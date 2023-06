Les recherches s'intensifient pour retrouver le submersible Titan

NOUVELLES - Depuis le début de la semaine, on vous parle du submersible « Titan », qui a commencé dimanche sa descente vers l’épave du Titanic. Moins de 2h plus tard, le contact avait été perdu. Les autorités canadiennes et américaines mènent depuis une course contre la montre pour retrouver les 5 passagers avant que les réserves d’oxygène ne soient vides. On fait le point avec le président des plongeurs d’épaves techniques du Québec, Sébastien Pelletier.