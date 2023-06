Brochettes d’agneau grillé aux herbes salées du bas du fleuve sur tomates ancestrales et mozzarella fraîche

Une recette signée Hugo Saint-Jacques

Facile (apprenti) - 4 portions - Temps de préparation : (12-15 minutes) - Temps de cuisson : (12 minutes)

INGRÉDIENTS

Agneau haché

600g d'agneau haché

2 c. à soupe (30ml)

Herbes salées du bas du fleuve

2 Gousse d’ail haché

1/2 Citron (zeste seulement)

1 c. à soupe (15ml)

Moutarde de Dijon

3 c. à soupe (45ml)

Pistaches concassées

1 c. à soupe (15ml)

Huile de caméline

Vinaigrette:

1⁄2 tasse (125ml)

Huile de pépin de raisins

1 c. à soupe (15ml)

Moutarde de Dijon

1 c. à soupe (15ml)

Sirop érable

3 c. à soupe (45ml)

Vinaigre de cidre

3 c. à soupe (45ml)

Coriandre fraîche

6 feuilles de menthe

1 gousse d’ail haché

Sel et poivre

Garniture :

4 tomates ancestrales

2 mozzarella fraîche

12 feuilles de basilic

1⁄2 tasse (125ml) de pistaches concassées

1⁄4 tasse (60ml) de croustilles d’échalotes

Préparation

Étape 1

Préchauffer le BBQ à feu élevé tout en conservant une zone de cuisson indirecte.

Étape 2

Mélanger la viande avec les herbes salées, le zeste de citron, les pistaches, la moutarde et l’ail. Former ensuite 8 boudins de viande puis les piquer avec les brochettes. Huiler légèrement la viande avec l’huile de caméline.

Étape 3

Griller ensuite les brochettes d’agneau au BBQ de 7 à 9 minutes ou jusqu’à ce que la cuisson soit légèrement rosé.

Étape 4

Pour la vinaigrette, à l’aide d’un pied mélangeur, pulvériser les ingrédients et bien assaisonner de sel et poivre. Réserver.

Étape 5

Tailler ensuite les tomates ancestrales en quartiers et les assaisonner de vinaigrette, de sel et de poivre. Disposer les dans les assiettes. Rompre le fromage frais et en disposer sur les tomates. Couler ensuite de la vinaigrette sur le fromage et garnir le dessus avec les feuilles de basilic et les pistaches. Décorer de quelques fleurs et garnir avec les brochettes d’agneau.