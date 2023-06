4 boutiques d'ici où acheter les plus belles robes d'été

Maintenant que l'été est officiellement arrivé, il est grand temps d'alléger notre garde-robe avec des tissus floraux, légers et vaporeux. Durant la saison estivale, l'occasion est toujours bien choisie pour enfiler une robe. Voici notre guide shopping où trouver les plus belles robes d'été!

4 boutiques d'ici où trouver les plus belles robes d'été :

1. Kubik

Facebook : Kubik Boutique

L’entreprise québécoise Kubik Boutique propose une époustouflante collection pour la saison estivale! Inoubliable, l'expérience magasinage nous transporte dans un univers coloré et éclaté. Chaque pièce, sélectionnée avec soin par l'équipe de stylistes, nous donne un avant-goût de ce que l'été nous réserve.

En plus de ses deux boutiques, situées au centre-ville de Saint-Jean-Sur-Richelieu et de Saint-Hyacinthe, Kubik prend la route pour aller visiter d'autres régions du Québec. Ouvrez l'oeil! Vous pourriez repérer le Kub de la boutique dans la cour arrière d'un festival ou dans le stationnement d'un centre commercial.

Tous les vêtements et accessoires, dont les magnifiques robes d'été, sont aussi disponibles en ligne. Même en ligne, le service à la clientèle est excellent!

Notre robe d'été coup de coeur? Puisqu'elle possède tout ce qu'on recherche d'une robe d'été, cette robe fleurie à manches longues, signée B. Young, est notre favorite!

Facebook : Kubik Boutique

2. Ever New

Courtoisie Ever New

La saison des mariages est maintenant commencée! S'il y a un endroit où aller pour dénicher les plus belles robes, c'est à la boutique Ever New. Cette marque australienne vient tout juste d'ouvrir une adresse, située au Carrefour Laval. Celles qui ne peuvent se rendre en boutique pour essayer les robes peuvent toujours compter sur la boutique en ligne.

Ever New est reconnue pour ses pièces légères, singulières, aux imprimés floraux. La collection pour l’été, A Slice of Summer ne fait pas exception! Elle regorge de jolies robes, parfaites pour une soirée distinguée, une journée caniculaire ou un lunch improvisé.

Notre robe d'été coup de coeur? La robe midi couleur rouge aux imprimés floraux est, sans hésitation, une pièce qu'on aura envie d'enfiler tout l'été.

Facebook : Ever New

3. LIVØM

LIVØM

La marque canadienne LIVØM s'est fait la promesse de rendre notre été plus agréable avec sa grande sélection de vêtements estivaux. Passe-partout, les robes ont été conçues pour la vie de tous les jours, que ce soit un brunch dominical, une sortie au marché Jean-Talon ou un pique-nique aux abords du canal Lachine.

Les trois collections estivales proposent des robes aux coupes intemporelles et féminines ainsi que des tissus légers et confortables. La robe d'été qu'on adore, celle qu'on a envie de porter à toutes les occasions, se trouve ici!

Notre robe coup de coeur? Sans l'ombre d'un doute, la robe longue et fluide, issue de la collection Rustic Elegance, à la fois polyvalente et classique.

LIVØM

4. Womance

L'entreprise québécoise Womance nous arrive avec une collection estivale à la hauteur de nos attentes! Chaque robe a été confectionnée avec le même souci du détail auquel on nous a habitués. Qu'elle possède un imprimé floral, une fente à l'avant ou une texture aérienne, la petite robe d'été parfaite se trouve chez Womance.

En plus d'être abordables, les robes d'été sont offertes en huit grandeurs distinctes, allant de XS à 3X.

Notre robe coup de coeur? Difficile de s'arrêter sur un seul choix, mais nous adorons la robe maxi de style paysanne