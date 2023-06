L'art de la conversation banale avec Anaïs Guertin-Lacroix

MAISON ET FAMILLE - Certains excellent dans l’art du «small talk», d’autres le détestent. Dans le cadre de la chronique, aujourd’hui, on va utiliser les synonymes francophones comme «conversation banale ou jasette».

Le but tout d’abord est de démarrer et tenir une discussion qui ne vous engage pas trop sur le plan personnel et ne risque pas de créer le débat. Cette notion de petites conversations a été mise en évidence en 1923 par l’anthropologue Bronisław Malinowski dans un essai. Il a parfois une connotation négative : certaines personnes considèrent que ce genre de dialogue est superficiel et n'a pas grand intérêt et pourtant il y a de nombreux bienfaits.