9h à 20h

*Consultez les heures précises d'activités pour chaque parc en vous rendant sur la page des activités du parc.

Tarifs :

60 minutes de temps de saut libre : 22 $ + taxes et gratuit pour les 2 ans et moins lorsqu'accompagné d'un adulte payant.

90 minutes de temps de saut libre : 26 $ + taxes et gratuit pour les 2 ans et moins lorsqu'accompagné d'un adulte payant.

120 minutes de temps de saut libre : 120 $ + taxes et gratuit pour les 2 ans et moins lorsqu'accompagné d'un adulte payant.

Temps de saut illimité (laissez-passer pour la journée) : 34 $ + taxes (non valable durant le Club Saute)

Pour les enfants de 6 ans et moins uniquement de 9h à 10h : 17 $ + taxes Une entrée comprend 1 enfant + 1 adulte accompagnateur.

*Notez que des bas iSaute (3,50 $ + tx) sont requis pour chaque participant.

Adresses : Anjou, Brossard, Kirkland, Laval et Montréal. Trouvez la succursale la plus près de chez vous ICI

Initiez les enfants et les adolescents à la conduite et à la course sur la piste dédié aux karts adaptés pour les enfants de 7 ans et plus chez Tag E-Karting & Amusement . Vos jeunes auront la chance de développer leurs habiletés de pilote dans un environnement hyper sécuritaire. Sensations fortes garanties, beau temps, mauvais temps!

Facebook Josiane Lauzon

Horaire : Lundi, mardi et mercredi, de 10h à 22h, jeudi de 10h à 23h, vendredi de 10h à minuit, samedi de 9h à minuit et dimanche de 9h à 22h

Piste enfant : Ouverte tous les jours de 9h à 18h30

: Ouverte tous les jours de 9h à 18h30

Piste de karting électrique :

Débutant : Ouverte du jeudi au dimanche de 9h à 19h.





Intermédiaire : Ouverte en tout temps.





Standard : Ouverte en tout temps.

*Notez que les horaires peuvent varier lors des jours féroés, vacances et période des fêtes.

Tarifs :

Karting enfant (7 ans et plus) :

1 séance : 21 $





2 séances : 36 $



Karting électrique vitesse débutant 25 km/h (10 ans et plus + 55 pouces) :

1 séance : 31 $





2 séances : 57 $



Karting électrique vitesse intermédiaire 32 km/h (13 ans et plus + 55 pouces) :

1 séance : 31 $





2 séances : 57 $



Karting électrique vitesse standard 40 km/h (16 ans et plus + 55 pouces) :

1 séance : 31 $





2 séances : 57 $

Adresse : 270, rue Sicard, Sainte-Thérèse (QC) J7E 3X4

Qui a dit qu'on ne pouvait pas se baigner à l'automne ou en hiver? Le Bora Parc vous offre plus de 102 000 pieds carrés de plaisirs d'été diversifiés, avec une grande piscine à vagues, plus de 14 glissades d'eau, une piscine familiale avec jeux d'eau, une rivière d'aventure multiactivités et bien plus encore! Ce parc aquatique intérieur unique au Québec vous réserve une escapade tropicale parfaitement réussie avec toute la famille.

Courtoisie Village Vacances Valcartier

Horaire :

Du 17 au 23 juin 2023 :

Lundi au jeudi : FERMÉ





Vendredi : Jour : FERMÉ + Soir : 17h00 à 21h00





Samedi et dimanche : Jour : 12h00 à 16h00, Soir : 17h00 à 21h00



Du 24 juin au 18 août 2023 :

7 jours sur 7 : Jour : 12h00 à 16h00, Soir : 17h00 à 21h00



Du 19 au 26 août 2023 :

Lundi au jeudi : FERMÉ





Vendredi : Jour : FERMÉ + Soir : 17h00 à 21h00





Samedi : Jour : à confirmer, Soir : 17h00 à 21h00





Dimanche : Jour : 12h00 à 16h00, Soir : 17h00 à 21h00



Le 27 août 2023 : à confirmer

Du 28 au 31 août 2023 : FERMÉ

Du 1 er au 4 septembre 2023 (Fête du Travail) :

