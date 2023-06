Nos meilleures idées cadeaux pour les pêcheurs

Envie de gâter un·e proche qui ne vit que pour la pêche? Pigez parmi l'une des ces idées-cadeaux pour le·a surprendre lors d'une prochaine occasion à souligner.

Que vous souhaitiez faire plaisir à un pêcheur aguerri ou débutant, voici les meilleures idées de notre équipe pour faire plaisir à un adepte de ce loisir fort populaire au Québec.

Les 10 meilleures idées cadeaux pour les pêcheur·ses·s

Ce modèle de casquette est tout simplement parfait pour l'amateur de pêche avec son large écusson à l'esprit vintage et sa construction aérée. En plus, elle protège le visage du soleil qui peut parfois plomber sur les lacs et les rivières en plein mois de juin.

Courtoisie Simons

Prix : 44 $ chez Simons

Peu importe le type de pêche pratiquée, ce loisir nécessite toujours beaucoup de matériel qu'on transporte du point A au point B. Ce sac de rangement pourra contenir outils, hameçons, leurres, etc.

Courtoisie Amazon

Prix : 115,59 $ sur Amazon

Parce qu'un bon pêcheur n'a jamais trop de vêtements, pensez à lui offrir une paire de pantalons en tissu léger. Ceux-ci se convertissent en culottes courtes si le mercure monte au fur et à mesure que les poissons se font sortir du lac. Conçu avec un tissu offrant une protection solaire et une évacuation rapide de l’humidité, ce pantalon est parfait pour les voyages de pêche.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 44,98 $ sur Amazon

Un tel filet en silicone est indispensable pour sortir de belles truites d'un lac. La récupération d'un poisson devient un véritable jeu d'enfant grâce à cette épuisette. Voilà un bel accessoire de pêche à offrir en cadeau.

Courtoisie Amazon

Prix : 75,42 $ sur Amazon

Ce gadget peut sembler un peu inutile, mais il arrive souvent que deux bras ne suffisent pas à la pêche. Ce support à canne permet aux pêcheurs de garder leurs deux autres mains pour conduire l'embarcation et casser la croûte par moment.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 74,99 $ sur Amazon

Ce panier à poisson pourra flottant contenir toutes les plus belles prises de votre ami pêcheur! Grâce à son clapet, cette bourriche protège votre récolte des oiseaux qui pourraient être tentés de venir s'emparer de la récolte.

Prix : 20,52 $ sur Amazon

Pour bien déguster des poissons fraîchements pêchés, rien ne vaut un bon couteau pour fileter comme celui-ci. Cet ustensile de grande qualité suivra votre pêcheur partout où il ira pratiquer sa passion.

Courtoisie La Guilde Culinaire

Prix (en rabais) : 199,95 $ à la La Guilde culinaire

Pour faire plaisir ou gâter le ou la pêcheuse de votre coeur, pensez à offrir ce sonar de grande qualité fait par Garmin. Cette idée-cadeau donne des images presque photographiques avec des représentations détaillées d'objets, de structure et de poissons... de quoi faire halluciner un mordu de la pêche!

Courtoisie Amazon

Prix : 280,88 $ sur Amazon

Ce sac cylindrique étanche de 30 litres avec bandoulière permet à n'importe quel pêcheur de conserver ses effets personnels au sec pendant qu'il est sur l'eau. Impossible de s'en passer pour la pêche quand on a connu cette invention!

Courtoisie Décathlon

Prix : 30 $ chez Décathlon

Si le pêcheur ou la pêcheuse a l'habitude d'aller à la pêche aux vers, ce contenant de transport lui sera des plus pratique. On y dépose les vers de terre à l'intérieur. Pour les coeurs plus sensibles, il vient même avec un coupe-vers intégré faciliant la manipulation de ces derniers dans la chaloupe.

Courtoisie Latulippe