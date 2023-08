L’Abitibi-Témiscamingue: partez à la découverte de ce terrain de jeu naturel

Avec son vaste territoire ponctué de lacs, de rivières et de parcs naturels ainsi que sa culture bouillonnante, la région de l’Abitibi-Témiscamingue vous invite à une escapade qui rime avec dépaysement et déconnexion !

Entre festivals, art urbain, aventures en nature et attraits historiques vous plongeant au cœur de l’histoire de la nation Anicinabe, vous passerez des vacances estivales sous le signe de la découverte dans l’ouest du Québec cet été.

De la Vallée-de-l’Or à Amos-Harricana, en passant par l’Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda et le Témiscamingue, allez à la rencontre d'un peuple fier et heureux de recevoir qui vous réserve des moments que vous n'oublierez pas.

Voici trois activités à ne pas manquer en Abitibi-Témiscamingue cet été :

1. Vivre l’expérience immersive d’Anisipi

Crédit : Moment Factory

Du 21 juin au 4 septembre 2023, apprenez-en davantage sur les bienfaits de l’eau et le respect que mérite cette ressource naturelle essentielle pour l’humain, la faune et la flore, en empruntant le circuit À la découverte de l’eau d’Anisipi.

Incluant quatre expériences immersives, signées Moment Factory, et des circuits thématiques, tels que les fontaines artistiques et les ponts couverts, ce parcours, qui se déploie sur différents sites à travers la région, célèbre la richesse de l’eau et la culture anicinabe de façon dynamique et inusitée.

2. Prendre la route des parcs naturels

Crédits : Tourisme Abitibi-Témiscamingue / Abitibi&Co et C. Leduc

Saviez-vous que le vaste territoire sauvage de l’Abitibi-Témiscamingue abrite 22 000 lacs et rivières ainsi que 3 parcs naturels ?

Les amateurs de sports et d’activités de plein air pourront ainsi s’en donner à cœur joie en découvrant la réserve faunique La Vérendrye, le parc national d’Aiguebelle et le parc national d’Opémican, le dernier-né des parcs nationaux du Québec.

En couple, en famille ou entre amis, ce petit road trip représente l’occasion idéale de déconnecter en toute quiétude dans un cadre enchanteur !

3. Assister à des concerts intimes et festifs au Festival de musique émergente

Crédits : Tourisme Abitibi-Témiscamingue / C. Leduc / L. Jalbert

Pendant la longue fin de semaine de la fête du Travail, c’est toute la ville de Rouyn-Noranda qui vibrera au rythme des performances musicales de près de 80 artistes et groupes issus de la scène alternative nationale et internationale.

Au cours des 20 dernières années, le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue (FME) a su se tailler une place de choix dans le cœur des artistes de tous les horizons et des festivaliers assoiffés de musique et de nouveautés.

Pour l’occasion, plus d’une douzaine de salles de spectacle, de cafés, de restaurants, de bars, une galerie d’art et un site extérieur, complètement aménagé à l’image du festival, seront pris d’assaut par les groupes invités.

L’événement vous propose même des activités originales comme des spectacles cachés, des 5 à 7 et des soirées thématiques.

Cette escapade entre nature et culture vous inspire ? Planifiez dès maintenant vos vacances estivales en Abitibi-Témiscamingue et laissez-vous émerveiller par l’immensité de son territoire, la diversité de ses festivals et de ses événements ainsi que l’accueil chaleureux de ses habitants.