Vendredi : Jour : FERMÉ + Soir : 17h00 à 21h00





Samedi et dimanche : Jour : 10h00 à 16h00, Soir : 17h00 à 21h00





Lundi : Jour : 10h00 à 16h00, Soir : FERMÉ



À partir du 5 septembre 2023 : Bientôt disponible

Tarifs :

Billet de journée :

Grand (1,32 m (52 po.) et plus) : 44,99 $

: 44,99 $



Petit (entre 1 m (39 3/8 po.) et moins de 1,32 m (52 po.)) : 37,99 $

: 37,99 $



Bébé (moins de 1 m (39 3/8 po.)) : Gratuit

: Gratuit

Billet de soirée :

Grand (1,32 m (52 po.) et plus) : 44,99 $

: 44,99 $



Petit (entre 1 m (39 3/8 po.) et moins de 1,32 m (52 po.)) : 37,99 $

: 37,99 $



Bébé (moins de 1 m (39 3/8 po.)) : Gratuit

*Certaines activités peuvent être ouvertes en alternance ou être interrompues pour des raisons d’entretien ou de pénurie de main d'œuvre.

Adresse : 2280, boulevard Valcartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier (QC) G0A 4S0

Entrez en famille dans un univers vertigineux plein de plaisir, d’imagination et d’activité chez Putting Edge . Vous serez immergé dans un kaléidoscope de couleurs, d’images et de sons éblouissants « glow-in-the-dark », berçant vos sens de manière extraordinaire et incroyable. L'oserez-vous lors d'une prochaine journée pluvieuse?

Courtoisie Putting Edge

Horaire :

: Lundi au mercredi : Ouvert de 15h à 23h



Jeudi et vendredi : Ouvert de 15h à minuit



Samedi : Ouvert de 10h à minuit



Dimanche : Ouvert de 11h à 23h

*Heures d’été et vacances scolaires: Ils ouvrent tôt pour certaines vacances scolaires. Veuillez appeler pour plus de détails.

Tarifs (18 trous) :

1 - 5 joueur s : 13,49 $ / personne

s : 13,49 $ / personne

6 - 9 joueurs : 13,49 $ / personne

: 13,49 $ / personne

10 - 15 joueurs : 13,49 $ / personne

: 13,49 $ / personne

16 - 20 joueurs : 11,49 $ / personne

: 11,49 $ / personne

21 - 24 joueurs : 11,49 $ / personne

: 11,49 $ / personne Adresse : Montréal (centre-ville), Laval (Centropolis) et Ville Saint-Laurent (Sphèretech) Trouvez la succursale la plus près de chez vous ICI.

*Les réservations sont nécessaires pour éviter de longues périodes d’attente.

Pour une prochaine activité intérieure qui réunira toute la famille, pensez à l'escalade au Roc Gyms . On y propose une multitude d’activités, dont l’offre principale est de mettre à disposition un ensemble varié de murs pour pratiquer l’escalade d’intérieur. Ses murs d’escalade disposent d’une grande variété de niveaux de difficulté. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous trouverez de quoi vous amuser et vous dépasser.

Facebook Roc Gyms - Ville de Québec

Horaire (hors période estivale et de fin d’année) : Ouvert du lundi au dimanche, de 9h à 22h

Tarifs :

: Tarif journalier adulte (18 ans et +) : 17 $ + taxes

: 17 $ + taxes

Tarif journalier étudiant (avec carte étudiante) : 15 $ + taxes

: 15 $ + taxes

Tarif journalier enfants (13 ans et -) : 10 $ + taxes

: 10 $ + taxes

Tarif de jour (lundi au vendredi, de 9h à 15h) : 12 $ + taxes

: 12 $ + taxes Adresse : 2350, avenue du Colisée, Québec (QC) G1L 5A1

*Aucune réservation requise

Des centaines d’animaux animés défileront sous vos yeux dans cette salle de projection immersive à l' Aquarium du Québec . Anguilles, ours blanc, morses, requins du Groenland, cachalots et calmars géants vous attendent.

