VOICI CE QUE VOTRE ASSURANCE VOYAGE POURRAIT COUVRIR LORS DE VOTRE PROCHAIN SÉJOUR À L’ÉTRANGER

Vous planifiez des vacances à l’étranger cet été ? Pour partir en toute confiance, assurez-vous d’être bien protégé en cas d’imprévu.

Vous avez beau planifier votre itinéraire, certaines situations sont impossibles à prévoir. C’est pourquoi Desjardins Assurances vous propose des protections d’assurance voyage à la carte (Soins de santé d’urgence, Annulation de voyage, Bagages, Accidents et Aller-retour d'urgence) à sélectionner selon ce qui vous convient pour vous aider à éviter les mauvaises surprises.

Couvert ou pas couvert ? Découvrez comment une assurance voyage peut vous permettre de partir l’esprit tranquille.

1. Si vous partez en road trip au Nouveau-Brunswick et que vous vous fracturez la cheville en randonnée, est-ce que vous êtes couvert ?

Getty Images/iStockphoto

Oui, vous êtes couvert si vous avez la protection Soins de santé d’urgence. Celle-ci pourrait rembourser les frais jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars par personne assurée en cas de problème de santé imprévu ou d’accident.

Ce qui est important de savoir, c’est que le régime d’assurance maladie du Québec pourrait ne rembourser qu'une partie des frais encourus pour les soins médicaux reçus à l’extérieur de la province. Quand on sait qu'une journée d'hospitalisation aux États-Unis peut coûter en moyenne entre 10 000 $ et 12 000 $, détenir une assurance voyage vous permet de profiter pleinement de votre séjour à l'étranger et d'être à l'abri de factures médicales élevées.

2. Vous arrivez à destination, mais votre bagage n’a pas suivi. Si vous devez acheter quelques articles dans l’attente de votre valise, est-ce que vous êtes couvert ?

Oui, vous êtes couvert si vous avez la protection Bagages qui vous permet de réclamer jusqu’à 500 $ pour vous acheter des articles de première nécessité si votre valise arrive plus de 6 heures en retard. Vous pourrez ainsi profiter de vos vacances dès votre arrivée !

3. Si vous réalisez votre rêve en vous offrant un saut à l’élastique au cœur d’un décor paradisiaque, est-ce que vous êtes couvert ?

Getty Images

Non, vous n’êtes pas couvert. Tout sport ou toute activité hors-norme et comportant un haut degré de risque n’est pas couvert à l’étranger, comme la tyrolienne, le parachute, l’escalade et le saut à l’élastique.

Il est donc important de lire votre contrat d’assurance et de vous informer auprès de votre assureur avant de vous adonner à une activité ou à un sport périlleux à destination.

4. Si vous vous séparez de votre conjoint.e avant votre lune de miel et que vous n’avez plus le goût de partir en vacances, est-ce que vous êtes couvert ?

Non, malheureusement vous n’êtes pas couvert. La protection Annulation de voyage rembourse les frais d’annulation dans diverses circonstances, par exemple une blessure importante, une perte d’emploi ou de la mortalité dans votre famille immédiate.

Dans ce cas-ci, un voyage en solo, c’est peut-être ce qu’il vous faut pour vous changer les idées !

5. Si vous louez une mobylette en Grèce et que vous vous blessez dans un accident durant votre excursion, est-ce que vous êtes couvert ?

Getty Images/iStockphoto

Oui, vous êtes couvert avec la protection Soins de santé d’urgence, tout comme lors des balades en tuk-tuk ou à dos de chameau.

6. Si vous n’avez toujours pas reçu votre passeport le jour de votre départ et que vous devez annuler vos vacances, est-ce que vous êtes couvert ?

Non, vous n’êtes pas couvert, puisqu’il est de votre devoir de vous assurer que votre passeport est valide. Pour éviter ce genre de situation, prenez soin de vérifier la date d’expiration de votre passeport, et de ceux qui vous accompagnent, avant de réserver vos vacances à l’étranger.

7. Si vous regardez la météo avant de partir dans le Sud et qu’un ouragan est prévu dans les prochains jours, est-ce que vous êtes couvert ?

Getty Images/iStockphoto

Oui, vous êtes couvert avec la protection Annulation de voyage à condition que le gouvernement canadien émette l’avertissement « Évitez tout voyage non essentiel » ou « Évitez tout voyage » pour votre destination et que vous vous êtes procuré cette protection avant l'émission des avertissements. Sinon, vous devrez glisser un imperméable, un parapluie et un bon livre dans votre valise.

Avant de partir en voyage, prenez le temps de vérifier si vous n’avez pas déjà une couverture d’assurance voyage avec votre carte de crédit ou votre assurance collective. Au besoin, complétez avec les protections à la carte offertes par Desjardins Assurances.