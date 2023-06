Insuffisance rénale : des habitudes à adopter pour garder vos reins en santé

Chargés d’éliminer les déchets, d’équilibrer les sels minéraux, de produire des hormones et de contrôler la quantité d’eau dans le corps, les reins sont des organes essentiels pour maintenir une bonne santé globale.

Selon une estimation récente de La Fondation du rein, près de quatre millions de Canadiens seraient atteints d’insuffisance rénale chronique ou présenteraient des risques de l’être. Et parmi ceux-ci, la majorité ignorerait qu’ils sont aux prises avec des problèmes rénaux.

Il existe une fausse impression selon laquelle les maladies rénales ne touchent que les personnes âgées. En réalité, 45% des personnes nouvellement diagnostiquées ont moins de 65 ans. Il est donc primordial d’agir maintenant afin de conserver vos reins en bonne santé et ce, peu importe votre âge. Dans le cas où vous soupçonneriez avoir un problème relié à vos reins, il est conseillé d’en discuter avec votre médecin.

Êtes-vous à risque?

L’hypertension artérielle ainsi que le diabète sont deux causes pouvant être à la source de l’insuffisance rénale. D’autres facteurs tels que la prise de médicaments sans ordonnance, en particulier les analgésiques, peuvent augmenter les risques de développer une maladie rénale. Finalement, certaines nationalités sont aussi plus à sujettes de développer ce genre de maladie; faites le test en utilisant l’outil de sensibilisation aux risques en ligne sur le site de La Fondation du rein afin d’évaluer si vous pourriez être touché par cette condition.

Voici comment préserver vos reins en santé :

Prendre en charge vos autres problèmes de santé

Getty Images

L’insuffisance rénale peut être la conséquence d’autres soucis de santé, alors prenez-les en main rapidement pour en minimiser les effets.

Par exemple, contrôler votre tension artérielle est l’un des moyens les plus efficaces de ralentir sa progression, puisque lorsqu’elle est élevée, elle peut provoquer une cicatrisation des filtres de vos reins, entraînant du même coup une diminution de la fonction rénale.

Si vous êtes diabétique, vous devrez surveiller votre glycémie, puisqu’une fois élevée, elle obstrue tous les vaisseaux sanguins, dont les filtres du rein, ce qui peut entraîner une diminution de la fonction rénale.

Conserver un poids santé et miser sur de saines habitudes de vie

Getty Images

L’embonpoint est l’une des causes qui peut engendrer un dérèglement au niveau de la tension artérielle ou de la glycémie, il est donc recommandé de garder un poids santé.

De plus, il est à noter que si vous souffrez d’insuffisance rénale chronique, le tabagisme peut être nocif, puisqu’il peut augmenter votre risque d’insuffisance terminale.

Les traitements pour l’insuffisance rénale

Getty Images/iStockphoto

Lorsque vos reins ne fonctionnent plus bien, la dialyse ou la greffe sont les seules options de traitement qui s’offrent à vous. Alors que pour certains la transplantation n’est pas une option, la dialyse s’installe alors pour la vie.

Ce traitement rigoureux doit être effectué plusieurs fois par semaine afin de nettoyer le sang et d’éliminer l’excès de liquide dans le corps, deux fonctions clés attribuées aux reins et visant à maintenir le bon fonctionnement du corps humain.

Si la greffe, elle, n’est pas possible pour tous, elle requiert une attention particulière lorsque la transplantation est effectuée. En effet, pour éviter un éventuel rejet, la prise de médicaments est obligatoire. Malgré tout, la greffe du rein demeure le meilleur moyen de traiter l’insuffisance rénale terminale chez la plupart des gens.

La Fondation du rein : un soutien à vie

Getty Images/iStockphoto

Depuis plus de 50 ans, La Fondation canadienne du rein accompagne et soutient les personnes vivant avec une maladie rénale. En plus d’offrir des programmes et des services utiles, La Fondation propose avant tout une communauté présente afin de soutenir toute personne vivant avec la maladie.

Présente tout au long d’un parcours marqué par la maladie rénale – de la sensibilisation au diagnostic, en passant par le traitement – La Fondation procure un soutien par des pairs qui sont déjà passés par là.

La Fondation met aussi à votre disposition du matériel éducatif sous forme de webinaire et de forums virtuels, vous permettant ainsi de mieux comprendre la réalité entourant l’insuffisance rénale.

Au Canada, une personne sur 10 est atteinte d’insuffisance rénale, une condition pour laquelle il n’existe aucun traitement curatif. Vous pouvez d’ailleurs faire une différence en devenant donneur vivant d’un rein, permettant ainsi à une personne de bénéficier d’une transplantation d’organe.

Pour de plus amples renseignements sur l’insuffisance rénale, visitez le site Web de La Fondation du rein.