Courtoisie SÉPAQ

Horaire : Ouvert tous les jours, même les jours fériés, à l'exception du 25 décembre

: Ouvert tous les jours, même les jours fériés, à l'exception du 25 décembre Période estivale



Du 1er juin au 4 septembre : de 9 h à 18 h (dernières entrées à 16h30)



Horaire régulier



Du 5 septembre au 9 octobre:





Lundi au vendredi de 9 h à 16 h (dernières entrées à 14h30)







Samedi, dimanche et jours fériés, de 9h à 17h (dernières entrées à 15h30)





Du 10 octobre au 31 mai : de 9 h à 16 h (dernières entrées à 14h30)

Tarifs :

: Adulte (18 à 64 ans) : 22,50 $



Aîné (65 ans et plus) : 20,50 $



Enfant (3 à 17 ans) : 11,25 $



Enfant (2 ans et moins) : Gratuit



Famille (1 adulte et les enfants - jusqu'à un maximum de 6 enfants (3 à 17 ans)) : 45 $



Famille (2 adultes et les enfants - jusqu'à un maximum de 6 enfants (3 à 17 ans)) : 67,50 $

Adresse : 1675, avenue des Hôtels, Québec (QC) G1W 4S3

Voici l'endroit idéal pour une sortie en famille ou entre amis. Maeva Surf est un centre de surf intérieur qui ne nécessite aucune expérience avec ce sport de planche. Vous commencerez par faire du bodyboard avant de mettre en pratique les techniques apprises pour surfer debout sur la planche! Cette activité est accessible pour les personnes âgées entre 6 et 86 ans.

Courtoisie Québec Vacances

Horaire : Ouvert du jeudi au dimanche.

: Ouvert du jeudi au dimanche. Jeudi et vendredi : 14h à 22h



Samedi : 10h à 22h



Dimanche : 10h à 18h

Tarifs :

: Forfait initiation (enfants de moins de 13 ans) : 59 $

: 59 $

Forfait débutant : 80 $

: 80 $ Adresse : 2005, boulevard Daniel-Johnson, Laval (QC) H7T 1H8

Sortez les enfants au Funtropolis pour leur plus grand plaisir! En plus de se dépenser dans le labyrinthe géant, les petits pourront grimper dans des toiles d'araignées géantes et s'élancer sur des tyroliennes.

Facebook Funtropolis St-Hubert

Horaire :

: Du lundi au jeudi : 9h à 18h



Vendredi et samedi : 9h à 20h



Dimanche : 9h à 19h

Tarifs :

Enfants (1 et 2 ans) : 9,95 $ + tx

: 9,95 $ + tx

Enfants (3-4 ans) : 20,95 $ + tx

: 20,95 $ + tx

Enfants (5 ans et +) : 23,95 $ + tx, incluant un tour d'autos tamponneuses

: 23,95 $ + tx, incluant un tour d'autos tamponneuses

Adultes : 8,95 $ + tx

*Il existe un rabais lève-tôt (arrivée entre 9h et 9h30) valide les samedis, dimanches et les jours fériés. Obtenez 5 $ de rabais pour une admission d'une durée de 4 heures.

Adresse :

Saint-Hubert : 2975, boulevard Moïse-Vincent, Saint-Hubert (QC) J3Z 1K2

: 2975, boulevard Moïse-Vincent, Saint-Hubert (QC) J3Z 1K2

Laval : 3925, boulevard Curé-Labelle, Laval (QC) H7P 2P1

*Aucune réservation nécessaire.

Peu importe la saison, le Méga Parc des Galeries de la Capitale est toujours une destination incontournable pour divertir les enfants. Profitez des 18 attractions fantasmagoriques sur place et créez de beaux souvenirs avec toute la petite famille dans ce parc d'attractions intérieur qui ne se fait jamais déjouer par la pluie.

