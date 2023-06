Ce pyjama en satin est si léger qu'il donne l'impression de dormir nu

Si les nuits chaudes de l'été vous empêchent d'avoir un sommeil réparateur, vous pourriez essayer le pyjama en satin. Sa sensation si légère qu'il donne l'impression de dormir nu.

Léger et aérien, le pyjama en satin est l'ensemble parfait pour affronter les nuits caniculaires. Il laisse une impression d'apesanteur, un peu comme si vous ne portiez aucun vêtement. Ainsi, la qualité du sommeil s'en voit améliorée.

En été, il laisse une sensation de fraîcheur sur la peau. En effet, le pyjama en satin possède des propriétés thermorégulatrices intéressantes, qui lui permettent de s'adapter à la température du corps et de la pièce. Puisqu'il est absorbant, le tissu de satin convient à ceux qui ont tendance à transpirer la nuit.

Tout comme les draps en satin, ce pyjama possède une texture lisse, soyeuse et douce, qui profite aux cheveux et à la peau. En effet, l'utilisation de ce tissu durant la nuit permet de limiter les cassures et les irritations, de prévenir la sécheresse et d'hydrater la peau.

Cet ensemble de pyjama 2 pièces possède une chemise boutonnée à manche courte et un short à taille élastique avec cordon de serrage. Grâce à sa coupe ample, son style intemporel et son revêtement soyeux, ce pyjama se porte en toute circonstance.

Puisqu'il est offert en sept tailles distinctes, allant de XS à 3XL, il convient à toutes les silhouettes et toutes les tailles.

L'impressionnante sélection de couleurs permet de choisir un pyjama à son image. Que celles qui adorent les couleurs sexy osent le rouge flamboyant et que celles qui préfèrent les teintes plus classiques choisissent le champagne!

Ce pyjama en satin de soi 2 pièces pour femmes est offert à 32$ sur Amazon.