Les meilleurs rabais de la semaine du 22 juin en épicerie

Envie d’épargner gros sur votre facture d’épicerie? Notre collaboratrice, Miss Econome , vous dit quelles sont les aubaines en circulaire dont il faut absolument profiter pour la semaine du 22 juin 2023.

• À lire aussi: Les meilleurs rabais de la semaine du 15 juin en épicerie

• À lire aussi: Voici les bas prix qui valent vraiment la peine au supermarché

Si vous en avez assez de payer trop cher pour des aliments qui peuvent vous coûter moins, cette chronique hebdomadaire est pour vous.

L’entrepreneure Marilyne Gagné derrière la plateforme Miss Econome * nous conseille de se ruer vers ces aubaines en vigueur du jeudi 22 juin au mercredi 28 juin 2023.

LES 21 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 22 AU 28 JUIN

MAXI

Poitrines de poulet désoss.es à 4,95 $/lnb (29 % de rabais)

Coeurs de laitue romaine à 1,99 $

Oignons verts à 99¢

Concombres anglais à 75¢

Pommes de terre jaunes Gabrielle ou Raphaëlle à 1,99 $ (33 % de rabais)

Pâtes alimentaires Italpasta à 77¢

Tranches de fromage Single de Kraft à 2,99 $

Fromage Boursin à 3,99 $ (jusqu'à 45 % de rabais)

Charcuteries tranchées Olymel à 7,99 $ (jusqu'à 42 % de rabais)

On se gâte cette semaine en cuisinant de bonnes guédilles aux homards pour célébrer l'arrivée officielle de l'été. Pigez parmi l'une de ces trois recettes de guédilles au homard qui vous donneront l'eau à la bouche! La laitue romaine en spécial chez Maxi ajoutera juste assez de croquant à ce délicieux plat estival.

s

• À lire aussi: Une magnifique recette de spaghettis aux mini boulettes

SUPER C

Boeuf haché extra-maigre à 3,99 $/lb (plus de 35 % d'économie)

Saucisses combo La Fernandière à 6,99 $ (3 $ d'économie)

Hauts de cuisse de poulet à 4,99 $/lb (plus de 25 % d'économie)

Laitue en feuilles vertes, rouges ou romaine à 99¢ (plus de 50 % d'économie)

Épinards à 99¢ le paquet

Avocat à 99¢

Cerises à 1,88 $/lb

Pommes McIntosh et Spartan à 2,99 $ (50 % d'économie)

Fromage P'tit Québec à 4,44 $ (45 % d'économie)

Yogourt Activia Danone à 2,64 $ (40 % d'économie)

Fromage cottage à 2,99 $

Sortez le barbecue en ce long week-end et célébrez la Saint-Jean-Baptiste comme il se doit avec cette recette de hauts de cuisse de poulet style Jerk et émulsion de légumineuses. Ce souper signé Hugo Saint-Jacques vous coûtera deux fois rien avec les hauts de cuisse de poulet en circulaire chez Super C cette semaine.

s

• À lire aussi: RECETTE: Tofu croustillant et épinards

METRO

Fraises du Québec à 2 pour 5 $

C'est plus que jamais le temps de profiter des délicieuses fraises fraîches du Québec. En famille, on cuisine cette succulente tarte mascarpone aux fraises pendant le long week-end. Tous en raffoleront, c'est certain! À 2 pour 5 $ cette semaine chez Metro , pas la peine de s'en passer!

s

• À lire aussi: Tartes aux fruits : nos 5 meilleures recettes

LES 21 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 22 AU 28 JUIN Courtoisie LES 21 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 22 AU 28 JUIN Courtoisie LES 21 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 22 AU 28 JUIN Courtoisie LES 21 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 22 AU 28 JUIN Courtoisie LES 21 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 22 AU 28 JUIN Courtoisie LES 21 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 22 AU 28 JUIN Courtoisie

*À propos de Miss Econome

Miss Econome propose 1001 trucs pour économiser tout en ayant un mode de vie sain.

Elle offre des abonnements hebdomadaires, mensuels et semestriels et annuels pour planifier vos repas de la semaine tout en profitant des spéciaux en vigueur chez Maxi. Vous pouvez même profiter d’un tout premier essai gratuit pour une semaine ICI .