Facebook Méga Parc

Horaire :

: Lundi au mercredi : 10h à 17h



Jeudi : 10h à 18h



Vendredi : 10h à 21h



Samedi et dimanche : 10h à 17h

Tarifs : Le prix du bracelet est basé sur la taille (grandeur) du visiteur et non en fonction de son âge. Le bracelet est valide pour une seule journée selon la date choisie.

Bracelets d'un jour - accès illimité aux attractions :

44 po et plus : 25 $

: 25 $



36 po à moins de 44 po : 20 $

: 20 $



36 po et moins : Gratuit

: Gratuit



Accompagnateur : 10 $

Accompagnateur : 10 $

Plus grand skatepark intérieur au Canada, le TAZ est le parfait lieu où vivre des sensations fortes dans une atmosphère conviviale avec les enfants. Profitez d'une vaste gamme d’activités afin de vous élancer sur roues dans un immense parcours urbain intérieur, incluant des modules pour tous les niveaux. Seul bémol : vos enfants voudront fort probablement y retourner!

Facebook Le TAZ Skatepark

Horaire :

Du lundi au vendredi : 15h à 21h

Samedi et dimanche : 10h à 21h

En semaine :

Enfant (3-4 ans) (en tout temps) : 6,25 $





Enfant (5 ans et plus) et étudiant : 14,25 $





Régulier : 15 $



Sur fin de semaine :

Le TAZ est réservé aux 13 ans et moins & famille de 10h à 13h : 14 $





Session de 4 heures (de 13h à 17h ou de 17h à 21h)





Enfant & étudiant : 14,25 $ / session







Régulier : 15 $ / session





Journée complète le samedi (de 10h à 21h):





Enfant & étudiant : 17,25 $







Régulier 17,75 $





Journée complète le dimanche (de 10h à 21h) :





Enfant & étudiant : 17,25 $







Régulier 17,75 $



Jours fériés (incluant la période des Fêtes et la semaine de relâche) :



Journée complète :





Enfant & étudiant : 17,25 $







Régulier : 17,75 $

Adresse : 8931, avenue Papineau, Montréal (QC) H2M 0A5

La poursuite Laser (mieux connue sous le nom laser tag) combine le jeu de cache-cache et les jeux virtuels pour en faire une activité réelle et technologiquement avancée. C’est un jeu individuel ou d’équipe où chaque joueur tente de compter des points en touchant l’équipement électronique de ses adversaires à l’aide de son marqueur laser. Chez Laser Plus , le jeu se déroule dans un environnement spécial rempli d’obstacles, de black-lights, de brume et de musique entraînante. Voilà une parfaite activité à suggérer à la famille été comme hiver.

Facebook Laser Plus

Horaire :

Lundi au jeudi : 14h30 à 22h

Vendredi : 13h à minuit

Samedi : 9h à minuit

Dimanche : 10h à 22h

1 partie : 9,55 $

2 parties : 15 $

3 parties : 18 $

4 parties : 21 $

: 21 $ Adresse :

Sherbrooke : 1201, 12e Avenue Nord, Sherbrooke (QC) J1E 2X4

: 1201, 12e Avenue Nord, Sherbrooke (QC) J1E 2X4

Trois-Rivières : 2410, Louis-Allyson, Trois-Rivières (QC) G8Z 4G3

Rien ne bat une bonne partie de quilles ! Que vous aimiez mieux jouer aux petites ou aux grosses boules, cette activité familiale intérieure fera plaisir autant aux adultes et adolescents qu'aux enfants. En plus, cela risque de vous rappeler de bons vieux souvenirs...

Courtoisie Salon de Quilles Valleyfield

Horaire : Voir les heures d'ouverture du salon le plus près de chez vous.

: Voir les heures d'ouverture du salon le plus près de chez vous. Tarifs : Les tarifs varient d'un salon à un autre.

