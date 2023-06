Voici comment soulager vos prochaines piqûres d'insectes

Parce qu'on vous pique toujours avant tout le monde même si vous avez mis du chasse-moustiques, voici nos meilleures recommandations pour soulager les démangeaisons à la suite de vilaines piqûres d'insectes.

L'été au Québec n'est pas vraiment l'été sans ses moustiques et ses fameuses piqûres, non?

Certaines personnes ont souvent l'impression de se faire piquer plus que quiconque se trouvant autour d'eux. Si vous vous reconnaissez à la lecture de ces lignes, pas de panique!

Même si vous constituez un véritable festin pour la mouche noire, les maringouins ou la mouche à chevreuil, sachez qu'il existe une foule de façons de soulager la sensation désagréable qui suit une piqûre d'insecte.

Comment soulager les premiers symptômes

Si la réaction à la piqûre est relativement mineure, commencez par :

Ne pas gratter la zone de la piqûre.

S'il a'agit d'une piqûre d'abeille, retirer le dard en éraflant doucement la peau à l’aide d’un ongle ou d’un objet avec un rebord droit, comme une carte de crédit. Puis, appliquer de la glace pendant 10 minutes.

Bien nettoyer la région avec de l’eau et du savon.

Appliquer des compresses humides froides aux deux heures (de 20 à 30 minutes) pour soulager la douleur et les démangeaisons.

Des produits efficaces contre les démangeaisons

Si les trucs ci-haut ne fonctionnent pas, vous pouvez avoir recours à des produits vendus en pharmacie ou en ligne.

Gel pour piqûres After Bite

After Bite Outdoor est un traitement puissant qui fournit un soulagement immédiat des piqûres d'insectes Le gel extra fort contient du bicarbonate de soude et de l'huile d'arbre à thé pour apaiser la peau et arrêter les démangeaisons. Ce produit, dont la réputation n'est plus à faire, soulage presque instantanément la douleur et fonctionne sur une grande variété de piqûres d'insectes.

Courtoisie Amazon

Prix : 4,74 $ sur Amazon

Il existe aussi une formule pouvant être appliquée sur la peau des enfants, et ce, sans aucun danger.

Prix : 4,50 $ sur Amazon

Baume cutané Calm + Restore d'Aveeno

Ce baume cutané contenant de l'extrait d'avoine possède plusieurs usages, dont le soulagement de l'irritation et des démangeaisons cutanées légères dues aux piqûres d'insectes. Notre équipe l'ayant testé, ce produit fonctionne à merveille sur les zones affectées.

Courtoisie Amazon

Prix : 25,71 $ sur Amazon

Lotion soulagement de la démangeaison Polysporin

Contenant de l'hydrochlorure de pramoxine pour soulager la douleur et de l'acétate de zinc pour traiter les démangeaisons, cette lotion de la marque Polysporin devrait se trouver dans toutes les pharmacies de maman.

Elle soulage la douleur et les démangeaisons associées, entre autres, aux piqûres de moustiques et autres piqûres d'insectes, aux coups de soleil, aux éruptions cutanées et aux démangeaisons allergiques.

Courtoisie Amazon