: Les tarifs varient d'un salon à un autre. Adresse : Partout en province. Consultez le répertoire des salons de quilles ICI .

La science, l’art, la culture et le patrimoine se rencontrent au Musée minéralogique et minier . Ouvert à l’année, le centre propose de découvrir l’histoire et la géologie des Appalaches, en plus d’explorer la galerie Atomes et cristaux réunissant des minéraux des quatre coins de la planète. Les enfants pourront aussi participer à des événements culturels ou scientifiques et visiter des expositions temporaires. De quoi bien les occuper durant quelques heures!

Facebook Musée Minéro de Thetford Mines

Horaire :

3 au 23 juin 2023 :

:

Du mercredi au dimanche, de 9h30 à 17h



24 juin au 3 septembre 2023 :

:

De 9h30 à 17h



4 septembre au 8 octobre 2023 :

:

Du mardi au vendredi : 10h à 16h





Samedi et dimanche : 10h à 17h

Tarifs :

: Adulte : 15 $

: 15 $

Aîné : 11 $

: 11 $

Étudiant : 9 $

: 9 $

Enfant (6 - 17 ans) : 6 $

: 6 $

Enfant (5 ans et -) : Gratuit

: Gratuit

Famille (2 adultes + 2 enfants) : 37 $

: 37 $

Enfant supplémentaire : 5 $

Enfant supplémentaire : 5 $

*Pour utiliser vos billets électroniques, présentez simplement votre courriel de confirmation d'achat à l'accueil lors de votre visite.

Trop souvent oubliée, la bibliothèque de votre localité est souvent une parfaite idée de sortie à faire en famille! En plus d'être hyper accessible, elle permettra aux cocos de lire de belles histoires et même de rapporter des bouquins à la maison pour quelques jours. Rien de mieux pour étirer le plaisir même une fois la sortie terminée.

Courtoisie Ville de Victoriaville

Horaire : Voir les heures d'ouverture de la bibliothèque la plus près de chez vous.

: Voir les heures d'ouverture de la bibliothèque la plus près de chez vous. Tarifs : Les tarifs d'abonnement varient d'une municipalité à une autre.

: Les tarifs d'abonnement varient d'une municipalité à une autre. Adresse : Partout en province

En famille, faites l'essai du centre de glisse intérieur Préski à Place Fleur de Lys si vous aimez pratiquer le ski douze mois par année. Les deux simulateurs du centre offrent des inclinaisons et des vitesses adaptées à tous les calibres de skieurs, vous permettant d’apprendre ou de vous améliorer à longueur d’année.

Courtoisie Préski

Horaire :

Lundi et mardi : 11h à 19h

Mercredi et jeudi : 11h à 21h

Vendredi et samedi : 9h à 21h

Dimanche : 9h à 17h

Séance Découverte : 60 $ / personne

Séance Amélioration : 60 $ / personne

Séance Groupe privé : 300 $ / groupe

Forfait IniSki : 200 $ / groupe

: 200 $ / groupe Adresse : 550, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (QC) G1M 2S6

Devenez des héros de l’exploration spatiale, montez à bord et relevez les défis des voyages périlleux dans l’espace au Cosmodôme de Laval ! Dans un environnement unique et immersif, vous serez témoins des exploits et des découvertes des explorateurs de l’espace. Éveil, découvertes et nostalgie seront assurément au rendez-vous pour tous les membres de la famille.

Facebook Cosmodôme

Horaire : Ouvert tous les jours de 10h à 17h

Du 24 juin au 1 er lundi de septembre : 10h à 18h

: 10h à 18h

Fermé les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1 er janvier



Tous les 1 er dimanches du mois : Ouvert dès 8h jusqu'à 18h

: Ouvert dès 8h jusqu'à 18h Tarifs - admission générale :

Adulte : 5 $

: 5 $

Aîné (65 ans et +) : 5 $

: 5 $

Étudiant (7 ans et +) : 5 $

: 5 $

Enfant (6 ans et -) : Gratuit

: Gratuit

Tous les 1er dimanches du mois : Les missions virtuelles et la visite de l'exposition permanente sont gratuites.

: Les missions virtuelles et la visite de l'exposition permanente sont gratuites. Adresse : 2150, autoroute des Laurentides, Laval (QC) H7T 2T8

*La réservation est optionnelle.

Pour vivre de l'adrénaline à l'état pur, rendez-vous au centre d'amusement sportif Ninja Factory .Que vous soyez âgé de 3 ou de 99 ans, vous y trouverez votre plaisir sur place! Vivez une expérience hors du commun en parcourant les modules de jeux, le fameux Inflatapark et le parcours Ninja. Terminez votre visite avec un tour de tyrolienne Zip Zag ou bien une petite partie d'arcade.

Facebook Ninja Factory - Brossard

Horaire :

Lundi et mardi : Fermé

Mercredi et jeudi : 16h à 21h

Vendredi : 15h à 21h

Samedi : 10h à 21h

Dimanche : 10h à 18h

Admission générale :

Petit Ninja (40 pouces et moins) : 1 ère heure 10 $ / 2 e heure 5 $

: 1 heure 10 $ / 2 heure 5 $



Ninja (plus de 40 pouces ) (environ 4 ans et +) : 1 ère heure 22 $ / 2 e heure 11 $

: 1 heure 22 $ / 2 heure 11 $



Visiteur (sans accès au jeux gonflables) : 5 $ / jour

: 5 $ / jour



Bas antidérapants (obligatoire) : 3,50 $ *Vous pouvez apporter vos bas antidérapants (sans frais)

: 3,50 $ *Vous pouvez apporter vos bas antidérapants (sans frais)

Soirée Grand Ninja (Adultes et Ados) :



Soirée Grand Ninja : 1 ère heure 22 $ / 2 e heure 11 $

: 1 heure 22 $ / 2 heure 11 $



Visiteur (sans accès au jeux) : 5 $ / jour

: 5 $ / jour



Bas antidérapants (obligatoire) : 3,50 $ *Vous pouvez apporter vos bas antidérapants (sans frais)

: 3,50 $ *Vous pouvez apporter vos bas antidérapants (sans frais) Adresse : 9105, boulevard Taschereau, Brossard (QC) J4Y 3B8

Pour une prochaine idée de sortir familiale intérieure, pourquoi ne pas vivre l'expérience du vol humain chez iFly Montréal . Ouvertes aux chuteurs de tous âges (accessible dès quatre ans) et de tous niveaux, les souffleries vous propulsent dans les airs et vous permettent de prendre votre envol.

Facebook iFLY Montréal Chute Libre Intérieur

Horaire :

Du lundi au vendredi : 14h30 à 21h

Samedi et dimanche : 9h00 à 19h30

Tarifs : À partir de 59,99 $

: À partir de 59,99 $ Adresse : 2700, avenue du Cosmodôme, Laval (QC) H7T 2X1

Si vous avez des cinéphiles dans la famille, ils adoreront vivre l'expérience IMAX 3D. C'est une belle façon de leur faire découvrir quelque chose de nouveau, s'ils n'ont jamais vécu un tel visionnemement auparavant.

Courtoisie amusement-parks.com

Horaire : Consultez l'horaire de votre cinéma offrant IMAX 3D

: Consultez l'horaire de votre cinéma offrant IMAX 3D Tarifs : Les prix varient d'une salle de cinéma à une autre.

: Les prix varient d'une salle de cinéma à une autre. Adresse : Partout en province, dans un cinéma près de chez vous.

20. Aller à la rencontre de papillons chez Bfly

Fans incontestés des papillons, une sortie en famille chez Bfly est un incontournable si vous aimez émerveiller les enfants. Sur place, volière à papillons, parcours en arbres intérieur, module de jeux de trois étages, section d’escalade et labyrinthe de miroirs vous attendent. Mission et aventure sont au rendez-vous! Êtes-vous prêts ?

Facebook Bfly

Horaire :

: Lundi au vendredi : 10h à 16h30



Samedi et dimanche : 9h à 17h

Tarifs :

L'Aventure découverte (volière à papillons) :

11 mois et moins : Gratuit

: Gratuit



1 à 2 ans : 13,95 $

: 13,95 $



3 ans et plus : 20,95 $

: 20,95 $



Adulte : 15,95 $

: 15,95 $ Adresses : Brossard, Laval et Québec

Vous cherchez une activité aussi captivante qu’enrichissante qui emballera les enfants comme les plus grands? Le Centre des sciences de Montréal est l’endroit tout désigné. Démystifiez la science, explorez la technologie, imaginez le futur en famille grâce à des expositions dynamiques et des ateliers interactifs

Facebook Centre des sciences de Montréal

Horaire :

Lundi au vendredi : 9h à 16h

Samedi et dimanche : 10h à 17h

Tarifs :

Admission simple (expositions) :

Adulte : 27 $

: 27 $



Aîné (65 ans et +) : 24,50 $

: 24,50 $



Ado (13-17 ans) : 18 $

: 18 $



Enfant (2-12 ans) : 17,50 $

: 17,50 $



Moins de 2 ans : Gratuit

: Gratuit



Famille (2 adultes + 2 enfants/ado OU 1 adulte + 3 enfants/ados) : 79,50 $

: 79,50 $ Adresse : 2, rue de la Commune Ouest, Montréal (QC) H2Y 4B2

Occupez une prochaine journée de pluie en jouant à des jeux de société qui plaisent à tous les membres de la fratrie! Cette activité tisse des liens et vous fera assurément connaître de nouveaux jeux que vous n'avez pas à la maison. Plaisir garanti!

Facebook La Revanche

Horaire : Consultez l'horaire de la succursale la plus près de chez vous ICI

Tarifs : À venir

: À venir Adresse : 585, boulevard Charest Est, Québec (QC) G1K 3J2

Enfilez vos sarrauts et laissez alelr votre créativité lors d'un atelier de peinture sur de la céramique. Que ce soit en famille ou entre amis, L’Atelier Café Arts et Céramique est un endroit incontournable pour vos activités de création ou tout simplement pour passer du bon temps... à l'année longue!

Courtoisie L'Atelier Café Arts et Céramique

Horaire :

Dimanche au jeudi : 10h à 17h

Vendredi et samedi : 10h à 21h

Tarifs - atelier :

12 ans et moins : 7 $

13 ans et plus : 10 $

: 10 $ Adresse : 164, 25e Avenue, Saint-Eustache (QC) J7P 2V2

S’échapper de la pièce avant que le temps ne s’écoule en découvrant des indices, en déchiffrant des codes et en résolvant des défis physiques et mentaux, c’est ce qui vous attend chez Escaparium. Oui, il est possible de faire cette activité avec des enfants. Il faut seulement choisir méticuleusement le scénario. En effet, il les énigmes peuvent s’avérer plus difficile pour les enfants, mais en choisissant le bon scénario, les enfants peuvent participer au jeu autant que les adultes. Un défi à relever en famille que vous réussirez haut la main!

Facebook Escaparium

Horaire :

: Lundi au jeudi : 14h à 23h



Vendredi et samedi : 10h à 1h



Dimanche : 10h à minuit

Tarifs : À partir de 31,99 $ / joueur. Les prix varient selon le jeu d'évasion choisi.

: À partir de 31,99 $ / joueur. Les prix varient selon le jeu d'évasion choisi. Adresse : Trouvez la succursale Escaparium la plus près de chez vous ICI

Le Biodôme et l'Insectarium de Montréal, deux des cinq musées d' Espace pour la vie , offrent des expériences uniques pour toute la famille. Une simple visite à l’Insectarium de Montréal fera apprécier les insectes aux enfants. Plus immersif que jamais et toujours aussi fascinant, le Biodôme de Montréal vous traîne dans les écosystèmes comme jamais auparavant!

Facebook Espace pour la vie